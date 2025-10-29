Παρά τις προβλέψεις για αύξηση των εισαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, μετά τις νέες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το κλείσιμο της στρόφιγγας στη ρωσική ενέργεια, τα φιλόδοξα ευρωπαϊκά σχέδια για επέκταση της ικανότητας επαναεριοποίησης LNG ενδέχεται να είναι περιττά και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «αδρανή» περιουσιακά στοιχεία…

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 2022-2024, τέθηκαν σε λειτουργία σε ολόκληρη την ΕΕ, αριθμός ρεκόρ, 12 νέων τερματικών σταθμών LNG και έξι έργων επέκτασης, προσθέτοντας 70 δισ. κυβικά μέτρα δυναμικότητας εισαγωγής και ανεβάζοντας το τρέχον σύνολο στα 250 δισ. κυβικά μέτρα/έτος. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό των ροών ρωσικού φυσικού αερίου εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια πηγή της ΕΕ που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στον Montel ότι το μπλοκ έχει πλέον «άφθονη πλεονάζουσα χωρητικότητα για να φιλοξενήσει πρόσθετες εισαγωγές LNG που θα αντικαταστήσουν τις ρωσικές προμήθειες» και ότι η υποδομή φυσικού αερίου του είναι «επαρκώς ανεπτυγμένη, καλά διασυνδεδεμένη και ευέλικτη».

«Ένας αρκετά μεγάλος κίνδυνος»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο επικεφαλής του κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κουρτ Βάντενμπεργκε, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι τερματικοί σταθμοί εισαγωγής LNG δεν «θα γίνουν αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου», προσθέτοντας ότι υπάρχει «αρκετά μεγάλος κίνδυνος» να συμβεί αυτό.

Αλλά και σε πρόσφατη έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, αναμένεται να «φτάσουν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο το 2025, υποστηριζόμενες από ισχυρότερες ενέσεις αποθήκευσης, υψηλότερη εγχώρια ζήτηση και χαμηλότερες προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία».

«Δεν υπήρχε γενικά καμία ανάγκη» για πρόσθετη χωρητικότητα, εν μέσω σχεδίων για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σχολιάζει στο Montel ο Geoffroy Hureau, γενικός γραμματέας της Cedigaz, ενός οργανισμού δεδομένων και έρευνας φυσικού αερίου.

Η άλλη άποψη

Ωστόσο, το Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης δήλωσε ότι η ικανότητα επαναεριοποίησης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται να συνεχίσει να αυξάνεται στα 286 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέχρι τον επόμενο Ιούλιο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι προγραμματισμένοι νέοι τερματικοί σταθμοί περιλαμβάνουν τον πλωτό τερματικό σταθμό του κόλπου του Γκντανσκ στην Πολωνία (6,1 δισ. κυβικά μέτρα/έτος) και τη μονάδα Zeeland Energy (έως 7,5 δισ. κυβικά μέτρα/έτος) στην Ολλανδία, ενώ ο τερματικός σταθμός Isle of Grain του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε επέκταση κατά 5,3 δισ. κυβικά μέτρα.

Η χαμηλή αξιοποίηση – Ξεχωρίζει η Ελλάδα

Αυτό συνέβη καθώς τα ποσοστά αξιοποίησης των υφιστάμενων τερματικών σταθμών στην ΕΕ ήταν χαμηλά, στο 52% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με το ένα τρίτο των εγκαταστάσεων του μπλοκ να καταγράφουν ποσοστό κάτω του 37%, δήλωσε η Ana-Maria Jaller-Makarewicz, επικεφαλής αναλύτρια ενέργειας στην IEEFA.

Οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά αξιοποίησης ήταν η Φινλανδία (17%), η Ελλάδα (19%), η Ισπανία (29%) και η Γερμανία (32%).

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα γαλλικό δικαστήριο διέταξε ακόμη και την αποσυναρμολόγηση της πλωτής μονάδας LNG Cape Ann , δυναμικότητας 5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, της TotalEnergies, στη βόρεια Γαλλία, επικαλούμενο το χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης του τερματικού σταθμού, ύψους 15% το 2024, και το γεγονός ότι παρέμεινε αδρανής από τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ωστόσο, η Anne-Sophie Corbeau, ερευνήτρια παγκόσμιας εμβέλειας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δήλωσε ότι ένα στρατηγικό προστατευτικό παραμένει το κλειδί για την προστασία από τυχόν προβλήματα με τους αγωγούς .

«Πρέπει πάντα να έχεις πλεονάζουσα χωρητικότητα επειδή η ζήτηση ποικίλλει και τα τελευταία χρόνια μας έχουν δείξει ότι ορισμένα πλοία τείνουν να σέρνουν άγκυρες πίσω τους και να βγάζουν μερικούς αγωγούς όταν περνούν», είπε, αναφερόμενη στην πιθανότητα δολιοφθοράς ή παρόμοιων περιστατικών.

Στη ΝΑ Ευρώπη

Η ανάπτυξη πρόσθετης εισαγωγικής ικανότητας ήταν ακόμη απαραίτητη «αλλά σε πολύ συγκεκριμένες τοποθεσίες», κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη, για τον εφοδιασμό χωρών με ηπειρωτική χώρα, όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, καθώς και η Ουκρανία.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένων των σχεδίων της ΕΕ να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028 και να απαγορεύσει το LNG από τη χώρα στις αρχές του 2027, εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, αυξήθηκαν κατά 25%, ή σχεδόν 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 92 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, σύμφωνα με τον IEA.

Ωστόσο, με τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη αισθητά χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο και 7-8 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο, οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν κατά περισσότερο από 30% σε έναν κρύο χειμώνα με χαμηλή πράσινη παραγωγή και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, δήλωσαν οι αναλυτές στο Montel την περασμένη εβδομάδα.

Φουλάρει με LNG η Ελλάδα

Τα επίπεδα αποθήκευσης στην ΕΕ, αν και είναι χαμηλότερα από τον 5ετή μέσο όρο, παραμένουν υγιή στο 82,1%, με την Ιταλία στο 93,9%, τη Γαλλία στο 92,7% και τη Γερμανία στο 75,33%, μετριάζοντας τους φόβους για χειμερινές ελλείψεις. Οι άφθονες εισαγωγές LNG και οι ροές μέσω νορβηγικών αγωγών συνεχίζουν να αντισταθμίζουν τις μειωμένες ρωσικές παραδόσεις, ενώ η ασθενέστερη κινεζική ζήτηση από το ρωσικό εργοστάσιο Arctic LNG 2 έχει απελευθερώσει περισσότερη παγκόσμια προσφορά.

Οι αναλυτές ανέφεραν στο Montel ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη εισήλθε σε αυτή τη χειμερινή περίοδο θέρμανσης καλύτερα εφοδιασμένη με LNG από ποτέ. Μάλιστα η η κροατική εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου PPD, ανέφερε ότι χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αύξησαν τη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών τους LNG κατά 10,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ή περισσότερο από το ένα τρίτο.

Πηγή: ot.gr