newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:45

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Spotlight

Tο “15th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum – Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability” διοργανώνει η Capital Link, την Τρίτη 30, Σεπτεμβρίου, 2025 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την ABS & την HELMEPA. Με μία πολύ επιτυχημένη προϊστορία 15 ετών το Συνέδριο παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον, Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και άλλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα βιωσιμότητας και παράγοντες ESG.

Το Συνέδριο λειτουργεί σαν διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας, ανάμεσα σε Ναυτιλιακές εταιρείες, Ναυλωτές, Ρυθμιστικούς Φορείς, Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Νηογνώμονες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (P&I Clubs), Νηολόγια, Προμηθευτές Τεχνολογίας και Υπηρεσιών καθώς και στην Οικονομική και Επενδυτική κοινότητα, και φημίζεται για τη μεγάλη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων και υψηλόβαθμων στελεχών της ναυτιλίας. Και στο φετινό Συνέδριο θα συμμετέχουν ηγέτες της ναυτιλίας που θα μιλήσουν σε ένα κοινό αποτελούμενο από υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων Ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: https://capitallink.com/forums/15th-annual-capital-link-operational-excellence-in-shipping-forum/

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΙΝΟ & ΕΓΓΡΑΦΗ

Χορηγοί πρωινού: Castor Maritime • Toro

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος – Capital Link

κα.. Όλγα Σταυροπούλου, Director General – HELMEPA

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman & CEO – ABS

CELEBRATING STRONG U.S.-GREECE MARITIME TIES —

THE VIEW FROM THE UNITED STATES

κ. Joshua Huck, Chargé d’Affaires – U.S. Embassy in Athens, Greece

THE DEBATE ON NET ZERO – NAVIGATING BETWEEN AMBITION AND REALITY

Συντονιστής: κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman and CEO – ABS

Ομιλητές:

• κ. Roel Hoenders, Head of Climate Action and Clean Air, Marine Environment Division – IMO

• κ. Philippos Philis, Chairman & Chief Executive Officer – Lemissoler Navigation Co. Ltd; President – ECSA European Shipowners (2022-2024)

• κα. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

• κα. Charis Plakantonaki, Chief Strategy Officer – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MARITIME TRANSFORMATION

Συντονιστής: κ. Spyridon Zolotas, Vice President, South Europe, Marine – RINA

Ομιλητές:

• κ. Gary Lloyd, Chief of Architecture and Strategy – 90 Percent of Everything (90POE)

• κ. Alex Hadjipateras, COO – Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG)

• κα. Eleni Polychronopoulou, President – ERMA TECH GROUP; BoD Member – HELMEPA

• κ. Tim Ponath, CEO – NSB Group

• κ. Theo G. Baltatzis, General Manager – Technomar Shipping

CHARTING A COURSE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE:

BALANCING SAFETY, SUSTAINABILITY, AND EFFICIENCY

Συντονιστής: κ. George M. Teriakidis, Regional Manager, Southeast Europe – DNV Maritime

Ομιλητές:

• κ. Stylianos Psillakis, Technical Director – Columbia Shipmanagement Greece

• κ. Dimitris Vastarouchas, Chief Operating Officer & Vice President – Danaos Corporation (NYSE: DAC)

• κ. Evangelos Sfakiotakis, Chief Operating Officer – Diana Shipping Services S.A.

• κ. Dimitris Patrikios, Managing Director – V.Ships Greece

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Κύριος Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

FROM DATA TO DECISIONS: THE ROLE OF INTELLIGENT SOFTWARE IN MARITIME OPERATIONS

Παρουσίαση: κα. Staci Satterwhite, Chief Executive Officer – ABS Wavesight

ΚΥΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ROUNDTABLE

Συντονιστής: κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman and CEO – ABS

Ομιλητές:

• κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO (2018-2024); Chairman – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF)

• κ. Dimitrios Fafalios, Chairman – INTERCARGO (2019-2024); President / Director – Fafalios Shipping S.A.; Secretary of the Board of Directors – Union of Greek Shipowners

• κα. Karrie Trauth, Executive Vice President Shipping and Maritime – Shell plc; Vice President – UK Chamber of Shipping

