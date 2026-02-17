Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

newspaper
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Το τελικό επιτόκιο του ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers θα καθοριστεί μέσω Η.ΒΙ.Π. και θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς

Spotlight

Από αύριο, 18 Φεβρουαρίου 2026, έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers, με τη διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων να αρχίζει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,75% – 4,05%. Το τελικό επιτόκιο θα καθοριστεί μέσω Η.ΒΙ.Π. και θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, ενώ η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο, όπως ενημερώνει η Beta Securities.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Ειδικότερα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια εγγραφή των επενδυτών θα ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου στις 16:00, οπότε και θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης. Η πιστοποίηση καταβολής των κεφαλαίων και η παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές αναμένεται στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προγραμματίζεται για τις 26 Φεβρουαρίου.

Η κατανομή των ομολογιών προβλέπει ότι τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% θα κατευθυνθεί σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες, ανάλογα με τη ζήτηση. Για τον τελικό επιμερισμό θα ληφθούν υπόψη η συμμετοχή των επενδυτικών κατηγοριών, το πλήθος των αιτήσεων και η ανάγκη διασφάλισης επαρκούς διασποράς, ώστε να υποστηριχθεί η ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα έσοδα για την εκδότρια θα φτάσουν, αφαιρουμένων των εξόδων, τα 242,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου του 2021, σε ποσοστό 62,7%, στη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων κατά 28,9% και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης κατά 8,4%.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Στο μεταξύ, εξέλιξη βρίσκεται το ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. δολ. περίπου για την ενίσχυση του στόλου της εταιρείας με 18 νεότευκτα πλοία (9 LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου και 3 πλοία LCO2/πολλαπλών αερίων), τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029.

Τα οικονομικά μεγέθη της CCEC καταγράφουν αλματώδη βελτίωση και διαχρονική ισχυροποίηση. Τα έσοδα στο εννεάμηνο του 2025 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 306 εκατ. δολ. έναντι 185 εκατ. δολ. στο σύνολο της χρήσης του 2021. Το ίδιο διάστημα τα EBITDA ανήλθαν στα 265 εκατ. δολ., όταν το 2021 στο σύνολο της χρήσης ήταν 125 εκατ. δολ. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στα 4,1 δις. δολ. το εννεάμηνο του 2025 έναντι 1,9 δις. δολ. στο τέλος του 2021.

Πηγή: ΟΤ

