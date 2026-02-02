Capital Clean Energy Carriers: Οδηγώντας τις εξελίξεις στη μεταφορά LNG παγκοσμίως

Σε μια περίοδο που ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης αναδιατάσσεται, η Capital Clean Energy Carriers (CCEC) τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης. Η εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή κεφαλαιοποιεί την εκρηκτική άνοδο του αμερικανικού LNG, διαθέτοντας έναν από τους νεότερους και πιο προηγμένους τεχνολογικά στόλους σε όλο τον κόσμο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC Γεράσιμος Καλογηράτος μιλάει στο «Β» για τον ιστορικό μετασχηματισμό που ολοκληρώνει η εταιρεία του και εξηγεί γιατί το LNG δεν είναι απλώς ένα μεταβατικό καύσιμο, αλλά ο πυρήνας της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής για τις επόμενες δεκαετίες.

ΕΡ.: H Capital Clean Energy Carriers είναι ένας ναυτιλιακός κολοσσός και μάλιστα εισηγμένος στο NASDAQ. Μιλήστε μας για τη θέση που έχει σήμερα η εταιρεία και τη σύνθεση του στόλου της.

ΑΠ.: Σήμερα, η Capital Clean Energy Carriers (CCEC) είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών στις ΗΠΑ. Διαθέτουμε 32 πλοία, σε λειτουργία και υπό ναυπήγηση, και πιο συγκεκριμένα 21 πλοία μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς, 6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου, 4 πρωτοποριακά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα (LCO2) / πολλαπλών αερίων και 1 πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τύπου Neo-Panamax.

Tο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιούμε, ανέρχεται στα $3,0 δισ. με παραδόσεις πλοίων έως τις αρχές του 2029. Πρόκειται για έναν από τους νεότερους και πιο προηγμένους τεχνολογικά στόλους σε όλο τον κόσμο.

ΕΡ.: Επομένως, μετατοπίζετε το βάρος στη μεταφορά ενέργειας.

ΑΠ.: Δεν μετατοπίζουμε απλώς το βάρος. Πραγματοποιούμε έναν ιστορικό εταιρικό μετασχηματισμό. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην πλήρη αποεπένδυση από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers). Εχουμε εξελιχθεί σε ένα «pure-play» που εστιάζει στη μεταφορά αερίων, όπως το LNG, το LPG, την αμμωνία και το υγροποιημένο CO2 (LCO2).

Η στόχευσή μας είναι ξεκάθαρη. Να πρωταγωνιστούμε παγκοσμίως στην ενεργειακή μετάβαση, αποτελώντας την ηγέτιδα δύναμη στη μεταφορά ενεργειακών πηγών που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή.

ΕΡ.: Το LNG βρίσκεται στον πυρήνα της ενεργειακής πολιτικής του προέδρου Trump. Ποια εκτιμάτε πως θα είναι η εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς τα επόμενα χρόνια;

ΑΠ.: Αναμφίβολα, η έμφαση που δίνουν οι ΗΠΑ στο LNG έχει απογειώσει τις αμερικανικές εξαγωγές LNG. Μόνο το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι εξαγωγές αμερικανικού LNG αυξήθηκαν κατά 36%.

Τα τεράστια αποθέματα σχιστολιθικού Φυσικού Αερίου στις ΗΠΑ και οι σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε υποδομές (εξαγωγών και υγροποίησης), σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό Φυσικό Αέριο, μετατοπίζουν τη μεταφορά του από τους αγωγούς στη θάλασσα.

Πιστεύουμε επίσης ότι η αυξημένη προσφορά LNG παγκοσμίως θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στα επόμενα χρόνια και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση για LNG, ιδιαίτερα στην Ασία, σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία κ.ά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα επιπλέον ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές, δεδομένου ότι τα πλοία μας θα διανύουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες αποστάσεις προκειμένου π.χ. να μεταφέρουν LNG από την Αμερική σε χώρες της Ασίας, αντί για την Ευρώπη.

Η CCEC μέσω του υπερσύγχρονου στόλου της είναι ιδανικά τοποθετημένη για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς αερίων που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές.

ΕΡ.: Η αυξητική τάση που παρουσιάζεται στην αγορά LNG είναι αποτέλεσμα συγκυριών ή διακρίνετε πιο μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά;

ΑΠ.: Η αυξημένη ζήτηση σε LNG δεν είναι συγκυριακή. Είναι μια πραγματικότητα που θα διαμορφώνει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη για τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Η μετάβαση προς καθαρότερες πηγές ενέργειας και η ανάγκη για αξιόπιστη και ευέλικτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι δύο παράγοντες που θα παραμένουν σταθεροί, παρά τις όποιες εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα. Επίσης η ζήτηση για παραγωγή ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί και λόγω των τεράστιων ενεργειακών αναγκών των data centers. Οι διεθνείς εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διπλασιασμό της ζήτησης LNG μέχρι το 2040. Είναι ενδεικτικό ότι τα εξασφαλισμένα έσοδα της CCEC από μακροχρόνιες ναυλώσεις ανέρχονται στα $2,9 δισ., με προοπτική να αυξηθούν στα $4,2 δισ. Η μέση διάρκεια των εξασφαλισμένων ναύλων μας είναι 6,9 χρόνια.

