Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς
Tο “15th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum – Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability” διοργανώνει η Capital Link, την Τρίτη 30, Σεπτεμβρίου, 2025 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την ABS & την HELMEPA. Με μία πολύ επιτυχημένη προϊστορία 15 ετών το Συνέδριο παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον, Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και άλλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα βιωσιμότητας και παράγοντες ESG.
Το Συνέδριο λειτουργεί σαν διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας, ανάμεσα σε Ναυτιλιακές εταιρείες, Ναυλωτές, Ρυθμιστικούς Φορείς, Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Νηογνώμονες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (P&I Clubs), Νηολόγια, Προμηθευτές Τεχνολογίας και Υπηρεσιών καθώς και στην Οικονομική και Επενδυτική κοινότητα, και φημίζεται για τη μεγάλη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων και υψηλόβαθμων στελεχών της ναυτιλίας. Και στο φετινό Συνέδριο θα συμμετέχουν ηγέτες της ναυτιλίας που θα μιλήσουν σε ένα κοινό αποτελούμενο από υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων Ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών.
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: https://capitallink.com/forums/15th-annual-capital-link-operational-excellence-in-shipping-forum/
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΙΝΟ & ΕΓΓΡΑΦΗ
Χορηγοί πρωινού: Castor Maritime • Toro
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος – Capital Link
κα.. Όλγα Σταυροπούλου, Director General – HELMEPA
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman & CEO – ABS
CELEBRATING STRONG U.S.-GREECE MARITIME TIES —
THE VIEW FROM THE UNITED STATES
κ. Joshua Huck, Chargé d’Affaires – U.S. Embassy in Athens, Greece
THE DEBATE ON NET ZERO – NAVIGATING BETWEEN AMBITION AND REALITY
Συντονιστής: κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman and CEO – ABS
Ομιλητές:
• κ. Roel Hoenders, Head of Climate Action and Clean Air, Marine Environment Division – IMO
• κ. Philippos Philis, Chairman & Chief Executive Officer – Lemissoler Navigation Co. Ltd; President – ECSA European Shipowners (2022-2024)
• κα. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO; Member of the Board – Union of Greek Shipowners
• κα. Charis Plakantonaki, Chief Strategy Officer – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MARITIME TRANSFORMATION
Συντονιστής: κ. Spyridon Zolotas, Vice President, South Europe, Marine – RINA
Ομιλητές:
• κ. Gary Lloyd, Chief of Architecture and Strategy – 90 Percent of Everything (90POE)
• κ. Alex Hadjipateras, COO – Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG)
• κα. Eleni Polychronopoulou, President – ERMA TECH GROUP; BoD Member – HELMEPA
• κ. Tim Ponath, CEO – NSB Group
• κ. Theo G. Baltatzis, General Manager – Technomar Shipping
CHARTING A COURSE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE:
BALANCING SAFETY, SUSTAINABILITY, AND EFFICIENCY
Συντονιστής: κ. George M. Teriakidis, Regional Manager, Southeast Europe – DNV Maritime
Ομιλητές:
• κ. Stylianos Psillakis, Technical Director – Columbia Shipmanagement Greece
• κ. Dimitris Vastarouchas, Chief Operating Officer & Vice President – Danaos Corporation (NYSE: DAC)
• κ. Evangelos Sfakiotakis, Chief Operating Officer – Diana Shipping Services S.A.
• κ. Dimitris Patrikios, Managing Director – V.Ships Greece
ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Κύριος Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
FROM DATA TO DECISIONS: THE ROLE OF INTELLIGENT SOFTWARE IN MARITIME OPERATIONS
Παρουσίαση: κα. Staci Satterwhite, Chief Executive Officer – ABS Wavesight
ΚΥΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ROUNDTABLE
Συντονιστής: κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman and CEO – ABS
Ομιλητές:
• κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO (2018-2024); Chairman – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF)
• κ. Dimitrios Fafalios, Chairman – INTERCARGO (2019-2024); President / Director – Fafalios Shipping S.A.; Secretary of the Board of Directors – Union of Greek Shipowners
• κα. Karrie Trauth, Executive Vice President Shipping and Maritime – Shell plc; Vice President – UK Chamber of Shipping
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ
“2025 CAPITAL LINK MARITIME SUSTAINABILITY AWARD”
Εισαγωγικά Σχόλια: κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ
Χορηγός γεύματος: The Marshall Islands Registry
“2025 CAPITAL LINK MARITIME SUSTAINABILITY AWARD”
Βραβευόμενοι:
κ. Paolo d’Amico Chairman INTERTANKO (2018-2024) Chairman d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF)
κ. Dimitrios Fafalios Chairman INTERCARGO (2019-2024) President / Director Fafalios Shipping S.A. Secretary of the Board of Directors Union of Greek Shipowners
Εισαγωγικά Σχόλια: Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)
Εισαγωγικά Σχόλια: κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ
Χορηγός γεύματος: The Marshall Islands Registry
FLEET RENEWAL IN A STATE OF FLUX: DECODING REGULATIONS, FUELS, TECHNOLOGY & GEOPOLITICS
Συντονιστής: Ms. Elina Papageorgiou, Global Strategic Growth Director & Vice President, Greece & Cyprus – Lloyd’s Register
Ομιλητές:
• Dr. George D. Pateras, Deputy Chairman – Contships Management Inc; Former President – Hellenic Chamber of Shipping (2016-2025)
• κ. Marcos C. Vassilikos, Managing Director – Eurobulk
• κ. Georgios Plevrakis, Senior Advisor – Head of Business Development Strategy and Market Development Europe – Hanwha Ocean
• Dr. Loukas Barmparis, President – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB)
• κ. George Saroglou, President & Chief Operating Officer – TEN Ltd. (NYSE: TEN)
SHAPING THE FUTURE: NEXT-GEN SHIPS AND POWER OF MARITIME INNOVATION DRIVEN BY DIGITAL TRANSFORMATION
Παρουσίαση: Dr. Toshiro Arima, Executive Vice President – ClassNK
SECURING THE MARITIME WORKFORCE OF TODAY & TOMORROW:
STRATEGIES FOR RECRUITMENT, RETENTION, TRAINING & WELLBEING
Συντονιστής: κ. Michalis Pantazopoulos, Senior Vice-President – Liberian Registry (LISCR Hellas)
Ομιλητές:
• Capt. Panagiotis Drosos, Managing Director – Capital Ship Management Corp.
