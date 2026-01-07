newspaper
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Capital Clean Energy Carriers: Παρέλαβε το μεγαλύτερο στον κόσμο πλοίο μεταφοράς LCO2
Διεθνής Οικονομία 07 Ιανουαρίου 2026 | 19:57

Η εταιρεία αναμένεται να παραλάβει εντός του 2026 τρία ακόμη πλοία μεταφοράς υγρού διοιξειδίου του άνθρακα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Την παραλαβή από τα ναυπηγεία Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. (HMD), του Active, του πρώτου στον κόσμο πλοίου μεταφοράς υγρού διοξειδίου του άνθρακος (CO2) χαμηλής πίεσης (LCO2) χωρητικότητας 22.000 κυβικών μέτρων (cbm) ανακοίνωσε η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία.

Το Active είναι το πρώτο από τα τέσσερα πλοία μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων χωρητικότητας 22.000 cbm που ναυπηγούνται στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της CCEC στην HMD.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του «Active»

Το πλοίο έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά LCO2, παραμένοντας παράλληλα πλήρως ανταγωνιστικό στην αγορά των πλοίων μεταφοράς αερίων με μερική ψύξη (handy semi-refrigerated gas carrier). Αυτά τα πλοία διαθέτουν δυνατότητα μεταφοράς πολλαπλών φορτίων και μπορούν να μεταφέρουν LCO2, υγραέριο (LPG), αμμωνία και επιλεγμένα πετροχημικά, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία ανάπτυξης σε όλους τους κύκλους της αγοράς.

Καθώς το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών των semi-refrigerated gas carrier, είναι περιορισμένο, τα πλοία αυτά ξεχωρίζουν για την ευελιξία και τις επιλογές που προσφέρουν, προσαρμοσμένα στις μεταβαλλόμενες δυναμικές της αγοράς. Ταυτόχρονα, η σειρά έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την αναδυόμενη αλυσίδα αξίας της δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης άνθρακα («CCUS»).

YouTube thumbnail

Οι προοπτικές για τα έργα CCUS

Με την παγκόσμια υποδομή CCUS να αναπτύσσεται, αναμένεται αύξηση της ζήτησης για μεταφορά LCO2, τοποθετώντας το Active και τα αδελφά πλοία του ως έτοιμα προς ναύλωση. Με βάση τα τρέχοντα έργα που παρακολουθούνται στη βάση δεδομένων έργων CCUS της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, η ικανότητα δέσμευσης CO2 θα μπορούσε να φθάσει περίπου τα 430 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2030, ενώ η ικανότητα αποθήκευσης θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπου 670 εκατομμύρια τόνους ετησίως κατά την ίδια περίοδο.

Σήμερα, η παγκόσμια ικανότητα δέσμευσης εκτιμάται σε περίπου 50 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Καθώς οι όγκοι δέσμευσης CO2 αυξάνονται και οι χώροι αποθήκευσης συνδέονται όλο και περισσότερο με βιομηχανικά κέντρα, οι λύσεις logistics —συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας μεταφοράς— αναμένεται να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο. Αυτός ο συνδυασμός σπάνιας προσφοράς πλοίων, ευελιξίας πολλαπλών φορτίων και αυξανόμενης ζήτησης μεταφοράς LCO2 τοποθετεί την CCEC σε ισχυρή θέση ως πρωτοπόρος σε έναν τομέα που εξελίσσεται δομικά.

Βραβείο για το «Πλοίο της Χρονιάς»

Το Active κέρδισε πρόσφατα το βραβείο «Πλοίο της Χρονιάς» του Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2025 «για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις μελλοντικές λύσεις μεταφοράς άνθρακα» και για την «επαναστατική τεχνολογία δεξαμενών και την ευελιξία πολλαπλών φορτίων».

Το Active, η απόκτηση του οποίου, χρηματοδοτήθηκε με ίδια κεφάλαια και δανεισμό, θα τεθεί αμέσως σε λειτουργία με εξάμηνη ναύλωση για τη μεταφορά LPG για λογαριασμό εταιρείας εμπορίας ενέργειας, με δυνατότητα παράτασης της ναύλωσης για επιπλέον έξι μήνες. Η απόκτηση αυτών των προηγμένων πλοίων από την CCEC καταδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για διαφοροποίηση του στόλου της και επέκταση της παρουσίας της στον ευρύτερο τομέα της μεταφοράς φυσικού αερίου, με σαφή έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση.

Σημαντικό ορόσημο η παράδοση του «Active» στην ανάπτυξη της CCEC

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, σχολίασε: «Η παράδοση του Active σηματοδοτεί ένα άλλο σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη της CCEC. Αυτή η μοναδική σειρά πλοίων LCO2/multi-gas τοποθετεί στρατηγικά την CCEC σε θέση να υποστηρίξει την αναδυόμενη αγορά μεταφοράς LCO2, προσφέροντας παράλληλα την ευελιξία να πραγματοποιεί συναλλαγές σε καθιερωμένα τμήματα της αγοράς φυσικού αερίου. Αυτή η ενσωματωμένη ευελιξία υποστηρίζει την ανθεκτικότητα των ταμειακών ροών σε όλους τους κύκλους και αντικατοπτρίζει την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στην κατανομή κεφαλαίων, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε και να επεκτείνουμε την πλατφόρμα μεταφοράς ενέργειας».

Η Capital Clean Energy Carriers Corp. ως διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία, εισηγμένη στον Nasdaq, αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα μεταφοράς αερίου με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση. Ο στόλος της CCEC περιλαμβάνει 15 πλοία υψηλών προδιαγραφών, μεταξύ των οποίων 12 πλοία μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς («LNG/C»), δύο παλαιότερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax (ένα από τα οποία έχει συμφωνηθεί να πωληθεί) και ένα πλοίο μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων. Επιπλέον, ο υπό κατασκευή στόλος της CCEC περιλαμβάνει εννέα πλοία LNG/C τελευταίας γενιάς, έξι μεσαίου μεγέθους πλοία μεταφοράς αερίων διπλού καυσίμου και τρία πλοία μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων, τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029.

Πηγή: ΟΤ

