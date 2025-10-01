newspaper
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
Capital Link: Τελετή βράβευσης για το «2025 Capital Link Maritime Sustainability Award»
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Οκτωβρίου 2025 | 20:48

Capital Link: Τελετή βράβευσης για το «2025 Capital Link Maritime Sustainability Award»

Στον κ. Paolo d’Amico και στον κ. Δημήτριο Φαφαλιό απονεμήθηκε το “2025 Capital Link Maritime Sustainability Award”

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου η επίσημη τελετή απονομής του βραβείου “2025 Capital Link Maritime Sustainability Award”.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO (2018-2024); Chairman – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF και  στον  κ. Δημήτριο Φαφαλιό, Chairman – INTERCARGO (2019-2024); President / Director – Fafalios Shipping S.A.; Secretary of the Board of Directors – Union of Greek Shipowners.

Η τελετή έλαβε χώρα στο Divani Caravel Hotel, στο πλαίσιο του συνεδρίου 15th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum, το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ABS και την HELMEPA.

Συγκεντρώνοντας περισσότερα από 700 άτομα, και φέτος παρευρέθηκε στην εκδήλωση η θεσμική ηγεσία και οι μεγαλύτεροι ηγέτες της Ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας.

Το Συνέδριο παρουσίασε την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερεύνησε τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον,  Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία κ.ά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα βιωσιμότητας και παράγοντες ESG.

Ακολούθησε Μεσημεριανό Γεύμα με Χορηγό την The Marshall Islands Registry.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO (2018-2024); Chairman – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF

O Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018), πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια  και ανέφερε τα εξής:

 “Είναι χαρά μου που σας μιλάω για έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται συστάσεις και τον οποίο γνωρίζω όχι μόνο ως επιτυχημένο επιχειρηματία, αλλά και ως οικογενειάρχη και στενό φίλο. Έχω συνεργαστεί μαζί του στην INTERTANKO και τον θεωρώ τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο που είχαμε ποτέ. Paolo dAmico, σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει και σου στέλνω χαιρετισμούς από τη Νέα Υόρκη.”

Ο κ. Paolo dAmico, ChairmanINTERTANKO (2018-2024); ChairmandAmico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF), παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε: “Σας ευχαριστώ πολύ όλους για αυτή την τιμή. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας, έχω περάσει πολλά, έχω αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις και έχω πάρει αρκετά μαθήματα. Ωστόσο, η αγάπη μου για τον κόσμο της ναυτιλίας είναι τόσο μεγάλη, που θα ήμουν πρόθυμος να τα ξανακάνω όλα από την αρχή!”

ΒΡΑΒΕΥΣΗ κ. Δημήτριου Φαφαλιού, Chairman – INTERCARGO (2019-2024); President / Director – Fafalios Shipping S.A.; Secretary of the Board of Directors – Union of Greek Shipowners

 O κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners, πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια και τόνισε τα εξής:

“Ο κ. Φαφαλιός ενσαρκώνει το όραμα, την ηγεσία και την αταλάντευτη δέσμευση για μια ακμάζουσα και βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η εταιρεία του έχει τις ρίζες της σε μία από τις πιο εμβληματικές ελληνικές ναυτιλιακές οικογένειες, καταγόμενη από το νησί της Χίου. Ο Δημήτρης έφερε στη ναυτιλία τόσο ακαδημαϊκή αυστηρότητα όσο και πρακτική ηγεσία. Η επίδρασή του στην INTERCARGO ήταν σημαντική, καθώς η εξαετής θητεία του ως προέδρου συνέπεσε με την επίτευξη νέων υψηλών επιδόσεων όσον αφορά τις εγγραφές μελών και την ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας μας.”

 O κ. Δημήτριος Φαφαλιός, Chairman – INTERCARGO (2019-2024) ; President / Director – Fafalios Shipping S.A. ; Secretary of the Board of Directors – Union of Greek Shipowners, παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε:

“Ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Ξυλά για τα καλά του λόγια. Αγαπητέ Paolo, δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο συνεργάτη από εσένα για να παραλάβουμε μαζί αυτό το βραβείο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Capital Link για όλα όσα έχει προσφέρει στον τομέα της ναυτιλίας όλα αυτά τα χρόνια, κρατώντας πάντα τη ναυτιλία στο επίκεντρο. Από την αρχή της καριέρας μου έχω εργαστεί για να επιτύχω το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Η ασφάλεια και η βιωσιμότητα πρέπει άλλωστε να συμβαδίζουν. Αυτό απαιτεί ασταμάτητη αφοσίωση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ με τον ΙΜΟ και τους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς μας. Σας ευχαριστώ όλους.”

