Το καναδικό LNG θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

Το καναδικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) θα είναι μπορεί να εφοδιάσει την Ευρώπη έως το 2032, δήλωσε ο Καναδός υπουργός Ενέργειας Τιμ Χόντσον στο POLITICO.

Η ιδέα είναι να κατασκευαστεί ένας αγωγός που θα διοχετεύει LNG από τη δυτική ακτή του Καναδά σε ένα λιμάνι στην ανατολική ακτή, όπως το λιμάνι του Τσώρτσιλ. Από εκεί, θα μεταφέρεται δια μέσου θαλάσσης στην Ευρώπη και στη συνέχεια μέσω ενός τερματικού σταθμού που δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί.

Γερμανία και Καναδάς προσπαθούν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους σε τομείς όπως η άμυνα, τα κρίσιμα ορυκτά και η ενέργεια

«Νομίζω ότι πιθανότατα μιλάτε για πέντε έως επτά χρόνια», δήλωσε ο Χόντσον σε συνέντευξή του στο Βερολίνο την Τετάρτη μετά από συνομιλίες που είχε με τέσσερις προμηθευτές LNG και πολλές γερμανικές εταιρείες.

Η ιδέα είχε αρχικά διατυπωθεί το 2022, όταν ο τότε καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, προσπάθησε να πείσει τον τότε πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, να βρει έναν τρόπο να μεταφέρει LNG στην Ευρώπη, ώστε να βοηθήσει στην απεξάρτηση της ηπείρου από το ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό ναυάγησε λόγω έλλειψης υποδομών, δηλαδή ενός αγωγού που θα μετέφερε το LNG σε μήκος περίπου 8.000 χιλιομέτρων στην καναδική επικράτεια.

Όλο και πιο κοντά Γερμανία και Καναδάς

Σήμερα, εν μέσω των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν πλήξει σκληρά τόσο τη Γερμανία όσο και τον Καναδά, και οι δύο χώρες προσπαθούν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους σε τομείς όπως η άμυνα, τα κρίσιμα ορυκτά και η ενέργεια.

Ο Χόντσον άδραξε την ευκαιρία να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την άλλη πλευρά των συνόρων της χώρας του, δηλώνοντας ότι ο Καναδάς επιθυμεί να βρει ανθρώπους που «μοιράζονται τις απόψεις και τις αξίες μας» και να αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές μαζί τους. «Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα διατηρούσαμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Θα διατηρούσαμε την ανοιχτότητά μας, αλλά θα κάνουμε αυτό που είναι σωστό για εμάς, δηλαδή θα διασφαλίσουμε ότι θα εμπορευόμαστε περισσότερο με χώρες με παρόμοιο τρόπο σκέψης, όπως η Γερμανία».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει τους τελευταίους μήνες την κυριαρχία του βόρειου γείτονά του σε μια σειρά από σχόλια σχετικά με την προσάρτηση του Καναδά ως «51ης πολιτείας» των ΗΠΑ. Και οι δύο χώρες έχουν επίσης διαφωνήσει για το εμπόριο, αν και ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ άλλαξε πρόσφατα πορεία καταργώντας ορισμένους αντι-δασμούς που είχε επιβάλει η χώρα του.

Μεγάλη ζήτηση για LNG

Ο Χόντσον δήλωσε ότι εξεπλάγην από τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για LNG — που συνήθως θεωρείται μη φιλικό προς το κλίμα και «καύσιμο μετάβασης» — από τη γερμανική βιομηχανία, αλλά το απέδωσε στην αυξημένη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. «Πιστεύουν ότι θα απαιτείται περισσότερο LNG και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως καύσιμο μετάβασης», πρόσθεσε.

Το Βερολίνο θέλει επίσης να απεξαρτήσει ενεργειακά τη βιομηχανία του από τη Ρωσία και την Κίνα.

Ενώ δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση, ο Κάρνεϊ δήλωσε την Τρίτη ότι η Οτάβα απέχει δύο εβδομάδες από την ανακοίνωση σημαντικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου «ενός νέου λιμανιού, ουσιαστικά», στον κόλπο Χάντσον στο Τσόρτσιλ της Μανιτόμπα. Είπε επίσης ότι θα δημιουργηθούν «τεράστιες» ευκαιρίες για τη μεταφορά LNG και κρίσιμων ορυκτών από την ανατολική ακτή του Καναδά.

Πηγή: ΟΤ