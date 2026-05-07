Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και πλήθος πιστών είπαν το τελευταίο «αντίο» στον θρυλικό παπα-Τσάκαλο, τον πρεσβύτερο Σπυρίδωνα Τσιάκαλο, στον ιερό ναό Γεννήσεως Χριστού στο Καματερό, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία.

Ο ιερέας που έγινε γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, έχοντας ήδη υπηρετήσει σε πολλές ενορίες του Πειραιά και της Αθήνας, βρήκε τον τελικό του προορισμό στον ναό Γεννήσεως του Χριστού, την ανακατασκευή του οποίου φρόντισε ο ίδιος προσωπικά.

«Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ»

Ο γιος του Κωνσταντίνος Τσιάκαλος, μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε ότι «οπατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε στην κοινωνία, προσέφερε στην Εκκλησία, προσέφερε στην πατρίδα. Γι’ αυτόν αυτά δεν ήταν έννοιες χωρίς νόημα. Ήταν η πραγματικότητά του. Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία».

Όπως λέει, ήταν ένας άνθρωπος που «συνομιλούσε με όλους. Δεν είχε κανένα στεγανό. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πόναγε τους άλλους ανθρώπους, την πραγματικότητα. Ήταν αυτός που προσέφερε ό,τι μπορούσε, δεδομένου του ότι η ζωή του ξεκίνησε από μικρό παιδάκι, από το χωριό του, από τα Σιλπιανά στο Καταφύλλι της Καρδίτσας, με φτώχεια, με κούραση, με πόνο. Κατάφερε λοιπόν και έγινε ιερέας, θεολόγος. Δίδαξε σε σχολεία και αυτή η εκκλησία που βλέπετε εδώ πέρα σήμερα είναι έργο δικό του. Είναι το τελευταίο του έργο, το μεγαλύτερο από όλα. Ένας ναός για τον οποίο ήταν περήφανος και είναι περήφανοι όλοι εδώ στη συνοικία».

Στον ίδιο τόνο, η γειτόνισσα του Αθηνά, λέει ότι «ταΐζε όλο τον κόσμο, ταΐζε τους φτωχούς. Έπαιρνε από τον πλούσιο, έδινε στον φτωχό. Πάντα αυτή ήταν η δουλειά του. Έδινε πολύ. Δοτικός άνθρωπος. Όλος ο κόσμος είναι πικραμένος. Όλοι στεναχωρημένοι είναι. Δεν είναι κανείς χαρούμενος. Το έργο του έμεινε, η εκκλησία Γεννήσεως του Χριστού».

Ο παπα-Τσάκαλος, σύμφωνα με τον γιο του Κωνσταντίνο, εργάστηκε από 12 χρονών, τελείωσε την Αθωνιάδα Ιερατική έγινε διάκονος στα 20 του χρόνια και ιερέας στα 22 του, τελείωσε τη Θεολογική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια υπηρέτησε σε πολλές ενορίες του Πειραιά και της Αθήνας. Η τελευταία του ενορία ήταν ο Ιερός Ναός της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό.

Στον ναό είχε στηθεί κουτί για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ. Η ταφή του παπα-Τσάκαλου θα γίνει αύριο, 8 Μαΐου, στο Καταφύλλι της Καρδίτσας.