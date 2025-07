Επτά οικονομολόγοι, βραβευμένοι με Νόμπελ Οικονομικών, ζητούν μέσω άρθρου γνώμης που δημοσιεύτηκε σήμερα, την εφαρμογή ενός ελάχιστου φόρου κατά των πολύ πλούσιων ανθρώπων στη Γαλλία, με βάση το πρότυπο του «φόρου Ζουκμάν», μια τροπολογία που καταψηφίστηκε από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο, καθώς το Παρίσι αναζητά έσοδα.

Με την εισαγωγή φόρου στους πολύ πλούσιους, «η Γαλλία έχει την ευκαιρία, για ακόμη μια φορά, να δείξει τον δρόμο στον υπόλοιπο κόσμο», γράφουν αυτοί οι Νομπελίστες σε άρθρο γνώμης στη Le Monde.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανάμεσά τους είναι οι βραβευμένοι με Νόμπελ Οικονομικών του 2024, Ντάρον Ατζέμογλου και Σάιμον Τζόνσον, οι βραβευμένοι με Νόμπελ του 2019, Εστέρ Ντυφλό, και Αμπιτζίτ Μπάνερτζι, οι βραβευμένοι με Νόμπελ του 2001, Τζορτζ Άκερλοφ και Τζόζεφ Στίγκλιτς, και ο βραβευμένος με Νόμπελ του 2008, Πολ Κρούγκμαν, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Αμερικανοί υπήκοοι.

Σύμφωνα με αυτούς τους διεθνώς αναγνωρισμένους οικονομολόγους, «οι πολύ πλούσιοι είναι ιδιαίτερα ευημερούντες στη Γαλλία. Οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ισοδύναμα με το 14% του ΑΕΠ του πλανήτη, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. Γάλλοι (σ.σ. δισεκατομμυριούχοι) κατέχουν σχεδόν το 30% του ΑΕΠ της Γαλλίας».

Η φορολόγηση του πλούτου μέσω ενός ελάχιστου φόρου που εκφράζεται ως ποσοστό «είναι αποτελεσματική επειδή αντιμετωπίζει όλες τις μορφές βελτιστοποίησης, ανεξάρτητα από τη φύση τους», συνεχίζουν οι επτά Νομπελίστες οικονομολόγοι. «Στοχεύει επειδή επηρεάζει κυρίως, μεταξύ των πολύ πλούσιων φορολογουμένων, εκείνους που καταφεύγουν στη φορολογική βελτιστοποίηση».

