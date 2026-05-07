Σε ποιες άλλες υποθέσεις εμπλέκονται οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Μέλη μαφιόζικης συμμορίας και αντίπαλη ομάδα της λεγόμενης Greek Mafia είναι οι τρεις συλληφθέντες και ο ένας ήδη κρατούμενος που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 52χρονου «Θαμνάκια» πριν ένα χρόνο στο Χαλάνδρι.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατάφερε να φτάσει στα ίχνη τους και να εξιχνίαση τη δολοφονία Μοσχούρη ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Παρακολουθούσαν τη δικηγόρο βαρυποινίτη

Μάλιστα όπως αποκαλύφθηκε η ίδια μαφιόζικη ομάδα είχε θέσει υπό στενή παρακολούθηση – ακόμα και με κρυφή κάμερα – τη δικηγόρο γνωστού βαρυποινίτη προκειμένου να γνωρίζουν τις κινήσεις του, σχεδιάζοντας πιθανότατα την εξόντωσή του σε ένα ακόμα δολοφονική χτύπημα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026,σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 3 μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, έκρηξη, εμπρησμό, παραβίαση απορρήτου επικοινωνίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, κλοπή, εκρηκτικά, καθώς λαο για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Όπως επισημαίνεται προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης Εκβιαστών και Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, από την οποία, κατόπιν συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων δικογραφιών, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2024, εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, την πρόκληση εκρήξεων, την παρακολούθηση επικείμενων στόχων επιθέσεων, καθώς και τη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν ανθρωποκτονία άνδρα την 24-04-2025 σε περιοχή του Χαλανδρίου, εμπρησμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, κλοπή αυτοκινήτου από περιοχή του Νέου Ηρακλείου και παρακολούθηση, με τεχνικά μέσα, ημεδαπής.

Τα χτυπήματα

Πιο αναλυτικά:

την 24-04-2025, συλληφθέν μέλος της οργάνωσης μετέφερε τους φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας ημεδαπού, στο προκαθορισμένο «σημείο έναρξης», όπου είχαν σταθμευμένα τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγκληματική ενέργεια,

το διάστημα από 23 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2024, -2- συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν συστηματικά και οργανωμένα τις κινήσεις ημεδαπής, χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα, με δυνατότητα οπτικοακουστικής καταγραφής, προκειμένου να εντοπιστεί έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα,

πρώτες πρωινές ώρες της 16 Αυγούστου 2024, συλληφθείς της οργάνωσης από κοινού με τον έγκλειστο τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που εδρεύει σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, ενώ

το διάστημα από 29 έως 30 Αυγούστου 2024, αφαίρεσαν όχημα που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Σημειώνεται ότι στις τρεις από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ένας εκ των συλληφθέντων είναι το ίδιο πρόσωπο, αποτελώντας τον κοινό επιχειρησιακό και οργανωτικό πυρήνα όλων των πράξεων, με πολυεπίπεδη συμμετοχή σε αυτές, αναλαμβάνοντας ρόλους σχεδιασμού, συντονισμού και εκτέλεσης.

Επιπλέον, άλλος συλληφθείς είχε επιχειρησιακό ρόλο καθοδήγησης στην ανθρωποκτονία της 24-04-2025, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους φυσικούς αυτουργούς, ευρισκόμενος μαζί τους, κατά την προετοιμασία, την τέλεση της πράξης και διαφυγή τους.

Τα ευρήματα

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-13.662- ευρώ

-10- τηλέφωνα,

-506,84- γραμμάρια κάνναβης,

-2- τρίφτες κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας,

-3- μαχαίρια

-3- φυσίγγια

αναβολικές ουσίες,

-4- routers,

-4- συσκευές γεωεντοπισμού (GPS),

κάμερα παρακολούθησης και

συσκευή αντιγραφής συχνοτήτων.

Οι συλληφθέντες, η πλειοψηφία των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.