Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να σταματήσει σταδιακά να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έξι έως 12 μήνες, αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τους αξιωματούχους της ΕΕ για την δυνατότητα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στο Reuters την Παρασκευή.

Ο Ράιτ βρέθηκε στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με τον επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσε την Πέμπτη για να συζητήσουν τον τερματισμό των αγορών ρωσικής ενέργειας από την Ευρώπη. Η ΕΕ διαπραγματεύεται νομικές προτάσεις για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028, με απαγόρευση των βραχυπρόθεσμων συμβολαίων από το επόμενο έτος.

«Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε εύκολα να γίνει μέσα σε 12 μήνες, ίσως μέσα σε έξι μήνες», δήλωσε ο Ράιτ, αναφερόμενος στο πόσο γρήγορα θα μπορούσε η ΕΕ να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Εξέφρασα σαφώς την άποψη ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Από την πλευρά των ΗΠΑ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γρήγορα, και νομίζω ότι θα ήταν καλό αν αυτές οι ημερομηνίες μετατέθηκαν ακόμη πιο μπροστά. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί, αλλά αυτό συζητήθηκε», είπε, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Γιόργκενσεν.

Οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΕ να πάρει μέτρα εναντίον Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην Ευρώπη να διακόψει τα έσοδα από την ενέργεια προς τη Μόσχα, επιδιώκοντας να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ως η πιο κερδοφόρα εξαγωγή της Ρωσίας, τα έσοδα από τα καύσιμα έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση του πολέμου. Αντίστοιχα ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ζητήσει από την Ευρώπη να επιβάλει δασμούς σε Κίνα και Ινδία ύψους 100%.

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι απαράδεκτο να συνεχίζει η ΕΕ να εισάγει ρωσική ενέργεια, αλλά ότι η σταδιακή κατάργηση έως το 2028 είναι φιλόδοξη και θα διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ δεν θα αντιμετωπίσουν εν τω μεταξύ αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας ή ελλείψεις στον εφοδιασμό.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο ταχύτερης κατάργησης των ρωσικών ορυκτών καυσίμων στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα το επιτύχει αυτό.

Κάποιες χώρες είναι εξαρτημένες από το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο ή στηρίζουν την Ρωσία

Οι νέες κυρώσεις απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν μέχρι στιγμής αντιταχθεί στις κυρώσεις κατά του ρωσικού φυσικού αερίου, γι’ αυτό και η ΕΕ πρότεινε τη σταδιακή κατάργηση έως το 2028, σε νόμο που μπορεί να εγκριθεί από ενισχυμένη πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ.

«Όσο πιο γρήγορα καταργήσουμε τα ορυκτά καύσιμα, τόσο πιο γρήγορα θα ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ράιτ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, η Ευρώπη αναμένεται να αγοράσει περίπου το 13% του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία φέτος, σε σύγκριση με περίπου 45% πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.