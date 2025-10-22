newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Οκτωβρίου 2025 | 21:57

Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την πορεία του φυσικού αερίου τον χειμώνα - Ανησυχίες για τις ρωσικές επιθέσεις

Προς τα 31 ευρώ ανά μεγαβατώρα διολισθαίνουν τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου (TTF), καθώς τα ισχυρά αποθέματα και η συνεπής προσφορά κατάφεραν να εξισορροπήσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους στην αρχή της περιόδου θέρμανσης.

Τα επίπεδα αποθήκευσης στην ΕΕ, αν και είναι χαμηλότερα από τον 5ετή μέσο όρο, παραμένουν υγιή στο 82,9%, με την Ιταλία στο 93,9%, τη Γαλλία στο 92,7% και τη Γερμανία στο 75,7%, μετριάζοντας τους φόβους για χειμερινές ελλείψεις. Οι άφθονες εισαγωγές LNG και οι ροές μέσω νορβηγικών αγωγών συνεχίζουν να αντισταθμίζουν τις μειωμένες ρωσικές παραδόσεις, ενώ η ασθενέστερη κινεζική ζήτηση από το ρωσικό εργοστάσιο Arctic LNG 2 έχει απελευθερώσει περισσότερη παγκόσμια προσφορά.

Οι αναλυτές ανέφεραν στο Montel ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη εισήλθε σε αυτή τη χειμερινή περίοδο θέρμανσης καλύτερα εφοδιασμένη με LNG από ποτέ. Μάλιστα η η κροατική εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου PPD, ανέφερε ότι χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αύξησαν τη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών τους LNG κατά 10,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ή περισσότερο από το ένα τρίτο.

Παρ ‘όλα αυτά, όσον αφορά την αγορά ενέργειας, πολλά εξαρτώνται από τις ιδιοτροπίες του καιρού αυτόν τον χειμώνα – ιδιαίτερα με τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης και την γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκαλείται από τη συνεχιζόμενη αναταραχή στην Ουκρανία.

Ανησυχίες για τις ρωσικές επιθέσεις

Ωστόσο, οι επιθέσεις της Ρωσίας στις υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας έχουν μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 60% αυτόν τον μήνα, σταματώντας την παραγωγή στις εγκαταστάσεις της DTEK στην Πολτάβα και καταστρέφοντας τις εγκαταστάσεις της Naftogaz. Εν τω μεταξύ, οι προβλέψεις για ψυχρότερο καιρό στα μέσα Οκτωβρίου ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση. Κοιτάζοντας μπροστά, η παγκόσμια δυναμικότητα LNG αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, ενδεχομένως οδηγώντας σε υπερπροσφορά και διατηρώντας υπό πίεση τις ευρωπαϊκές και ασιατικές τιμές.

Οι εκτιμήσεις για το φυσικό αέριο

Με τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη αισθητά χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο και 7-8 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο, οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περισσότερο από 30% σε έναν κρύο χειμώνα με χαμηλή πράσινη παραγωγή και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, δήλωσαν αναλυτές στο Montel αυτή την εβδομάδα.

«Η αποθήκευση είναι πάντα το κλειδί, επειδή είναι αυτή που παρέχει το απόθεμα προστασίας απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα», δήλωσε στο Montel ο Victor Del Carpio, ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στην Aurora Energy Research, προσθέτοντας ότι τα τρέχοντα επίπεδα αποθήκευσης στην περιοχή «δεν είναι εξαιρετικά».

Επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία από την Gas Infrastructure Europe, ο Carpio δήλωσε ότι τα επίπεδα αποθήκευσης είναι τώρα περίπου 83% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 88% την περίοδο 2016-2021 πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εισαγωγή του υποχρεωτικού στόχου επαναπλήρωσης 90% της ΕΕ, τον οποίο τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιτύχουν οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 1ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Θέμα… καιρού

Πρόσφατες προβλέψεις προειδοποίησαν ότι ένας «πολύ κρύος» χειμώνας με παρατεταμένες θερμοκρασίες 2-4°C κάτω από το κανονικό θα μπορούσε να αυξήσει τις μέσες τιμές του πρώτου μήνα στον ολλανδικό κόμβο TTF από 32-34 ευρώ/MWh σε περίπου 42,90 ευρώ/MWh, ενώ σε ένα «δυσμενές» σενάριο – πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με χαμηλή αποθήκευση και διακοπές εφοδιασμού – οι τιμές θα μπορούσαν να εκτοξευθούν πολύ υψηλότερα και κατά καιρούς να ξεπεράσουν ακόμη και τα 150 ευρώ/MWh.

Ανησυχητικά, στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά ενέργειας της Ευρώπης, τα επίπεδα αποθήκευσης ήταν μόλις 75,5% στις αρχές αυτής της εβδομάδας, σύμφωνα με την GIE.

«Τα αποθέματα είναι ήδη χαμηλά. Αν κρυώσει, θα έχουμε πραγματικά πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά ένας trader.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σενάριο όπου όλοι θα θέλουν να αγοράσουν ταυτόχρονα και θα καταλήξουμε με εξαιρετικά ακριβό LNG ή ακόμα και με έλλειψη LNG», δήλωσε ο Jean-Christian Heintz, ανεξάρτητος σύμβουλος LNG στην Wideangle LNG.

«Καλή τροφοδοσία με LNG»

Με τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη χαμηλότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, ο κύριος παράγοντας στη διαμόρφωση των τιμών θα είναι η δυναμική της ζήτησης LNG στην Ασία, η οποία βρισκόταν σε άμεσο ανταγωνισμό με την Ευρώπη για το ψυχρό καύσιμο, σχολίασε από την πλευρά του ο Christoph Halser, ανώτερος αναλυτής για τις αγορές φυσικού αερίου και LNG στην συμβουλευτική Rystad.

«Εάν οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες εβδομάδες, αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων και θα στείλει ένα σαφές μήνυμα για την επιστροφή στα επίπεδα τιμών πριν από την κρίση», πρόσθεσε.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταραχές που τροφοδοτούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την αγορά, καθώς η συνεχιζόμενη στοχοποίηση του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας από τη Ρωσία μπορεί να την οδηγήσει στην εισαγωγή έως και 25% περισσότερου φυσικού αερίου από την ΕΕ από το προγραμματισμένο, δήλωσαν πρόσφατα αναλυτές στο Montel.

Τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν επίσης να ασκήσουν ανοδική πίεση στον ολλανδικό κόμβο TTF και στις τιμές φυσικού αερίου στις γειτονικές χώρες, δήλωσε η Anne-Sophie Corbeau, ερευνήτρια παγκόσμιας ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Στόχος ο Turkstream;

«Όσον αφορά την προμήθεια, πιστεύω ότι ο κίνδυνος δολιοφθοράς στις υποδομές είναι ο πιο σημαντικός, ειδικά με όλες αυτές τις ιστορίες για τα drones», είπε, προσθέτοντας ότι ο αγωγός TurkStream που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Τουρκία και στη νοτιοανατολική Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να γίνει στόχος.

