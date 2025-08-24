Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με νέα ανάρτηση του αποχαιρετάει τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο φιλόλογος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από προβλήματα υγείας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του μια φωτογραφία που απεικονίζει τον πατέρα του με τον παππού του, τον σπουδαίο ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα, γράφοντας:

«Τώρα πάλι μαζί: 1913-1985, 1946-2025»

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε τα ξημερώματα μετά από ανακοπή ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες.

Έφυγε 40 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουνίου 1985 σε ηλικία 72 ετών. Ο θάνατός του έγινε πρώτο θέμα στις εφημερίδες και τις ειδήσεις και συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Κηδεύτηκε παρουσία πολύ κόσμου, την επόμενη μέρα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Αυτή είναι η δεύτερη ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για την απώλεια του.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου» έγραψε στην πρώτη του ανάρτηση με οικογενειακές φωτογραφίες.

«Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα απο τα ταξίδια μου, αυτό απο το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για όλα, σ’αγαπάμε.

Παυλίνα, Λάμπρος και μαμά»