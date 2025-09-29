Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο “15th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum – Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability” διοργανώνει η Capital Link, την Τρίτη 30, Σεπτεμβρίου, 2025 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την ABS & την HELMEPA. Με μία πολύ επιτυχημένη προϊστορία 15 ετών το Συνέδριο παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον, Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και άλλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα βιωσιμότητας και παράγοντες ESG.

Το Συνέδριο λειτουργεί σαν διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας, ανάμεσα σε Ναυτιλιακές εταιρείες, Ναυλωτές, Ρυθμιστικούς Φορείς, Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Νηογνώμονες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (P&I Clubs), Νηολόγια, Προμηθευτές Τεχνολογίας και Υπηρεσιών καθώς και στην Οικονομική και Επενδυτική κοινότητα, και φημίζεται για τη μεγάλη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων και υψηλόβαθμων στελεχών της ναυτιλίας. Και στο φετινό Συνέδριο θα συμμετέχουν ηγέτες της ναυτιλίας που θα μιλήσουν σε ένα κοινό αποτελούμενο από υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων Ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: https://capitallink.com/forums/15th-annual-capital-link-operational-excellence-in-shipping-forum/

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΙΝΟ & ΕΓΓΡΑΦΗ

Χορηγοί πρωινού: Castor Maritime • Toro

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος – Capital Link

κα.. Όλγα Σταυροπούλου, Director General – HELMEPA

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman & CEO – ABS

CELEBRATING STRONG U.S.-GREECE MARITIME TIES —

THE VIEW FROM THE UNITED STATES

κ. Joshua Huck, Chargé d’Affaires – U.S. Embassy in Athens, Greece

THE DEBATE ON NET ZERO – NAVIGATING BETWEEN AMBITION AND REALITY

Συντονιστής: κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman and CEO – ABS

Ομιλητές:

• κ. Roel Hoenders, Head of Climate Action and Clean Air, Marine Environment Division – IMO

• κ. Philippos Philis, Chairman & Chief Executive Officer – Lemissoler Navigation Co. Ltd; President – ECSA European Shipowners (2022-2024)

• κα. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

• κα. Charis Plakantonaki, Chief Strategy Officer – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MARITIME TRANSFORMATION

Συντονιστής: κ. Spyridon Zolotas, Vice President, South Europe, Marine – RINA

Ομιλητές:

• κ. Gary Lloyd, Chief of Architecture and Strategy – 90 Percent of Everything (90POE)

• κ. Alex Hadjipateras, COO – Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG)

• κα. Eleni Polychronopoulou, President – ERMA TECH GROUP; BoD Member – HELMEPA

• κ. Tim Ponath, CEO – NSB Group

• κ. Theo G. Baltatzis, General Manager – Technomar Shipping

CHARTING A COURSE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE:

BALANCING SAFETY, SUSTAINABILITY, AND EFFICIENCY

Συντονιστής: κ. George M. Teriakidis, Regional Manager, Southeast Europe – DNV Maritime

Ομιλητές:

• κ. Stylianos Psillakis, Technical Director – Columbia Shipmanagement Greece

• κ. Dimitris Vastarouchas, Chief Operating Officer & Vice President – Danaos Corporation (NYSE: DAC)

• κ. Evangelos Sfakiotakis, Chief Operating Officer – Diana Shipping Services S.A.

• κ. Dimitris Patrikios, Managing Director – V.Ships Greece

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Κύριος Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

FROM DATA TO DECISIONS: THE ROLE OF INTELLIGENT SOFTWARE IN MARITIME OPERATIONS

Παρουσίαση: κα. Staci Satterwhite, Chief Executive Officer – ABS Wavesight

ΚΥΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ROUNDTABLE

Συντονιστής: κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman and CEO – ABS

Ομιλητές:

• κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO (2018-2024); Chairman – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF)

• κ. Dimitrios Fafalios, Chairman – INTERCARGO (2019-2024); President / Director – Fafalios Shipping S.A.; Secretary of the Board of Directors – Union of Greek Shipowners

• κα. Karrie Trauth, Executive Vice President Shipping and Maritime – Shell plc; Vice President – UK Chamber of Shipping