• κα. Amalia Marcou, Crewing Director – Enesel
• κα. Metaxia Psalti, COO – Neda Maritime Agency Co. Ltd.; Vice Chair – INTERCARGO
• κ. Marinos Kokkinis, Managing Director – OneCare Group
FROM CADET TO CAPTAIN – REAL WORLD EXPERIENCE
THE SEAFARERS’ PERSPECTIVE
Συντονιστής: κ. Andreas Zarnavelis, Designated Person Ashore & HSQ-Manager – Tsakos Group
Ομιλητές:
• Capt. Konstantinos Dimanis, Captain – Tsakos Group
• Capt. Konstantina Giannaraki, Captain – Tsakos Group
• κ. Nikolaos Markou, Chief Engineer – Tsakos Group
• κ. Michail Petrou, Deck Cadet – Senior Student – Tsakos Group
• κα. Fani Chatzidiamanti, Engine Cadet – First Year Student – TEENS Merchant Marine Academy
• κ. Georgios-Ioannis Pantechakis, ETO Cadet – First Year Student – TEENS Merchant Marine Academy
All seafarers from the Tsakos Group
PUTTING IT ALL TOGETHER – SHIPOWNERS’ ROUNDTABLE
COMPETITIVENESS & OPERATIONAL EXCELLENCE
Συντονιστής: κα. Paillette Palaiologou, Senior Vice President M&O East Europe, Mediterranean Sea, Middle East, Africa & India (EMA) – Bureau Veritas
Ομιλητές:
• κ. Antonis Kanellakis, Executive Director – Alpha Bulkers, Pantheon Tankers, & Alpha Gas; Member of the Board – Union of Greek Shipowners
• κα. Semiramis Paliou, Chief Executive Officer – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX); Chairperson – HELMEPA & INTERMEPA; Member of the Board – Union of Greek Shipowners
• κ. Paolo Enoizi, Chairman & Chief Executive Officer – GasLog
• κ. Thomas Lister, Chief Executive Officer – Global Ship Lease, Inc. (NYSE: GSL)
————–
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: ABS
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: HELMEPA
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TEN LTD. – TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Columbia Group • DNV
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Bureau Veritas • ClassNK
ΧΟΡΗΓΟΙ: ERMA FIRST • Hanwha • Liberian Registry • Lloyds Register • One Care Group • Ninety Percent of Everything (90POE) • NSB Group • RINA • V.Ships Group
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΚΤΕΣ SPONSORS: Capital Clean Energy Carriers Corp. • d’Amico International Shipping S.A. • Diana Shipping Inc. • Dorian LPG Ltd. • Euroseas Ltd. • Eurodry Ltd. • Flott & Co. PC • Global Ship Lease • Ichor Fitness • Optima Shipping Services • Safe Bulkers, Inc. • Star Bulk Carriers Corp.
ΧΟΡΗΓΟΙ BREAKFAST: Castor Maritime • Toro
ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: The Marshall Islands Registry
ΧΟΡΗΓΟΣ COFFEE: Dimello
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • BCA College • British Hellenic Chamber of Commerce – BHCC • Greek Shipping Co-operation Committee • Greek Shipping-Shipbroking Companies Association (GSSCA) • Hellenic Chamber of Shipping • Hellenic Shipbrokers Association (HSA) • International Association of the Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) • International Ship Managers Association (InterManager) • Hellenic Union of Mediators • Master of Science (MSc) in International Shipping, Finance & Management – Athens University of Economics and Business • The International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus • Piraeus Association of Maritime Arbitration • WLPGA
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
TO VIMA • OT – OIKONOMIKOS TAXIDROMOS
All About Shipping Co. UK • Athens – Macedonian News Agency • Actualidad Maritima • Business Events Callendar • Efoplistis Shipping Magazine • Efoplistesnews.gr • Elnavi • The Japan Maritime Daily • KAIJI PRESS • Marine Circle • The Maritime Executive • Maritimes.gr • MEDIA Nafs • Naftika Chronika • Robban Assafina • Shipping & Finance • Shipping International Monthly Review • Worldoils • Xinde Marine News.
