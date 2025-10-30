newspaper
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Capital Clean Energy Carriers: Αυξημένα κέρδη και συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους 3 δισ. δολ.
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Οκτωβρίου 2025 | 17:18

Capital Clean Energy Carriers: Αυξημένα κέρδη και συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους 3 δισ. δολ.

Μια ακόμη περίοδο ισχυρών επιδόσεων για την Capital Clean Energy Carriers ήταν το τρίτο τρίμηνο 

Σύνταξη
Άνοδο κερδών κατά 43,5% ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του 2025 η Capital Clean Energy Carriers Corp., η διεθνής εισηγμένη στο Nasdaq, ιδιοκτήτρια ποντοπόρων πλοίων.

Παράλληλα στα κυριότερα ορόσημα του τρίτου τριμήνου για την εταιρεία περιλαμβάνονται η νέα μακροπρόθεσμη σύμβαση χρονοναύλωσης για ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου («LNG/C») υπό ναυπήγηση και η ολοκλήρωση της πώλησης πλοίου container χωρητικότητας 13.312 TEU, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025. Καθώς, επίσης, η εξασφάλιση χρηματοδότησης για έξι πλοία διπλού καυσίμου μεταφοράς αερίου (Dual Fuel Medium Gas Carriers – DF MGC) και δύο πλοία μεταφοράς υγρού διοξειδίου του άνθρακα (LCO₂)/μεταφοράς αερίων (multi-gas carriers) αλλά και η ολοκλήρωση των πενταετών ειδικών επιθεωρήσεων των LNG/C ‘Aristos I’ και ‘Aristidis I’.

Ισχυρές επιδόσεις και στο τρίτο τρίμηνο

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, δήλωσε ότι «το τρίτο τρίμηνο αποτέλεσε ακόμη μία περίοδο ισχυρών επιδόσεων για την εταιρεία, με σημαντικές επιτυχίες σε όλους τους στρατηγικούς άξονες και τις επιχειρησιακές μας προτεραιότητες. Οι δραστηριότητες μας συνεχίζουν να αποκτούν δυναμική, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας στον κλάδο μεταφοράς LNG και εμπορευμάτων αερίου γενικότερα».

Προσέθεσε, επίσης, ότι η «εταιρεία εξασφάλισε με επιτυχία μακροχρόνια ναύλωση για ακόμη ένα πλοίο LNG που βρίσκεται υπό ναυπήγηση, πολύ νωρίτερα από την προγραμματισμένη παράδοσή του. Η κίνηση αυτή όχι μόνο υποδεικνύει προνοητικό σχεδιασμό, αλλά συμβάλλει και στην περαιτέρω διαφοροποίηση της πελατειακής μας βάσης.

»Η συνολική διάρκεια ανεκτέλεστων συμβολαίων της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6,9 χρόνια, με συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους $3,0 δισ., γεγονός που ενισχύει την ορατότητα των ταμειακών ροών και υποστηρίζει μια κεφαλαιακή διάρθρωση μειωμένου ρίσκου, ικανή – κατά την εκτίμησή μας – να στηρίξει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας στο μέλλον».

Χρηματοδότηση για 6 πλοία διπλού καυσίμου μεταφοράς αερίων

«Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση και για τα έξι πλοία διπλού καυσίμου μεταφοράς αερίων (DF MGC) καθώς και για τα τέσσερα πλοία μεταφοράς LCO₂/πολλαπλών αερίων, γεγονός που αναδεικνύει την οικονομική ευελιξία της εταιρείας και τη δέσμευσή της στους στρατηγικούς της στόχους» σημείωσε. Και συμπλήρωσε: «παράλληλα, η πώληση ενός ακόμη πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επέτρεψε την περαιτέρω ανακύκλωση κεφαλαίων, με τα έσοδα να επανεπενδύονται στον υπό ναυπήγηση στόλο πλοίων μεταφοράς αερίων».