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ

“2025 CAPITAL LINK MARITIME SUSTAINABILITY AWARD”

Εισαγωγικά Σχόλια: κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

Χορηγός γεύματος: The Marshall Islands Registry

“2025 CAPITAL LINK MARITIME SUSTAINABILITY AWARD”

Βραβευόμενοι:

κ. Paolo d’Amico Chairman INTERTANKO (2018-2024) Chairman d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF)

κ. Dimitrios Fafalios Chairman INTERCARGO (2019-2024) President / Director Fafalios Shipping S.A. Secretary of the Board of Directors Union of Greek Shipowners

Εισαγωγικά Σχόλια: Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)

Εισαγωγικά Σχόλια: κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

Χορηγός γεύματος: The Marshall Islands Registry

FLEET RENEWAL IN A STATE OF FLUX: DECODING REGULATIONS, FUELS, TECHNOLOGY & GEOPOLITICS

Συντονιστής: Ms. Elina Papageorgiou, Global Strategic Growth Director & Vice President, Greece & Cyprus – Lloyd’s Register

Ομιλητές:

• Dr. George D. Pateras, Deputy Chairman – Contships Management Inc; Former President – Hellenic Chamber of Shipping (2016-2025)

• κ. Marcos C. Vassilikos, Managing Director – Eurobulk

• κ. Georgios Plevrakis, Senior Advisor – Head of Business Development Strategy and Market Development Europe – Hanwha Ocean

• Dr. Loukas Barmparis, President – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB)

• κ. George Saroglou, President & Chief Operating Officer – TEN Ltd. (NYSE: TEN)

SHAPING THE FUTURE: NEXT-GEN SHIPS AND POWER OF MARITIME INNOVATION DRIVEN BY DIGITAL TRANSFORMATION

Παρουσίαση: Dr. Toshiro Arima, Executive Vice President – ClassNK

SECURING THE MARITIME WORKFORCE OF TODAY & TOMORROW:

STRATEGIES FOR RECRUITMENT, RETENTION, TRAINING & WELLBEING

Συντονιστής: κ. Michalis Pantazopoulos, Senior Vice-President – Liberian Registry (LISCR Hellas)

Ομιλητές:

• Capt. Panagiotis Drosos, Managing Director – Capital Ship Management Corp.

• κα. Amalia Marcou, Crewing Director – Enesel

• κα. Metaxia Psalti, COO – Neda Maritime Agency Co. Ltd.; Vice Chair – INTERCARGO

• κ. Marinos Kokkinis, Managing Director – OneCare Group

FROM CADET TO CAPTAIN – REAL WORLD EXPERIENCE

THE SEAFARERS’ PERSPECTIVE

Συντονιστής: κ. Andreas Zarnavelis, Designated Person Ashore & HSQ-Manager – Tsakos Group

Ομιλητές:

• Capt. Konstantinos Dimanis, Captain – Tsakos Group

• Capt. Konstantina Giannaraki, Captain – Tsakos Group

• κ. Nikolaos Markou, Chief Engineer – Tsakos Group

• κ. Michail Petrou, Deck Cadet – Senior Student – Tsakos Group

• κα. Fani Chatzidiamanti, Engine Cadet – First Year Student – TEENS Merchant Marine Academy

• κ. Georgios-Ioannis Pantechakis, ETO Cadet – First Year Student – TEENS Merchant Marine Academy

All seafarers from the Tsakos Group

PUTTING IT ALL TOGETHER – SHIPOWNERS’ ROUNDTABLE

COMPETITIVENESS & OPERATIONAL EXCELLENCE

Συντονιστής: κα. Paillette Palaiologou, Senior Vice President M&O East Europe, Mediterranean Sea, Middle East, Africa & India (EMA) – Bureau Veritas

Ομιλητές:

• κ. Antonis Kanellakis, Executive Director – Alpha Bulkers, Pantheon Tankers, & Alpha Gas; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

• κα. Semiramis Paliou, Chief Executive Officer – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX); Chairperson – HELMEPA & INTERMEPA; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

• κ. Paolo Enoizi, Chairman & Chief Executive Officer – GasLog

• κ. Thomas Lister, Chief Executive Officer – Global Ship Lease, Inc. (NYSE: GSL)

————–