Πρόκειται για ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα ναύλα και κατ’ επέκταση χρηματοροές, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι διεθνείς αγορές έχουν επενδύσει για αρκετά χρόνια στο μέλλον, στο συγκεκριμένο καύσιμο.

ΕΡ.: Πώς αντανακλάται αυτή η νέα πραγματικότητα στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα της CCEC;

ΑΠ.: Η θέση πρωταγωνιστή που έχουμε κατακτήσει στη μεταφορά LNG δεν είναι τυχαία, και όπως προανέφερα δεν είναι συγκυριακή. Είναι το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που χαράξαμε πριν από αρκετά χρόνια. Αναγνωρίσαμε εγκαίρως τον κρίσιμο ρόλο που θα παίξει το LNG στην παγκόσμια οικονομία, επενδύσαμε στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου στόλου, σε εξοπλισμό και τεχνολογίες αιχμής και αναπτύξαμε απαράμιλλη διεθνή τεχνογνωσία.

Το πιο σημαντικό από όλα είναι το εξαιρετικό επιχειρησιακό track record που έχουμε χτίσει στην ασφάλεια των πληρωμάτων μας, στον σεβασμό προς το περιβάλλον αλλά και η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία, που αναγνωρίζεται από ενεργειακούς κολοσσούς όπως οι: BP, Total Energies, Engie, Jera, ConocoPhillips, Cheniere κ.ά.

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι κάτι παραπάνω από ορατά σήμερα. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας μέσα σε λίγα χρόνια έχει υπερτριπλασιαστεί, φτάνοντας τα $1,2 δισ., από $318 εκατ. στα τέλη του 2021, όταν κάναμε τα πρώτα μας βήματα στον χώρο του LNG.

Η ανάπτυξη της CCEC, σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, είναι επίσης αλματώδης την ίδια περίοδο. Τα έσοδα του 9μήνου του 2025 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα $306 εκατ. από $185 εκατ. που ήταν τα έσοδα για το σύνολο της χρήσης του 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 9μηνο του 2025 έφτασαν τα $265 εκατ., έναντι $126 εκατ. το δωδεκάμηνο του 2021. Πολύ μεγάλη αύξηση έχει καταγράψει και το ενεργητικό της εταιρείας, το οποίο στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 ανήλθε σε $4,1 δισ. από $1,9 δισ. στα τέλη του 2021.

Δύο ακόμη στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σημερινή μας θέση, είναι η ισχυρή κεφαλαιακή βάση που διαθέτουμε, με τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να φτάνουν τα $1,5 δισ. καθώς και η σημαντική ρευστότητα, με τα ταμειακά διαθέσιμα να κυμαίνονται στα επίπεδα των $332 εκατ.

ΕΡ.: Ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας, με δεδομένη την εξαιρετική μέχρι σήμερα πορεία της;

ΑΠ.: Επιδιώκουμε όχι απλώς να ακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά να τις οδηγούμε. Οσο κοινότοπο και αν ακούγεται, στη δική μας περίπτωση περιγράφει αυτό που πραγματικά κάνουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Το βλέμμα μας είναι διαρκώς στραμμένο στο μέλλον.

Αυτός είναι ο λόγος που επενδύουμε και πέρα από τη μεταφορά LNG. Δίνουμε έμφαση και στα εναλλακτικά καύσιμα και πηγές ενέργειας, που σε βάθος χρόνου θα πάρουν τη σκυτάλη, επενδύοντας σήμερα σε πλοία μεταφοράς LCO2 και Αμμωνίας/LPG. Μέσα από αυτή την εταιρική φιλοσοφία θωρακίζουμε τον στόχο της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την εισαγωγή της εταιρείας στο NASDAQ μέχρι σήμερα, έχουμε υλοποιήσει 74 συνεχόμενες πληρωμές μερισμάτων. Επί της ουσίας έχουμε διανείμει μέρισμα σε κάθε ένα τρίμηνο από την εισαγωγή της εταιρείας, έχοντας αποδώσει συνολικά $1,1 δισ. σε μετρητά στους μετόχους μας. Πρόκειται για άλλο ένα ρεκόρ, αφού καμία ναυτιλιακή εταιρεία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν έχει πετύχει κάτι ανάλογο. Θέλω να πιστεύω ότι με την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού θα συνεχίσουμε την πρωτοποριακή αλλά και παράλληλα κερδοφόρα πορεία που έχουμε χαράξει.

