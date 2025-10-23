newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Οκτωβρίου 2025 | 21:49

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG

Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι σε δύο εβδομάδες θα έρθει στην Ελλάδα ο υπουργός ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Τον κεντρικό ενεργειακό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνέπεια της γεωγραφικής θέσης, των υποδομών που έχουν γίνει τελευταία αλλά και των διασυνδέσεων, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Renewable & Storage Forum.

Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι σε δύο εβδομάδες θα έρθει στην Ελλάδα ο υπουργός ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ μαζί με άλλους 20 υπουργούς από την Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ευρώπη. Και επεσήμανε ότι οι εξελίξεις που διαμορφώνονται οδηγούν τη χώρα μας να είναι η είσοδος από την οποία το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο θα φτάνει σε Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ουγγαρία και αλλού.

«Το 2019, πρόσθεσε, στη χώρα έρχονταν 6 με 7 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου για κατανάλωση. Τώρα έρχονται 17 δισ. κυβικά μέτρα, από τα οποία τα 11, προερχόμενα κυρίως από το αμερικανικό LNG, επανεξάγονται σε γειτονικές χώρες. Έτσι η χώρα μας αποκτά ολοένα και περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, ανέφερε ότι τη Δευτέρα η Ε.Ε. πήρε μια σημαντική απόφαση για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, τονίζοντας η αποσύνδεση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι από τα λίγα σημεία που συμφωνούν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε.

Για τους υδρογονάνθρακες

Αναφερόμενος στους υδρογονάνθρακες ο υπουργός είπε ότι δεν μπορούμε να μην εξερευνήσουμε αυτό που έχουν εξερευνήσει όλες οι χώρες γύρω μας, είτε είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε είναι στο Ιόνιο. Είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε στην πατρίδα μας και θα αλλάξει σε πολλά πράγματα στο επίπεδο της ζωής μας, στον βαθμό που υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.

Ερωτηθείς για τις τιμές, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η Κομισιόν έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις έως το τέλος του χρόνου. Η ενεργειακή ανεξαρτησία και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι έννοιες ασύνδετες, αλλά αλληλένδετες Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας, δεν μπορεί να υπάρξει.

Το νέο χωροταξικό

Αναφερόμενος σε αιτήματα της αγοράς και εκκρεμότητες που τέθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές θα αφορά τα νέα έργα και όσα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο αδειοδότησης και δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. «Αν ένα έργο έχει ΑΕΠΟ, είναι ασφαλές», είπε. Το χωροταξικό θα προβλέπει, επίσης, σαφείς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και θα δίνει κατεύθυνση προς τα αιολικά. Σε σχέση με την αποθήκευση ενέργειας, είπε ότι στόχος είναι η επίσπευση της διαδικασίας για την ολοκλήρωση των έργων.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε, τέλος, ότι στον τομέα των ΑΠΕ έγινε μία ανάπτυξη, χωρίς κανόνες και στρατηγική. «Είναι δύσκολο να βάλεις τώρα τους κανόνες, αλλά εάν δεν τους βάλουμε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά για τις επόμενες δύο δεκαετίες. Οδηγούμαστε σε ωρίμανση σε επίπεδο αγοράς, αλλά και σε επίπεδο θεσμικής κάλυψής της», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας
Οικονομία 23.10.25

Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας

Τι διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης και την απορρόφηση πόρων – Στο στόχαστρο οι διοικητές παραλείψεις 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις
Οικονομία 23.10.25

Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις

Οδηγός με 10 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις λεπτομέρειες για τον ορισμό της απόλυτης πλειοψηφίας ώστε να δοθεί άδεια ανοικοδόμησης και για το πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ιδιοκτησίες όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες
Ανισότητες 22.10.25

Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες στην αγοραστική δύναμη τον μισθών. Πόσο έχουμε αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2009.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)
Conference League 24.10.25

Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο Europa Conference League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής – Τεράστια νίκη η ΑΕΚ Λάρνακας στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 1-0!

Σύνταξη
Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1: Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για το Τριφύλλι (vid)
Europa League 23.10.25

Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (3-1)

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Σβιντέρσκι, μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, όμως ο... διακόπτης έπεσε και η Φέγενορντ νίκησε με 3-1. Σκόρερ για τους Ολλανδούς οι Ριντ, Μούσα και Λάριν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC
Στη Νότια Κορέα 23.10.25

Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την ημερομηνία της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν στις 30 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου
«Ηλίθιος πολιτικός ελιγμός» 23.10.25

Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου

Το νομοσχέδιο για τη Δυτική Όχθη προχωρά για επεξεργασία. Ο Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει την αντίθεσή του, καθώς οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι αν καταστρέψει την εκεχειρία, χάνει την αμερικανική στήριξη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη
Βόρεια Ιρλανδία 23.10.25

«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη

Ένας μοναδικός στρατιώτης προσήχθη σε δίκη για τη σφαγή των άοπλων Καθολικών Ιρλανδών διαδηλωτών στις 30 Ιανουαρίου 1972. Το δικαστήριο στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, 53 χρόνια μετά, τον απάλλαξε.

Σύνταξη
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
«Δυστυχώς» 23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας
Πολιτική 23.10.25

Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Η δίκη των υποκλοπών ξεκίνησε με μεγάλους απόντες υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προηγούμενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κι έτερους στόχους οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση ν' ανακαλύψουν ποιοι επιχείρησαν να τους παγιδέψουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
Κύκλος Ιδεών 23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο