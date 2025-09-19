ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την παρουσίαση του σχεδίου για το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, πρότεινε την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG. Η ΕΕ δέχεται πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο και να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό. Η πρόταση αυτή ικανοποιεί τα αμερικανικά αιτήματα σε ένα βαθμό.

Στις πρόσφατες δηλώσεις του, το είχε συμπεριλάβει στις προϋποθέσεις για να κινηθεί και ο ίδιος εις βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης, ζητά την επιβολή δασμών έως και 100% σε ρωσικά, ινδικά και κινεζικά προϊόντα.

Θέλουν να κλείσουν την κάνουλα

Η πρόεδρος της Κομισιόν, στο μήνυμά της προς τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιβάλει νέες κυρώσεις στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρωσίας, στον σκιώδη στόλο των παλαιών πετρελαιοφόρων και στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες.

«Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα» στο LNG, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε βιντεοσκοπημένη δήλωση. Το νέο αυτό πακέτο κυρώσεων πρέπει να εγκριθεί και από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ πριν τεθούν σε ισχύ.

«Καλώ τώρα τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν γρήγορα αυτές τις νέες κυρώσεις. Θέλουμε η Ρωσία να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και αυτός είναι ο τρόπος για να δοθεί στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», είπε επίσης.

18 πακέτα κυρώσεων

Εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συμφωνήσει σε 18 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η διαδικασία έγκρισης κυρώσεων και η επίτευξη τελικής συμφωνίας για το ποιος και τι θα πληγεί μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 2.500 πρόσωπα και «οντότητες», συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, υπουργείων, ενεργειακών εταιρειών και αξιωματούχων, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Μεταξύ των αξιωματούχων που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες κυρώσεις είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και οι συνεργάτες του, δεκάδες Ρώσοι βουλευτές και αρκετοί ολιγάρχες. Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων.

Τα έσοδα από την ενέργεια αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ρωσικής οικονομίας. Εκτιμάται ότι αυτά επιτρέπουν στη Μόσχα να διοχετεύει χρήματα στις ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να επιβαρύνεται ο πληθωρισμός και να απειλείται το ρούβλι.

Τι λέει η πρόταση της Κομισιόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας έχουν αντίκτυπο. «Η υπερθερμασμένη πολεμική οικονομία της Ρωσίας φτάνει στα όριά της», είπε, σημειώνοντας υψηλό πληθωρισμό διαρκείας στη Ρωσία.

Η επιτροπή πρότεινε να στοχοποιηθούν 118 επιπλέον πλοία από τον σκιώδη στόλο πλοίων μεταφοράς πετρελαίου της Ρωσίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πάνω από 560.

«Οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας ενέργειας Rosneft και Gazprom Neft θα τεθούν πλέον σε πλήρη απαγόρευση συναλλαγών και άλλες εταιρείες θα τεθούν επίσης σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων» εάν τα μέτρα εγκριθούν, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Και επισήμανε ότι μέρος του σχεδίου θα ήταν να «καταδιωχθούν όσοι τροφοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας αγοράζοντας πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων». Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η επιτροπή θέλει να «στοχοποιήσει τα διυλιστήρια, τους εμπόρους πετρελαίου, τις πετροχημικές εταιρείες και τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας».

Οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν επίσης περιορισμούς στις εξαγωγές «ειδών και τεχνολογίας» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης. Επιπλέον 45 εταιρείες στη Ρωσία και αλλού θα πληγούν, επειδή «παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύστημα», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής.