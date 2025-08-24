Capital Economics: Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας θα ξεπεράσει της Ιταλίας

Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας πιθανότατα θα ξεπεράσει αυτό της Ιταλίας στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα την Capital Economics παρά τον υψηλότερο δείκτη χρέους και του χαμηλότερου ρυθμού ανάπτυξης της Ιταλίας, απόρροια της δημοσιονομικής εικόνας και της αρνητικής δυναμικής του χρέους της Γαλλίας την ώρα που και το πολιτικό τοπίο παραμένει εύθραυστο.

Συνολικά, την εκτίμηση αυτή διατηρούν αρκετοί αναλυτές θεωρώντας πως η Γαλλία σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να δανείζεται στις διεθνείς αγορές με υψηλότερο κόστος απ’ ό,τι η Ιταλία, καθώς η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ τους που είχε αρχίσει να μειώνεται σταδιακά τα τελευταία τρία χρόνια έχει πλέον σχεδόν εξαφανιστεί, με το spread μεταξύ του γαλλικού και του ιταλικού 10ετούς ομολόγου να κυμαίνεται τώρα κάτω από τις 15 μονάδες βάσης.

Είναι χαρακτηριστικό πως πριν από λίγο η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 3,456% έναντι 3,604% της Ιταλίας.

Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

Από την άλλη πλευρά, με τις εισροές ξένων κεφαλαίων προς τα ελληνικά ομόλογα να ανέρχονται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σε 7,5 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, έπειτα από τα 10 δισ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην ελληνική οικονομία, το κόστος δανεισμού της Ελλάδας για 10 χρόνια κυμαίνεται οριακά χαμηλότερα της Γαλλίας (πριν από λίγο στο 3,449% έναντι 3,456%), η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της οποίας, έχει προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές διεθνώς.

Στο ισχυρό ενδεχόμενο η Γαλλία να δανείζεται προσεχώς πιο ακριβά από την Ιταλία, αναφέρεται και σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι όπου υπενθυμίζεται, ότι στα τέλη του 2022 το επιτόκιο του ιταλικού δεκαετούς ομολόγου κυμαινόταν γύρω στο 5% και ήταν υψηλότερο κατά σχεδόν 200 μονάδες βάσης από τα αντίστοιχα γαλλικά, ενώ στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης της ευρωζώνης, το 2012, αυτή η διαφορά είχε ξεπεράσει τις 400 μονάδες βάσης, καθώς η Γαλλία δανειζόταν με επιτόκιο 2% ή 3%, ενώ η Ιταλία έπρεπε να καταβάλει ετήσιο επιτόκιο 6% ή και 7%.

Η αλλαγή

Η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει ριζικά. Το υψηλό δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας έχουν επηρεάσει αρνητικά την πιστοληπτική ικανότητά της. Τα γαλλικά ομόλογα προσφέρουν πλέον πολύ υψηλή απόδοση, με τη χώρα να συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών με το υψηλότερο κόστος δανεισμού στη Δυτική Ευρώπη και στην ευρωζώνη.

Όπως επισημαίνουν οι οικονομικοί αναλυτές, χώρες, όπως η Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα, που χαρακτηρίζονταν ως επικίνδυνες από τις αγορές, έχουν πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες, το ασφάλιστρο κινδύνου του δημόσιου χρέους της Γαλλίας έχει ξεπεράσει τα αντίστοιχα της Ιταλίας, Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας.

Η σύγκριση

Ειδικότερα, όσον αφορά στην Ιταλία, επιχειρώντας μία σύγκριση της χώρας με τη Γαλλία, οι ειδικοί παρατηρούν ότι στο οικονομικό πεδίο, η δημοσιονομική κρίση που πλήττει τη χώρα έχει υποβαθμίσει τη δυναμική της γαλλικής οικονομίας, καθώς και την πιστοληπτική της ικανότητα. Η εκτροπή του δημοσιονομικού ελλείμματος και η μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των αγορών.

Παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού François Bayrou και τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του προϋπολογισμού για το 2026 με στόχο την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, η δυσπιστία της Βουλής απέναντί του και τα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας του ίδιου και της κυβέρνησής του δημιουργούν ανησυχία στους επενδυτές διεθνώς όσον αφορά στην παραμονή του στην εξουσία.

Σύμφωνα με το διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αγγίξει το 4,9% του ΑΕΠ αξιολογώντας τις εκτιμήσεις της γαλλικής κυβέρνησης για 4,6% ως αισιόδοξες. Από την άλλη, η δημοσιονομική πορεία της Ιταλίας, χάρη στη δημοσιονομική αυστηρότητα που εφαρμόστηκε στη χώρα, παρουσιάζεται ως ενθαρρυντική.

Αν και σε απόλυτους αριθμούς το επίπεδο του ιταλικού δημόσιου χρέους παραμένει πολύ υψηλό (138% του ΑΕΠ έναντι 113% του γαλλικού) και ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ιταλικής οικονομίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 είναι πιο αδύναμος από αυτόν της Γαλλίας (+0,4% έναντι +0,7%), το ιταλικό δημοσιονομικό έλλειμμα μειώνεται συνεχώς και ο στόχος να μειωθεί κάτω από το 3% το 2027 θεωρείται εφικτός.

Σε δίνη η Γαλλία

Περαιτέρω, οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Γαλλίας, από τα μέσα του 2024, έχουν επιδεινωθεί (μια υποβάθμιση από τη Moody’s, δύο αρνητικές προοπτικές από τη Fitch και τη S&P), ενώ αυτές της Ιταλίας έχουν βελτιωθεί (μια βελτίωση από τη S&P, δύο θετικές προοπτικές από τη Moody’s και τη Fitch).

Επιπλέον, η Fitch ενδέχεται να υποβαθμίσει την αξιολόγηση της Γαλλίας σε A + στις 12 Σεπτεμβρίου και να αναβαθμίσει την Ιταλία σε BBB + την επόμενη εβδομάδα.

Η Γαλλία έχει εγκλωβιστεί στη δίνη μιας παρατεταμένης πολιτικής κρίσης, η οποία επηρεάζει συνακόλουθα αρνητικά τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες των διεθνών αγορών. Αντίθετα, η εικόνα της Ιταλίας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται, όπως εξηγούν, αφενός στη μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα. Από το 2020, στην Ιταλία υπήρξε μικρότερη εναλλαγή κυβερνήσεων και πρωθυπουργών σε σχέση με τη Γαλλία, με την Giorgia Meloni να είναι επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης από το 2022, ενώ στη διακυβέρνηση της Γαλλίας εναλλάγησαν έξι πρωθυπουργοί.

Οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πολιτική αστάθεια και η δημοσιονομική κρίση της Γαλλίας έχουν επηρεάσει τη διεθνή εικόνα της και την πιστοληπτική της ικανότητα, και μάλιστα η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί από το 2026.