World
Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
IOBE: Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ – Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»
Πίνακες 01.10.25

Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ - Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»

Προς το χειρότερο κινήθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Μικρή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αμβλύνεται ελαφρώς η απαισιοδοξία για τα οικονομικά της χώρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Της Citigroup 01.10.25

Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές

Ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα
Παγκόσμια Έκθεση 01.10.25

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα

Θα χρειαστεί ένας αιώνας για να γεφυρωθεί η ψαλίδα στα εισοδήματα ανδρών γυναικών διαπιστώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη φετινή έκθεση για την κατάσταση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία
Οικονομικές Ειδήσεις 01.10.25

Οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία στο μικροσκόπιο της Λάουρα Κοβέσι

Ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι με τον ΥΠΕΘΟ Κυριάκο Πιερρακάκη – Ο Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο – Στις 106,2 μονάδες ο δείκτης
Στοιχεία ΙΟΒΕ 01.10.25

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο - Πού διαμορφώθηκε ο δείκτης

Οι αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο επέδρασαν αρνητικά στις προβλέψεις για τις εξαγωγές στη Βιομηχανία - Ο δείκτης οικονομικού κλίματος έπεσε από τις 108,9 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: «Κλειδί» για τη μείωση του φόρου και για τα εισοδήματα του 2026
Έξτρα έκπτωση 01.10.25

«Κλειδί» για τη μείωση του φόρου οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και για τα εισοδήματα του 2026

Διατηρούνται τα φοροκίνητρα για ακόμα έναν χρόνο - Μπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους

Σύνταξη
Γαλλία: Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις – Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά
Ο «γκουρού» της φορολογίας 01.10.25

Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις - Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά

Ο 38χρονος Γκαμπριέλ Ζουκμάν έχει μια συνταγή για να «σώσει» τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ από την κρίση χρέους. Θα τολμήσει η κυβέρνηση να την ακολουθήσει;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακρίβεια: Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά – Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων
Αυξήσεις σοκ 01.10.25

Ασήκωτο το «καλάθι» των αγορών για τα νοικοκυριά - Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων

Σε «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια εξελίσσονται οι τιμές των τροφίμων. Δομικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων
Οικονομία 01.10.25

Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων

Αλλαγές από το υπουργείο Δικαιοσύνης που διευκολύνουν τη μεταβίβαση ακινήτων, τη ρύθμιση οφειλών, τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και μετοχών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
Culture Live 01.10.25

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της πλατφόρμας Netflix, καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους για χάρη της «υγείας των παιδιών τους». Η αγορά τον άκουσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση [βίντεο]
Shutdown 01.10.25

Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «γελοία» τα αιτήματα των Γερουσιαστών των Δημοκρατικών για να υπερψηφίσουν την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
Champions League 01.10.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι
«Συγχώρεση, κατανόηση» 01.10.25

Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι

Μαζί με τον Τζέικομπ Έλορντι, το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Frankenstein» περιλαμβάνει επίσης σκηνές με τον Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 01.10.25

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν
Champions League 01.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 01.10.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 01.10.25

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 01.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη και εύστοχη. Ετσι, πέτυχε την πρώτη της νίκη, και μάλιστα εκτός έδρας, απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Τα δυο γκολ με εύστοχα πέναλτι του Γκόρντον

Βάιος Μπαλάφας
Global Sumud Flotilla: Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία
Κόσμος 01.10.25

Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Στην περίπτωση ρεσάλτου μελών του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla, όπως ήδη συμβαίνει, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σύνταξη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη
Στοίχημα 01.10.25

Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τις πλάτες του Τραμπ, ποντάρει πως ο κόσμος θα ξεχάσει τη Γάζα, αν ο πόλεμος τελειώσει με τους δικούς του όρους. Ωστόσο, αναγνωρίζει την απομόνωση και τις συνέπειές της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός
Champions League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones
Στη Βρετάνη 01.10.25

O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones

Η γαλλική εισαγγελία αναφέρει ότι το πλοίο δεν μπορεί να αποδείξει τη σημαία του. Το τάνκερ φέρεται ότι βρισκόταν ανοιχτά της Δανίας, όταν drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE
Social Europe 01.10.25

Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE

Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά των παιδιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και δεν απολαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι υποαμείβονται και έχουν επισφαλείς συμβάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο – Η στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Ντοκουμέντο 01.10.25

Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο - Η στιγμή της επίθεσης

Ο θανών είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του το 2023, κάτι που τελικά κατορθώθηκε σήμερα από Κίεβο, μέσω επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Χερσώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
