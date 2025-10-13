newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
«Όχι» σε άλλα πισωγυρίσματα στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, λέει ο Παπασταύρου
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Οκτωβρίου 2025 | 18:53

«Όχι» σε άλλα πισωγυρίσματα στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, λέει ο Παπασταύρου

«Η ελληνική πλευρά τηρεί σήμερα αυτά που συμφωνήθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες», τονίζουν συνεργάτες του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Στις νέες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, επιδιώκει να απαντήσει ο Σταύρος Παπασταύρου.

Συνεργάτες του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογραμμίζουν ότι «η ελληνική πλευρά τηρεί σήμερα αυτά που συμφωνήθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες, εργάζεται για την επίλυση των πολύπλευρων τεχνικο-οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων ενός έργου που ήδη έχει πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται παραπάνω με πισωγυρίσματα».

Η συνάντηση Παπασταύρου – Παπαναστασίου

Οι ίδιες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Οι δύο πλευρές, δια των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου αντίστοιχα, που συναντήθηκαν την περασμένη Πέμπτη, παρουσία του Υφυπουργού Νίκου Τσάφου και του Κύπριου Πρέσβη Σταύρου Αυγουστίδη, συμφώνησαν να περιορίσουν της δηλώσεις, να προχωρήσουν μπροστά ενωμένες και να επικεντρωθούν στην ουσία της υλοποίησης αυτού του σύνθετου έργου, αφήνοντας πίσω διγλωσσία και αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα».

Η στάση τους αυτή μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί πρόοδος στα σύνθετα τεχνικοοικονομικά ζητήματα που έχει μπροστά του το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (GSI): «Χαρακτηριστικά, την επόμενη ημέρα», σημειώνουν πηγές του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης στον ΑΔΜΗΕ, που εκκρεμούσαν δύο χρόνια».

Ταυτόχρονα συνεργάτες του Σταύρου Παπασταύρου, υπογραμμίζουν ότι «παράλληλα, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιόργκενσεν για το θέμα αυτό».

Η πορεία του έργου

Στην τηλεδιάσκεψη των δύο υπουργών με τον αρμόδιο Επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν αναμένεται, λένε οι πληροφορίες, να τεθούν επί τάπητος οι εκκρεμείς αποφάσεις για τεχνικά και οικονομικά ζητήματα του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ένα από τα θέματα που φαίνεται να εγείρει η Λευκωσία για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου είναι και οι εγγυήσεις ασφάλειας σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό σκέλος του έργου.

Η Ε.Ε. αξίζει να σημειωθεί ότι έχει εντάξει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου στα έργα κοινού ενδιαφέροντος έχοντας ήδη προκαταβάλλει 657 εκατ. ευρώ. Με την ηλεκτρική διασύνδεση έρχεται η άρση του ενεργειακού απομονωτισμού της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος και για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς και με εκείνη του Ισραήλ.

Πηγή: ot.gr

