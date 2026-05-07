Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Τρεις νεκροί
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Ελλάδα 07 Μαΐου 2026, 15:41

Βαρύ κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη – Διώξεις για 9 κακουργήματα

Οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή

Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια», στο Χαλάνδρι.

Συγκεκριμένα τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για:

*Ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία (κακούργημα)

*Αμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία (κακούργημα)

*Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

*Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους κατά συναυτουργία (κακούργημα)

*Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

*Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

*Διακεκριμένη περίπτωση φθοράς με εκρηκτικές ύλες κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

*Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τουφέκιο (κακούργημα)

*Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

*Οπλοχρησία (πλημμέλημα)

*Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

*Διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

*Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (πλημμέλημα)

*Παρανομή κατοχή όπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)

*Απειλή (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.  Η εισαγγελία έδωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εφόσον-το κρίνει ο ανακριτής-για τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Εισαγγελική εντολή 07.05.26

Υπό φύλαξη στο Νοσοκομείο Πύργου 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Ηράκλειο 07.05.26

Βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο που σκοτώθηκε ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Κλαυσίγελως 07.05.26

Χαμός με τις πινακίδες για νέα Ι.Χ. - Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης... τσίγκου

Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Ελλάδα 07.05.26

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Στα Χανιά 07.05.26

Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε - «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Εν πλω προς τα Κανάρια – «Όλοι θα μείνουν μέσα μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»
Ξέσπασμα χανταϊού 07.05.26

Εν πλω προς τα Κανάρια Νησιά το MV Hondius - «Όλοι θα παραμείνουν στο πλοίο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»

Η απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια το Σάββατο

Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στην Άνδρο 07.05.26

Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη, με τον κόσμο της Ρεάλ να έχει συγκεντρώσει ήδη 30 εκατ. διαδικτυακές υπογραφές για να απομακρυνθεί από τον σύλλογο!

Γιατί η Άννα Γουίντουρ «έκοψε» τον Μπρούκλιν και τη Μέγκαν από το φετινό Met Gala;
Μάυρη λίστα 07.05.26

Η αφοσίωση της Άννα Γουίντουρ δεν αμφισβητείται - Γιατί «έκοψε» τον Μπρούκλιν και τη Μέγκαν από το φετινό Met Gala

Οι Μπρούκλιν Μπέκαμ, Νίκολα Πελτζ, Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι δεν ήταν στη λίστα των καλεσμένων στο Met Gala και η Άννα Γουίντουρ είχε τους λόγους της

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Τα Νέα της Αγοράς 07.05.26

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

