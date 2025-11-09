newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 09 Νοεμβρίου 2025 | 23:20

Στο δεκάμηνο του έτους, η Ευρώπη εισήγαγε 101,38 εκατομμύρια τόνους σε υγροποιημένο φυσικό αέριο

Δημήτρης Σταμούλης
Η Ασία αποτελεί εδώ και χρόνια τον κινητήριο μοχλό της παγκόσμιας ζήτησης για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), με τις ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες της να καταναλώνουν ενέργεια σε υψηλά επίπεδα. Φέτος, ωστόσο, παρατηρήθηκε μια αλλαγή, όπως επισημαίνει το oilprice.com. Η ζήτηση της Ασίας για LNG μειώνεται, αλλά η ζήτηση της Ευρώπης αυξάνεται σημαντικά, αντισταθμίζοντας με το παραπάνω την πτώση της Ασίας, παρά τα σχέδια για μείωση της κατανάλωσης όλων των υδρογονανθράκων.

Eνώ οι ασιατικοί εισαγωγείς ενέργειας περιόρισαν τις αγορές LNG, οι ευρωπαίοι αγοραστές αύξησαν τις παραγγελίες τους

Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ασία τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 22,84 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται ο Clyde Russell του Reuters.

Αυτό αποτελεί μια μικρή αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, αλλά είναι αισθητά χαμηλότερο από τον Οκτώβριο του 2024, όταν οι εισαγωγές έφτασαν τους 24,39 εκατομμύρια τόνους. Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ασία μειώθηκαν κατά πάνω από 14 εκατομμύρια τόνους σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τους 225,8 εκατομμύρια τόνους. Ο Russell υποδηλώνει ότι η Κίνα ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την τάση, καταγράφοντας κάθε μήνα από τον Νοέμβριο του 2024 μείωση των εισαγωγών LNG σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, ενώ οι ασιατικοί εισαγωγείς ενέργειας περιόρισαν τις αγορές LNG, οι ευρωπαίοι αγοραστές αύξησαν τις παραγγελίες τους. Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, η Ευρώπη εισήγαγε 101,38 εκατομμύρια τόνους του καυσίμου. Αυτή η ποσότητα ήταν 16,75 εκατομμύρια τόνους μεγαλύτερη από ό,τι εισήγαγε η Ευρώπη ένα χρόνο νωρίτερα, ακόμη και όταν η ηγεσία της ΕΕ καυχιόταν για τη μόνιμη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου της Ένωσης, όχι μόνο από τη Ρωσία αλλά γενικά.

Αύξηση ζήτησης LNG από την Ευρώπη

Αυτή η αύξηση των ευρωπαϊκών αγορών LNG ήταν πιθανώς αυτή που επηρέασε τη ζήτηση για το εν λόγω καύσιμο στην Ασία. Παρά το γεγονός ότι αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό από την Ευρώπη συνολικά, οι ασιατικές οικονομίες είναι πιο ευαίσθητες στις τιμές των εισαγωγών ενέργειας. Η αύξηση της ζήτησης για LNG  από την Ευρώπη αποκλείει τακτικά τους φτωχότερους ασιατικούς εισαγωγείς, αν και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να πληρώσει τους λογαριασμούς εισαγωγής ενέργειας, καθώς καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να χρηματοδοτήσει την ενεργειακή μετάβαση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων που απαιτούν φθηνή ενέργεια για να είναι επιτυχημένες.

Με άλλα λόγια, η Ευρώπη έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για τη ζήτηση LNG, προσελκύοντας την προσοχή των παραγωγών. Ωστόσο, αυτή η προσοχή δεν είναι ομοιογενής. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, για παράδειγμα, έχει επανειλημμένα καλέσει την Ευρώπη να σταματήσει εντελώς τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας και να αυξήσει τις αγορές LNG από τις ΗΠΑ. Πράγματι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψε εμπορική συμφωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ δεσμευόμενη για μια μαζική αύξηση των αγορών αυτών.

Τριβές Exxon με ΕΕ

Ωστόσο, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG στον κόσμο, η Exxon, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σταματήσει τις συναλλαγές με την ΕΕ, εκτός εάν καταργηθεί η νέα νομοθεσία που αποσκοπεί να υποχρεώσει τις διεθνείς εταιρείες να παρακολουθούν τις εκπομπές τους και το ιστορικό τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Επιπλέον, η Exxon δεν είναι η μόνη που απειλεί να αποχωρήσει από την Ευρώπη εάν αυτή προχωρήσει με την οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας. Το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, θα σταματήσει επίσης να πωλεί φυσικό αέριο στην Ευρώπη εάν αυτή προσπαθήσει να υποχρεώσει την QatarEnergy να παρακολουθεί και να μειώνει τις εκπομπές της και να ελέγχει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφορετικά θα κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 5 % των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων της.

Εν τω μεταξύ, καθώς η ΕΕ αγοράζει όλο και περισσότερο LNG—συμπεριλαμβανομένου και αυτού από τη Ρωσία— ένας οργανισμός που προωθεί την ενεργειακή μετάβαση προειδοποίησε ότι η Ένωση δεν πρέπει να δεσμεύεται με μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοράς LNG, καθώς η ζήτηση για φυσικό αέριο στην Ευρώπη αναμένεται να μειωθεί κατά ένα τέταρτο τα επόμενα 25 χρόνια.

Σταδιακή αύξηση του ρόλου των ΑΠΕ

Ωστόσο, η IEEFA (Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης) πιστεύει ότι αυτή η επιτάχυνση στις αγορές LNG φέτος είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, ενώ η δυναμική της ζήτησης δείχνει μια μελλοντική εξασθένιση. Ο λόγος: περισσότερη αιολική και ηλιακή ενέργεια. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών της μετάβασης, παρόλο που τα στοιχεία δείχνουν ότι η ρεκόρ ανάπτυξη της αιολικής και ηλιακής ενέργειας δεν έχει συμβάλει σημαντικά στην αλλαγή της σύνθεσης της κατανάλωσης ενέργειας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, εκτός από ορισμένες εποχιακές αιχμές παραγωγής. Για παράδειγμα, πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η Γερμανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς φυσικού αερίου λόγω των ασθενών ανέμων κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Ενώ η IEEFA και άλλοι οργανισμοί που υποστηρίζουν τη μετάβαση προβλέπουν μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προβλέπουν επίσης υπερπροσφορά LNG λόγω πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Ωστόσο, το φθηνότερο LNG είναι πιθανό να ωθήσει τη ζήτηση προς τα πάνω σε περισσότερες χώρες εισαγωγής, καθώς το προϊόν γίνεται πιο προσιτό για όλους.

Δεδομένου ότι είναι απίθανο το κλίμα να γίνει πιο προβλέψιμο στο μέλλον, είναι πιθανό η εξάρτηση από το φυσικό αέριο να παραμείνει ισχυρή τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, ανεξάρτητα από τις φιλοδοξίες για μετάβαση.«Οι ευρωπαϊκές χώρες κινδυνεύουν να εξαρτηθούν υπερβολικά από έναν προμηθευτή, αν δεσμευτούν με μακροπρόθεσμες συμβάσεις για την αγορά LNG από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ προμήθευσαν περισσότερο από το ήμισυ (57%) των εισαγωγών LNG της Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς οι παραδόσεις από τη χώρα έφτασαν σε νέο υψηλό», ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, σημειώνοντας ότι η Γερμανία και η Ελλάδα κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στη λίστα των χωρών με έναν μόνο προμηθευτή, προμηθευόμενες το 94% και το 84% αντίστοιχα του ΥΦΑ τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πηγή: ΟΤ

