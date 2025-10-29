newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Φυσικό αέριο: Οι «αδρανείς» σταθμοί LNG στην Ευρώπη και η Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Οκτωβρίου 2025 | 08:10

Φυσικό αέριο: Οι «αδρανείς» σταθμοί LNG στην Ευρώπη και η Ελλάδα

Τέθηκαν σε λειτουργία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δώδεκα νέοι τερματικοί σταθμοί LNG, ενώ υλοποιούνται έξι έργα επέκτασης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Παρά τις προβλέψεις για αύξηση των εισαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, μετά τις νέες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το κλείσιμο της στρόφιγγας στη ρωσική ενέργεια, τα φιλόδοξα ευρωπαϊκά σχέδια για επέκταση της ικανότητας επαναεριοποίησης LNG ενδέχεται να είναι περιττά και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «αδρανή» περιουσιακά στοιχεία…

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 2022-2024, τέθηκαν σε λειτουργία σε ολόκληρη την ΕΕ, αριθμός ρεκόρ, 12 νέων τερματικών σταθμών LNG και έξι έργων επέκτασης, προσθέτοντας 70 δισ. κυβικά μέτρα δυναμικότητας εισαγωγής και ανεβάζοντας το τρέχον σύνολο στα 250 δισ. κυβικά μέτρα/έτος. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό των ροών ρωσικού φυσικού αερίου εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια πηγή της ΕΕ που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στον Montel ότι το μπλοκ έχει πλέον «άφθονη πλεονάζουσα χωρητικότητα για να φιλοξενήσει πρόσθετες εισαγωγές LNG που θα αντικαταστήσουν τις ρωσικές προμήθειες» και ότι η υποδομή φυσικού αερίου του είναι «επαρκώς ανεπτυγμένη, καλά διασυνδεδεμένη και ευέλικτη».

«Ένας αρκετά μεγάλος κίνδυνος»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο επικεφαλής του κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κουρτ Βάντενμπεργκε, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι τερματικοί σταθμοί εισαγωγής LNG δεν «θα γίνουν αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου», προσθέτοντας ότι υπάρχει «αρκετά μεγάλος κίνδυνος» να συμβεί αυτό.

Αλλά και σε πρόσφατη έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, αναμένεται να «φτάσουν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο το 2025, υποστηριζόμενες από ισχυρότερες ενέσεις αποθήκευσης, υψηλότερη εγχώρια ζήτηση και χαμηλότερες προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία».

«Δεν υπήρχε γενικά καμία ανάγκη» για πρόσθετη χωρητικότητα, εν μέσω σχεδίων για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σχολιάζει στο Montel ο Geoffroy Hureau, γενικός γραμματέας της Cedigaz, ενός οργανισμού δεδομένων και έρευνας φυσικού αερίου.

Η άλλη άποψη

Ωστόσο, το Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης δήλωσε ότι η ικανότητα επαναεριοποίησης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται να συνεχίσει να αυξάνεται στα 286 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέχρι τον επόμενο Ιούλιο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι προγραμματισμένοι νέοι τερματικοί σταθμοί περιλαμβάνουν τον πλωτό τερματικό σταθμό του κόλπου του Γκντανσκ στην Πολωνία (6,1 δισ. κυβικά μέτρα/έτος) και τη μονάδα Zeeland Energy (έως 7,5 δισ. κυβικά μέτρα/έτος) στην Ολλανδία, ενώ ο τερματικός σταθμός Isle of Grain του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε επέκταση κατά 5,3 δισ. κυβικά μέτρα.

Η χαμηλή αξιοποίηση – Ξεχωρίζει η Ελλάδα

Αυτό συνέβη καθώς τα ποσοστά αξιοποίησης των υφιστάμενων τερματικών σταθμών στην ΕΕ ήταν χαμηλά, στο 52% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με το ένα τρίτο των εγκαταστάσεων του μπλοκ να καταγράφουν ποσοστό κάτω του 37%, δήλωσε η Ana-Maria Jaller-Makarewicz, επικεφαλής αναλύτρια ενέργειας στην IEEFA.

Οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά αξιοποίησης ήταν η Φινλανδία (17%), η Ελλάδα (19%), η Ισπανία (29%) και η Γερμανία (32%).

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα γαλλικό δικαστήριο διέταξε ακόμη και την αποσυναρμολόγηση της πλωτής μονάδας LNG Cape Ann , δυναμικότητας 5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, της TotalEnergies, στη βόρεια Γαλλία, επικαλούμενο το χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης του τερματικού σταθμού, ύψους 15% το 2024, και το γεγονός ότι παρέμεινε αδρανής από τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ωστόσο, η Anne-Sophie Corbeau, ερευνήτρια παγκόσμιας εμβέλειας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δήλωσε ότι ένα στρατηγικό προστατευτικό παραμένει το κλειδί για την προστασία από τυχόν προβλήματα με τους αγωγούς .