Σύμφωνα με τον κ. Καλογηράτο «έχουν περάσει μόλις δύο χρόνια από τότε που η εταιρεία ξεκίνησε την πορεία της εστιάζοντας στη μεταφορά αερίων τον Νοέμβριο 2023. Από τον προγραμματισμένο στόλο 18 πλοίων LNG, η CCEC διαθέτει πλέον μόνο τρία τελευταίας γενιάς πλοία LNG υπό ναυπήγηση που παραμένουν διαθέσιμα προς ναύλωση».

«Για την ναύλωση τους», ανέφερε, «βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με πολλούς ενδιαφερόμενους ναυλωτές, ενώ η εταιρεία παραμένει πλήρως θωρακισμένη από τις συνθήκες της spot αγοράς LNG για τους επόμενους 12 μήνες. Υλοποιώντας με συνέπεια τη στρατηγική της, η CCEC βρίσκεται σταθερά στην πορεία να καταστεί η μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία εξειδικευμένη στη μεταφορά LNG και αερίων γενικότερα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Τράπεζες
Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς
Ύδατα 30.10.25

Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη
Οικονομία 30.10.25

Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη

Το να αποφεύγουν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τη Gen Z ή να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις θέσεις αρχικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο λανθασμένο, αλλά και επικίνδυνο.

Σύνταξη
Μέχρι 3 χρόνια η καθυστέρηση στα αναδρομικά
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Μέχρι 3 χρόνια η καθυστέρηση στα αναδρομικά

Γολγοθάς για τους 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει για τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, λόγω γραφειοκρατίας μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης πληρωμής

Ηλίας Γεωργάκης
Πώς κατέρρευσε η παραγωγικότητα της εργασίας – Η «οικονομία των καφέ» είναι η κορυφή του παγόβουνου
Έρευνα οικονομολόγων 30.10.25

Πώς κατέρρευσε η παραγωγικότητα της εργασίας - Η «οικονομία των καφέ» είναι η κορυφή του παγόβουνου

Την τελευταία δεκαπενταετία η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε σχεδόν κατά -26%. Όμως στον τομέα της εστίασης και των καταλυμάτων, η παραγωγικότητα κατέρρευσε, με μείωση -41%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι
Επιδόματα 29.10.25

Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία 29.10.25

Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To Champions League θα πίνει… άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική συμφωνία και αρχή μια νέας
Champions League 30.10.25

To Champions League θα πίνει… άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική συμφωνία και αρχή μια νέας

Διαφορετικούς δρόμους θα τραβήξουν UEFA και Heineken από το 2027 και μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κλείνει συμφωνία με μεγάλο ανταγωνιστή στον τομέα της ζυθοποιίας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Powered by inMagazin 30.10.25

Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ
Βόλεϊ 30.10.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ για το δεύτερο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8HD.

Σύνταξη
Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League

Τι έκαναν στις πρώτες 8 αγωνιστικές οι επιλογές του Λανουά. Οι καλοί, οι κακοί και οι "άσχημοι". Το χαμηλό επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών και οι ξένοι

Βάιος Μπαλάφας
Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!

Ο Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός σε ομάδα που ανήκει στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Βρετανός εξτρέμ είναι μόλις 15 ετών και 9 μηνών.

Σύνταξη
Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο
Ελλάδα 30.10.25

Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από τη Γεωργία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές Αρχές

Σύνταξη
Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση
Μπάσκετ 30.10.25

Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση

Ο Κώστας Παπανικολάου χρησιμοποιήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο ματς με τη Μονακό, ο οποίος φαίνεται να κάνει ειδική διαχείριση στον πολύπειρο Έλληνα φόργουορντ.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30.10.25

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν δεκάδες καταστήματα – Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι
Αναστάτωση 30.10.25

«Αιφνίδιος θάνατος» για δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ - Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι

Σε μια νέα συνθήκη μπαίνουν όπως φαίνεται από τις 3 Νοεμβρίου δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα καθώς προ των πυλών βρίσκεται το κλείσιμο 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Δήμαρχοι, κυρίως από την επαρχία, δεν κρύβουν την ανησυχία τους και διαμαρτύρονται για τα «λουκέτα».

Σύνταξη
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη
Πολιτική 30.10.25

Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Cognitera στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε για τη σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες, τη Neuropublic, αλλά και οι καταγγελίες για παρεμπόδιση του έργου της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