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ

“2025 CAPITAL LINK MARITIME SUSTAINABILITY AWARD”

Εισαγωγικά Σχόλια: κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

Χορηγός γεύματος: The Marshall Islands Registry

“2025 CAPITAL LINK MARITIME SUSTAINABILITY AWARD”

Βραβευόμενοι:

κ. Paolo d’Amico Chairman INTERTANKO (2018-2024) Chairman d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF)

κ. Dimitrios Fafalios Chairman INTERCARGO (2019-2024) President / Director Fafalios Shipping S.A. Secretary of the Board of Directors Union of Greek Shipowners

Εισαγωγικά Σχόλια: Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)

Εισαγωγικά Σχόλια: κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

Χορηγός γεύματος: The Marshall Islands Registry

FLEET RENEWAL IN A STATE OF FLUX: DECODING REGULATIONS, FUELS, TECHNOLOGY & GEOPOLITICS

Συντονιστής: Ms. Elina Papageorgiou, Global Strategic Growth Director & Vice President, Greece & Cyprus – Lloyd’s Register

Ομιλητές:

• Dr. George D. Pateras, Deputy Chairman – Contships Management Inc; Former President – Hellenic Chamber of Shipping (2016-2025)

• κ. Marcos C. Vassilikos, Managing Director – Eurobulk

• κ. Georgios Plevrakis, Senior Advisor – Head of Business Development Strategy and Market Development Europe – Hanwha Ocean

• Dr. Loukas Barmparis, President – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB)

• κ. George Saroglou, President & Chief Operating Officer – TEN Ltd. (NYSE: TEN)

SHAPING THE FUTURE: NEXT-GEN SHIPS AND POWER OF MARITIME INNOVATION DRIVEN BY DIGITAL TRANSFORMATION

Παρουσίαση: Dr. Toshiro Arima, Executive Vice President – ClassNK

SECURING THE MARITIME WORKFORCE OF TODAY & TOMORROW:

STRATEGIES FOR RECRUITMENT, RETENTION, TRAINING & WELLBEING

Συντονιστής: κ. Michalis Pantazopoulos, Senior Vice-President – Liberian Registry (LISCR Hellas)

Ομιλητές:

• Capt. Panagiotis Drosos, Managing Director – Capital Ship Management Corp.

• κα. Amalia Marcou, Crewing Director – Enesel

• κα. Metaxia Psalti, COO – Neda Maritime Agency Co. Ltd.; Vice Chair – INTERCARGO

• κ. Marinos Kokkinis, Managing Director – OneCare Group

FROM CADET TO CAPTAIN – REAL WORLD EXPERIENCE

THE SEAFARERS’ PERSPECTIVE

Συντονιστής: κ. Andreas Zarnavelis, Designated Person Ashore & HSQ-Manager – Tsakos Group

Ομιλητές:

• Capt. Konstantinos Dimanis, Captain – Tsakos Group

• Capt. Konstantina Giannaraki, Captain – Tsakos Group

• κ. Nikolaos Markou, Chief Engineer – Tsakos Group

• κ. Michail Petrou, Deck Cadet – Senior Student – Tsakos Group

• κα. Fani Chatzidiamanti, Engine Cadet – First Year Student – TEENS Merchant Marine Academy

• κ. Georgios-Ioannis Pantechakis, ETO Cadet – First Year Student – TEENS Merchant Marine Academy

All seafarers from the Tsakos Group

PUTTING IT ALL TOGETHER – SHIPOWNERS’ ROUNDTABLE

COMPETITIVENESS & OPERATIONAL EXCELLENCE

Συντονιστής: κα. Paillette Palaiologou, Senior Vice President M&O East Europe, Mediterranean Sea, Middle East, Africa & India (EMA) – Bureau Veritas

Ομιλητές:

• κ. Antonis Kanellakis, Executive Director – Alpha Bulkers, Pantheon Tankers, & Alpha Gas; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

• κα. Semiramis Paliou, Chief Executive Officer – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX); Chairperson – HELMEPA & INTERMEPA; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