«Πρέπει πάντα να έχεις πλεονάζουσα χωρητικότητα επειδή η ζήτηση ποικίλλει και τα τελευταία χρόνια μας έχουν δείξει ότι ορισμένα πλοία τείνουν να σέρνουν άγκυρες πίσω τους και να βγάζουν μερικούς αγωγούς όταν περνούν», είπε, αναφερόμενη στην πιθανότητα δολιοφθοράς ή παρόμοιων περιστατικών.

Στη ΝΑ Ευρώπη

Η ανάπτυξη πρόσθετης εισαγωγικής ικανότητας ήταν ακόμη απαραίτητη «αλλά σε πολύ συγκεκριμένες τοποθεσίες», κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη, για τον εφοδιασμό χωρών με ηπειρωτική χώρα, όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, καθώς και η Ουκρανία.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένων των σχεδίων της ΕΕ να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028 και να απαγορεύσει το LNG από τη χώρα στις αρχές του 2027, εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, αυξήθηκαν κατά 25%, ή σχεδόν 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 92 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, σύμφωνα με τον IEA.

Ωστόσο, με τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη αισθητά χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο και 7-8 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο, οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν κατά περισσότερο από 30% σε έναν κρύο χειμώνα με χαμηλή πράσινη παραγωγή και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, δήλωσαν οι αναλυτές στο Montel την περασμένη εβδομάδα.

Φουλάρει με LNG η Ελλάδα

Τα επίπεδα αποθήκευσης στην ΕΕ, αν και είναι χαμηλότερα από τον 5ετή μέσο όρο, παραμένουν υγιή στο 82,1%, με την Ιταλία στο 93,9%, τη Γαλλία στο 92,7% και τη Γερμανία στο 75,33%, μετριάζοντας τους φόβους για χειμερινές ελλείψεις. Οι άφθονες εισαγωγές LNG και οι ροές μέσω νορβηγικών αγωγών συνεχίζουν να αντισταθμίζουν τις μειωμένες ρωσικές παραδόσεις, ενώ η ασθενέστερη κινεζική ζήτηση από το ρωσικό εργοστάσιο Arctic LNG 2 έχει απελευθερώσει περισσότερη παγκόσμια προσφορά.

Οι αναλυτές ανέφεραν στο Montel ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη εισήλθε σε αυτή τη χειμερινή περίοδο θέρμανσης καλύτερα εφοδιασμένη με LNG από ποτέ. Μάλιστα η η κροατική εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου PPD, ανέφερε ότι χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αύξησαν τη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών τους LNG κατά 10,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ή περισσότερο από το ένα τρίτο.

Πηγή: ot.gr

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

Φυσικό αέριο
LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία
Λήγει σήμερα 29.10.25

North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Τέσσερα χρόνια μετά την απαγόρευση κάθε γυναικείου αθλητισμού στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η ομάδα Afghan Women United –αποτελούμενη από πρόσφυγες– αγωνίστηκε για πρώτη φορά ξανά σε διεθνές επίπεδο στο Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς
Μπάσκετ 29.10.25

To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς

Το NBA αναθεωρεί τις πολιτικές του για τους τραυματίες, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εποπτεία των στοιχημάτων, καθώς οι υποθέσεις των δύο αστέρων προκαλούν νέο σοκ στο αμερικανικό μπάσκετ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και αποδοκιμάστηκε – Ποιος είναι ο λόγος που συνέβη αυτό και ποιοι βρέθηκαν δίπλα του

Σύνταξη
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: «Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στη Γιορτή Κάστανου
Αλλάζει στάση 29.10.25

«Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στα Χανιά

Υιοθετώντας τη γραμμή της απουσίας προμελέτης για το φονικό στα Χανιά, ο 23χρονος λέει ότι σκοπός του ήταν να ρίξει μπαλωθιές - «Σε ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα» λέει ο Λύτρας

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ
Euroleague 29.10.25

Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Ρισόν Χολμς για πάνω από ένα μήνα, ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση επιστροφής και γενικά έχει ξεμείνει στο «5» μόνο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν – Οι σκέψεις για μεταγραφή και η ατάκα του Αταμάν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)
Language 29.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)

Η έντονη έλξη που ένιωθαν για την Αθήνα οι απλοί πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων ήταν απόρροια του γεγονότος ότι το δημοκρατικό της πολίτευμα ήταν συνυφασμένο με την έννοια της ελευθερίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
Ανασφάλεια 29.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
