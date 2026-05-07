Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Capital Clean Energy Carriers: Παραλαβή και δεύτερου πλοίου μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαΐου 2026, 19:13

Καθαρά κέρδη 18,3 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε για το πρώτο 3μηνο του 2026  – Επίσπευση της παράδοσης τριών νέων πλοίων μεταφοράς LNG

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Tα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, ανακοίνωσε η εισηγμένη στον Nasdaq διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία ποντοπόρων πλοίων Capital Clean Energy Carriers Corp.

Ειδικότερα τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 98,0 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 18,3 εκατ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 250,0 εκατ. ευρώ, με τις ομολογίες να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, προχώρησε σε συμφωνία αποεπένδυσης ποσοστού 49% από το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Amore Mio I μέσω της σύστασης κοινοπραξίας με θυγατρική του Ομίλου BGN, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μακροχρόνια ναύλωση διάρκειας δέκα ετών.

Επιπλέον, παρέλαβε το δεύτερο πλοίο μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων με την ονομασία Amadeus, ενώ επισπεύστηκε και η παράδοση τριών υπό ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μέρισμα ύψους 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς και την έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους 20,0 εκατ. δολαρίων.

Καλογηράτος: Δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας μεταφοράς αερίων

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, δήλωσε: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Εταιρεία συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική της που στοχεύει στην δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας μεταφοράς αερίων, παράγοντας ισχυρές ταμειακές ροές και ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση μέσω της επιτυχημένης ομολογιακής έκδοσης. Μετά τη λήξη του πρώτου τριμήνου, προχωρήσαμε σε μια καινοτόμα συναλλαγή, η οποία όχι μόνο ανέδειξε την ικανότητά μας να προσελκύουμε επενδύσεις με σημαντικούς εταίρους στον τομέα της εμπορίας ενέργειας, αλλά παράλληλα ενισχύει τη διαφοροποίηση, όπως και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των ναυλώσεών μας.

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω συναλλαγής, η μέση διάρκεια των σταθερών συμβάσεων για τα πλοία μεταφοράς LNG ανέρχεται σε 6,9 έτη, με τα συμβασιοποιημένα έσοδα να ανέρχονται σε 2,9 δισ. δολάρια, ενώ στην περίπτωση άσκησης του σύνολού των  δικαιωμάτων προαίρεσης επέκτασης από τους ναυλωτές μας, τα σχετικά μεγέθη θα ανέλθουν σε 9,9 έτη και 4,3 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα οι αναταραχές στο Ιράν, έχουν προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα, με άμεση επίπτωση την διατάραξη των παγκόσμιων ενεργειακών θαλάσσιων μεταφορών. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις της Εταιρείας σε συνδυασμό με την προνομιακή της θέση στην αγορά προσφέρουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εν μέσω αυτών των ευμετάβλητων συνθηκών. Σε αυτό το περιβάλλον ωστόσο, παραμένουμε σε υψηλή εγρήγορση για πιθανές ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω αστάθεια και, υπό αυτό το πρίσμα, επισπεύσαμε τις παραδόσεις τριών νεότευκτων πλοίων μεταφοράς LNG.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του τριμήνου ο κ. Martin Houston διορίστηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η εμπειρία και η εξειδίκευση του κ. Houston σε όλες τις πτυχές της αγοράς LNG αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.»

Τράπεζες
Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία – Δίνει χρόνο στη διαπραγμάτευση έως την επιστροφή του από την Κίνα

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»

Οι δηλώσεις που έκανε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με τις οποίες τόνισε την ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ.

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL
Μπάσκετ 07.05.26

Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλαγα – ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Final Four του BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ρεάλ: Το παρασκήνιο για τον «χοντρό» καυγά Τσουαμενί – Βαλβέρδε που «έστειλε» στο νοσοκομείο τον Ουρουγουανό
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Το παρασκήνιο για τον «χοντρό» καυγά Τσουαμενί - Βαλβέρδε που «έστειλε» στο νοσοκομείο τον Ουρουγουανό

Στον «αέρα» το μέλλον των Τσουαμενί και Βαλβέρδε στη Ρεάλ, μετά τον χοντρό καυγά που είχαν, από τον οποίο ο Ουρουγουανός φέρεται να δέχθηκε γροθιά και να κατέληξε στο νοσοκομείο για ράμματα.

Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι
«Είναι πιθανό» 07.05.26

Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι

Ο Αντόνιο Κόστα προκρίνει συνομιλίες ΕΕ-Πούτιν με τη στήριξη Ζελένσκι, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, φοβούμενες παραγκωνισμό από τις ΗΠΑ.

Παναθηναϊκός: Η Σπόρτινγκ δίνει Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη με δανεισμό
Super League 07.05.26

Η Σπόρτινγκ δίνει στον Παναθηναϊκό «πακέτο» Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη

Ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγιστεί από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να πάρει δανεικούς τους Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Το «In» εξηγεί το σκεπτικό της πορτογαλικής ομάδας και την απάντηση του Τριφυλλιού.

Εδώ είναι Ελλάντα! Η διαιτησία πήρε… Φωτιά επειδή κάνουν κουρέλι του κανονισμούς
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Εδώ είναι Ελλάντα! Η διαιτησία πήρε… Φωτιά επειδή κάνουν κουρέλι του κανονισμούς

Ο ημιτελικός του Champions League Μπάγερν-Παρί ξεγύμνωσε τους απίθανους ρέφερι του Λανουά που εφαρμόζουν άλλους κανονισμούς, όπως ο Φωτιάς στο κομβικό ματς παραμονής Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 1-1

Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής

«Οι ελληνικές φυλακές λειτουργούν σε συνθήκες ασφυκτικού υπερπληθυσμού, με ελλείψεις προσωπικού, ανύπαρκτες δομές ψυχικής και ιατρικής φροντίδας και κρατούμενους στοιβαγμένους σε κελιά», τονίζει η Νέα Αριστερά

Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Σάντρινγκχαμ 07.05.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να έφυγε άρον άρον με την ασφάλειά του, όταν κουκουλοφόρος άνδρας τον πλησίασε απειλητικά κοντά στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς
Κόσμος 07.05.26

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς

Μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο Μάλι, οποιοσδήποτε έμοιαζε «ύποπτος», κινδύνευε να πέσει θύμα λιντσαρίσματος από όχλο.

Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ακριβό το κόστος 07.05.26

Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Δημοσκόπηση: Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ – Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές
Δημοσκόπηση 07.05.26

Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ - Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές

Κατρακυλούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση οδηγώντας το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά ευρωεκλογών. «Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη λένε οι πολίτες. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Ναι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές, «ναι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα», πτώση για το «κόμμα Καρυστιανού».

Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga

Σα να μην έφτανε που κόπηκε από το Μουντιάλ 2026, ο… ελίτ Ισπανός ρέφερι Σάντσεθ Μαρτίνεθ δεν μπαίνει συχνά σε αγώνες της πατρίδας του. Είναι ανεπιθύμητος στη Ρεάλ Μαδρίτης

