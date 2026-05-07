Βαρύ κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη – Διώξεις για 9 κακουργήματα
Οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή
Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια», στο Χαλάνδρι.
Συγκεκριμένα τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για:
*Ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία (κακούργημα)
*Αμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία (κακούργημα)
*Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)
*Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους κατά συναυτουργία (κακούργημα)
*Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)
*Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (κακούργημα)
*Διακεκριμένη περίπτωση φθοράς με εκρηκτικές ύλες κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)
*Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τουφέκιο (κακούργημα)
*Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)
*Οπλοχρησία (πλημμέλημα)
*Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)
*Διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)
*Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (πλημμέλημα)
*Παρανομή κατοχή όπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)
*Απειλή (πλημμέλημα)
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Η εισαγγελία έδωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εφόσον-το κρίνει ο ανακριτής-για τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