• κ. Paolo Enoizi, Chairman & Chief Executive Officer – GasLog

• κ. Thomas Lister, Chief Executive Officer – Global Ship Lease, Inc. (NYSE: GSL)

————–

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: ABS

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: HELMEPA

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TEN LTD. – TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Columbia Group • DNV

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Bureau Veritas • ClassNK

ΧΟΡΗΓΟΙ: ERMA FIRST • Hanwha • Liberian Registry • Lloyds Register • One Care Group • Ninety Percent of Everything (90POE) • NSB Group • RINA • V.Ships Group

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΚΤΕΣ SPONSORS: Capital Clean Energy Carriers Corp. • d’Amico International Shipping S.A. • Diana Shipping Inc. • Dorian LPG Ltd. • Euroseas Ltd. • Eurodry Ltd. • Flott & Co. PC • Global Ship Lease • Ichor Fitness • Optima Shipping Services • Safe Bulkers, Inc. • Star Bulk Carriers Corp.

ΧΟΡΗΓΟΙ BREAKFAST: Castor Maritime • Toro

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: The Marshall Islands Registry

ΧΟΡΗΓΟΣ COFFEE: Dimello

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • BCA College • British Hellenic Chamber of Commerce – BHCC • Greek Shipping Co-operation Committee • Greek Shipping-Shipbroking Companies Association (GSSCA) • Hellenic Chamber of Shipping • Hellenic Shipbrokers Association (HSA) • International Association of the Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) • International Ship Managers Association (InterManager) • Hellenic Union of Mediators • Master of Science (MSc) in International Shipping, Finance & Management – Athens University of Economics and Business • The International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus • Piraeus Association of Maritime Arbitration • WLPGA

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

TO VIMA • OT – OIKONOMIKOS TAXIDROMOS

All About Shipping Co. UK • Athens – Macedonian News Agency • Actualidad Maritima • Business Events Callendar • Efoplistis Shipping Magazine • Efoplistesnews.gr • Elnavi • The Japan Maritime Daily • KAIJI PRESS • Marine Circle • The Maritime Executive • Maritimes.gr • MEDIA Nafs • Naftika Chronika • Robban Assafina • Shipping & Finance • Shipping International Monthly Review • Worldoils • Xinde Marine News.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά την JP Morgan και η HSBC συστήνει προσοχή στην αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά την JP Morgan και η HSBC συστήνει προσοχή στην αναβάθμιση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Business
AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29.09.25

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου – «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Κρίσιμο ραντεβού 29.09.25 Upd: 19:32

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου - «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο όπου θα συζητήσουν για το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Μπάσκετ 29.09.25

Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία

Η πρόθεση της ΕΟΚ και του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών θεωρείται δεδομένη, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 5η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»
Ελλάδα 29.09.25

Αναβολή στη δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα», είπε και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων μίλησε στους δημοσιογράφους και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο
Τι θα σημάνει 29.09.25

Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας - Δείτε το διάταγμα που υπέγραψε ο Πούτιν

Σύνταξη
Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική
Έλλειψη διαφάνειας 29.09.25

Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική

Ο Λεκορνί δήλωνε ότι έχει ολοκληρώσει διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, χωρίς να έχει την πιστοποίηση. Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι δηλώνοντας ψευδές δίπλωμα, πλήττει την αξιοπιστία της εκπαίδευσης.

Σύνταξη
Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025
Ελλάδα 29.09.25

Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025

Όπως επισημαίνεται από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. η παρουσία των αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών και περιμετρικών χώρων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση περιστατικών παραβατικότητας

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις
Ελλάδα 29.09.25

Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις

Οι δράστες είχαν κατασκευάσει ειδικές κρύπτες στα τουριστικά λεωφορεία και έφερναν τα παράνομα προϊόντα στην Ελλάδα - Συνελήφθησαν 10 άτομα

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες – Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα
Αιματοκύλισμα 29.09.25

Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες στη Γάζα - Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα - Η ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου για την απομάκρυνση ασθενών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.09.25

Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στη σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρεμιέρα της Eurolegaue κόντρα στην Μπάγερν (30/09, 21:15), αλλά και για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (3/9, 21;15).

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο