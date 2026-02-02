newspaper
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 08:36
Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Οικονομία 02 Φεβρουαρίου 2026, 07:19

Capital Clean Energy Carriers: Οδηγώντας τις εξελίξεις στη μεταφορά LNG παγκοσμίως

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος CEO της Capital Clean Energy Carriers μιλάει για τον ιστορικό εταιρικό μετασχηματισμό της ναυτιλιακής εταιρείας – Ο στόχος για την ενεργειακή μετάβαση

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Spotlight

Σε μια περίοδο που ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης αναδιατάσσεται, η Capital Clean Energy Carriers (CCEC) τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης. Η εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή κεφαλαιοποιεί την εκρηκτική άνοδο του αμερικανικού LNG, διαθέτοντας έναν από τους νεότερους και πιο προηγμένους τεχνολογικά στόλους σε όλο τον κόσμο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC Γεράσιμος Καλογηράτος μιλάει στο «Β» για τον ιστορικό μετασχηματισμό που ολοκληρώνει η εταιρεία του και εξηγεί γιατί το LNG δεν είναι απλώς ένα μεταβατικό καύσιμο, αλλά ο πυρήνας της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής για τις επόμενες δεκαετίες.

Tο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιούμε, ανέρχεται στα $3,0 δισ. με παραδόσεις πλοίων έως τις αρχές του 2029, τονίζει ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO της Capital Clean Energy Carriers

ΕΡ.: H Capital Clean Energy Carriers είναι ένας ναυτιλιακός κολοσσός και μάλιστα εισηγμένος στο NASDAQ. Μιλήστε μας για τη θέση που έχει σήμερα η εταιρεία και τη σύνθεση του στόλου της.

ΑΠ.: Σήμερα, η Capital Clean Energy Carriers (CCEC) είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών στις ΗΠΑ. Διαθέτουμε 32 πλοία, σε λειτουργία και υπό ναυπήγηση, και πιο συγκεκριμένα 21 πλοία μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς, 6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου, 4 πρωτοποριακά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα (LCO2) / πολλαπλών αερίων και 1 πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τύπου Neo-Panamax.

Tο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιούμε, ανέρχεται στα $3,0 δισ. με παραδόσεις πλοίων έως τις αρχές του 2029. Πρόκειται για έναν από τους νεότερους και πιο προηγμένους τεχνολογικά στόλους σε όλο τον κόσμο.

Η στόχευσή μας είναι ξεκάθαρη. Να πρωταγωνιστούμε παγκοσμίως στην ενεργειακή μετάβαση, αποτελώντας την ηγέτιδα δύναμη στη μεταφορά ενεργειακών πηγών που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή, υπογραμμίζει ο Γεράσιμος Καλογηράτος

ΕΡ.: Επομένως, μετατοπίζετε το βάρος στη μεταφορά ενέργειας.

ΑΠ.: Δεν μετατοπίζουμε απλώς το βάρος. Πραγματοποιούμε έναν ιστορικό εταιρικό μετασχηματισμό. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην πλήρη αποεπένδυση από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers). Εχουμε εξελιχθεί σε ένα «pure-play» που εστιάζει στη μεταφορά αερίων, όπως το LNG, το LPG, την αμμωνία και το υγροποιημένο CO2 (LCO2).

Η στόχευσή μας είναι ξεκάθαρη. Να πρωταγωνιστούμε παγκοσμίως στην ενεργειακή μετάβαση, αποτελώντας την ηγέτιδα δύναμη στη μεταφορά ενεργειακών πηγών που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή.

Πιστεύουμε επίσης ότι η αυξημένη προσφορά LNG παγκοσμίως θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στα επόμενα χρόνια και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση για LNG, ιδιαίτερα στην Ασία, σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία κ.ά., εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος της CCEC

ΕΡ.: Το LNG βρίσκεται στον πυρήνα της ενεργειακής πολιτικής του προέδρου Trump. Ποια εκτιμάτε πως θα είναι η εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς τα επόμενα χρόνια;

ΑΠ.: Αναμφίβολα, η έμφαση που δίνουν οι ΗΠΑ στο LNG έχει απογειώσει τις αμερικανικές εξαγωγές LNG. Μόνο το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι εξαγωγές αμερικανικού LNG αυξήθηκαν κατά 36%.

Τα τεράστια αποθέματα σχιστολιθικού Φυσικού Αερίου στις ΗΠΑ και οι σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε υποδομές (εξαγωγών και υγροποίησης), σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό Φυσικό Αέριο, μετατοπίζουν τη μεταφορά του από τους αγωγούς στη θάλασσα.

Η CCEC μέσω του υπερσύγχρονου στόλου της είναι ιδανικά τοποθετημένη για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς αερίων που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές, δηλώνει με βεβαιότητα ο Γεράσιμος Καλογηράτος

Πιστεύουμε επίσης ότι η αυξημένη προσφορά LNG παγκοσμίως θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στα επόμενα χρόνια και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση για LNG, ιδιαίτερα στην Ασία, σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία κ.ά.  Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα επιπλέον ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές, δεδομένου ότι τα πλοία μας θα διανύουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες αποστάσεις προκειμένου π.χ. να μεταφέρουν LNG από την Αμερική σε χώρες της Ασίας, αντί για την Ευρώπη.

Η CCEC μέσω του υπερσύγχρονου στόλου της είναι ιδανικά τοποθετημένη για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς αερίων που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές.

Είναι ενδεικτικό ότι τα εξασφαλισμένα έσοδα της CCEC από μακροχρόνιες ναυλώσεις ανέρχονται στα $2,9 δισ., με προοπτική να αυξηθούν στα $4,2 δισ. Η μέση διάρκεια των εξασφαλισμένων ναύλων μας είναι 6,9 χρόνια, εξηγεί ο CEO της ναυτιλιακής εταιρείας

ΕΡ.: Η αυξητική τάση που παρουσιάζεται στην αγορά LNG είναι αποτέλεσμα συγκυριών ή διακρίνετε πιο μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά;

ΑΠ.: Η αυξημένη ζήτηση σε LNG δεν είναι συγκυριακή. Είναι μια πραγματικότητα που θα διαμορφώνει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη για τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Η μετάβαση προς καθαρότερες πηγές ενέργειας και η ανάγκη για αξιόπιστη και ευέλικτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι δύο παράγοντες που θα παραμένουν σταθεροί, παρά τις όποιες εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα. Επίσης η ζήτηση για παραγωγή ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί και λόγω των τεράστιων ενεργειακών αναγκών των data centers. Οι διεθνείς εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διπλασιασμό της ζήτησης LNG μέχρι το 2040. Είναι ενδεικτικό ότι τα εξασφαλισμένα έσοδα της CCEC από μακροχρόνιες ναυλώσεις ανέρχονται στα $2,9 δισ., με προοπτική να αυξηθούν στα $4,2 δισ. Η μέση διάρκεια των εξασφαλισμένων ναύλων μας είναι 6,9 χρόνια.

Πρόκειται για ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα ναύλα και κατ’ επέκταση χρηματοροές, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι διεθνείς αγορές έχουν επενδύσει για αρκετά χρόνια στο μέλλον, στο συγκεκριμένο καύσιμο.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας μέσα σε λίγα χρόνια έχει υπερτριπλασιαστεί, φτάνοντας τα $1,2 δισ., από $318 εκατ. στα τέλη του 2021, όταν κάναμε τα πρώτα μας βήματα στον χώρο του LNG, κάνει γνωστό ο CEO της CCEC

ΕΡ.: Πώς αντανακλάται αυτή η νέα πραγματικότητα στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα της CCEC;

ΑΠ.: Η θέση πρωταγωνιστή που έχουμε κατακτήσει στη μεταφορά LNG δεν είναι τυχαία, και όπως προανέφερα δεν είναι συγκυριακή. Είναι το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που χαράξαμε πριν από αρκετά χρόνια. Αναγνωρίσαμε εγκαίρως τον κρίσιμο ρόλο που θα παίξει το LNG στην παγκόσμια οικονομία, επενδύσαμε στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου στόλου, σε εξοπλισμό και τεχνολογίες αιχμής και αναπτύξαμε απαράμιλλη διεθνή τεχνογνωσία.

Τα έσοδα του 9μήνου του 2025 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα $306 εκατ. από $185 εκατ. που ήταν τα έσοδα για το σύνολο της χρήσης του 2021, επισημαίνει ο Γεράσιμος Καλογηράτος

Το πιο σημαντικό από όλα είναι το εξαιρετικό επιχειρησιακό track record που έχουμε χτίσει στην ασφάλεια των πληρωμάτων μας, στον σεβασμό προς το περιβάλλον αλλά και η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία, που αναγνωρίζεται από ενεργειακούς κολοσσούς όπως οι: BP, Total Energies, Engie, Jera, ConocoPhillips, Cheniere κ.ά.

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι κάτι παραπάνω από ορατά σήμερα. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας μέσα σε λίγα χρόνια έχει υπερτριπλασιαστεί, φτάνοντας τα $1,2 δισ., από $318 εκατ. στα τέλη του 2021, όταν κάναμε τα πρώτα μας βήματα στον χώρο του LNG.

Δύο ακόμη στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σημερινή μας θέση, είναι η ισχυρή κεφαλαιακή βάση που διαθέτουμε, με τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να φτάνουν τα $1,5 δισ. καθώς και η σημαντική ρευστότητα, με τα ταμειακά διαθέσιμα να κυμαίνονται στα επίπεδα των $332 εκατ., περιγράφει ο διευθύνων σύμβουλος

Η ανάπτυξη της CCEC, σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, είναι επίσης αλματώδης την ίδια περίοδο. Τα έσοδα του 9μήνου του 2025 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα $306 εκατ. από $185 εκατ. που ήταν τα έσοδα για το σύνολο της χρήσης του 2021.  Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 9μηνο του 2025 έφτασαν τα $265 εκατ., έναντι $126 εκατ. το δωδεκάμηνο του 2021. Πολύ μεγάλη αύξηση έχει καταγράψει και το ενεργητικό της εταιρείας, το οποίο στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 ανήλθε σε $4,1 δισ. από $1,9 δισ. στα τέλη του 2021.

Δίνουμε έμφαση και στα εναλλακτικά καύσιμα και πηγές ενέργειας, που σε βάθος χρόνου θα πάρουν τη σκυτάλη, επενδύοντας σήμερα σε πλοία μεταφοράς LCO2 και Αμμωνίας/LPG, σημειώνει ο Γεράσιμος Καλογηράτος

Δύο ακόμη στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σημερινή μας θέση, είναι η ισχυρή κεφαλαιακή βάση που διαθέτουμε, με τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να φτάνουν τα $1,5 δισ. καθώς και η σημαντική ρευστότητα, με τα ταμειακά διαθέσιμα να κυμαίνονται στα επίπεδα των $332 εκατ.

ΕΡ.: Ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας, με δεδομένη την εξαιρετική μέχρι σήμερα πορεία της;

ΑΠ.: Επιδιώκουμε όχι απλώς να ακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά να τις οδηγούμε. Οσο κοινότοπο και αν ακούγεται, στη δική μας περίπτωση περιγράφει αυτό που πραγματικά κάνουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Το βλέμμα μας είναι διαρκώς στραμμένο στο μέλλον.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την εισαγωγή της εταιρείας στο NASDAQ μέχρι σήμερα, έχουμε υλοποιήσει 74 συνεχόμενες πληρωμές μερισμάτων, τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Clean Energy Carriers

Αυτός είναι ο λόγος που επενδύουμε και πέρα από τη μεταφορά LNG. Δίνουμε έμφαση και στα εναλλακτικά καύσιμα και πηγές ενέργειας, που σε βάθος χρόνου θα πάρουν τη σκυτάλη, επενδύοντας σήμερα σε πλοία μεταφοράς LCO2 και Αμμωνίας/LPG. Μέσα από αυτή την εταιρική φιλοσοφία θωρακίζουμε τον στόχο της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την εισαγωγή της εταιρείας στο NASDAQ μέχρι σήμερα, έχουμε υλοποιήσει 74 συνεχόμενες πληρωμές μερισμάτων. Επί της ουσίας έχουμε διανείμει μέρισμα σε κάθε ένα τρίμηνο από την εισαγωγή της εταιρείας, έχοντας αποδώσει συνολικά $1,1 δισ. σε μετρητά στους μετόχους μας. Πρόκειται για άλλο ένα ρεκόρ, αφού καμία ναυτιλιακή εταιρεία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν έχει πετύχει κάτι ανάλογο. Θέλω να πιστεύω ότι με την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού θα συνεχίσουμε την πρωτοποριακή αλλά και παράλληλα κερδοφόρα πορεία που έχουμε χαράξει.

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο
Προειδοποιητική επιστολή 01.02.26
Προειδοποιητική επιστολή 01.02.26

Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο. Επιστολή σε 10 κράτη.

Σύνταξη
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
Μια «βολική» ζωή 02.02.26
Μια «βολική» ζωή 02.02.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας

Οι εργαζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναζητούν σε chatbots καθοδήγηση και συντροφικότητα. Αλλά αυτά επιδίδονται σε κολακείες και κακό coaching.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Θρύλος 02.02.26
Θρύλος 02.02.26

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις

Η Μάργκο Ρόμπι καθήλωσε τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του κινηματογράφου: το διαμάντι Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Υπήρχε λόγος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση

Ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγει το θέμα, επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα - Στο στόχαστρο του Μαξίμου δημόσια πανεπιστήμια και μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Αλλαγές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
Το πρόγραμμά της 02.02.26
Το πρόγραμμά της 02.02.26

Πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα εκλέγεται η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Ποιος τη συνεχάρη πρώτος

Η Λάουρα Φερνάντες, που όπως όλα δείχνουν επικρατεί από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύνταξη
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
