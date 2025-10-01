Capital Link: Τελετή βράβευσης για το «2025 Capital Link Maritime Sustainability Award»

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου η επίσημη τελετή απονομής του βραβείου “2025 Capital Link Maritime Sustainability Award”.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO (2018-2024); Chairman – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF και στον κ. Δημήτριο Φαφαλιό, Chairman – INTERCARGO (2019-2024); President / Director – Fafalios Shipping S.A.; Secretary of the Board of Directors – Union of Greek Shipowners.

Η τελετή έλαβε χώρα στο Divani Caravel Hotel, στο πλαίσιο του συνεδρίου 15th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum, το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ABS και την HELMEPA.

Συγκεντρώνοντας περισσότερα από 700 άτομα, και φέτος παρευρέθηκε στην εκδήλωση η θεσμική ηγεσία και οι μεγαλύτεροι ηγέτες της Ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας.

Το Συνέδριο παρουσίασε την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερεύνησε τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον, Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία κ.ά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα βιωσιμότητας και παράγοντες ESG.

Ακολούθησε Μεσημεριανό Γεύμα με Χορηγό την The Marshall Islands Registry.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO (2018-2024); Chairman – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF

O Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018), πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια και ανέφερε τα εξής:

“Είναι χαρά μου που σας μιλάω για έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται συστάσεις και τον οποίο γνωρίζω όχι μόνο ως επιτυχημένο επιχειρηματία, αλλά και ως οικογενειάρχη και στενό φίλο. Έχω συνεργαστεί μαζί του στην INTERTANKO και τον θεωρώ τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο που είχαμε ποτέ. Paolo d’ Amico, σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει και σου στέλνω χαιρετισμούς από τη Νέα Υόρκη.”

Ο κ. Paolo d‘Amico, Chairman – INTERTANKO (2018-2024); Chairman – d‘Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF), παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε: “Σας ευχαριστώ πολύ όλους για αυτή την τιμή. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας, έχω περάσει πολλά, έχω αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις και έχω πάρει αρκετά μαθήματα. Ωστόσο, η αγάπη μου για τον κόσμο της ναυτιλίας είναι τόσο μεγάλη, που θα ήμουν πρόθυμος να τα ξανακάνω όλα από την αρχή!”

ΒΡΑΒΕΥΣΗ κ. Δημήτριου Φαφαλιού, Chairman – INTERCARGO (2019-2024); President / Director – Fafalios Shipping S.A.; Secretary of the Board of Directors – Union of Greek Shipowners

O κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners, πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια και τόνισε τα εξής:

“Ο κ. Φαφαλιός ενσαρκώνει το όραμα, την ηγεσία και την αταλάντευτη δέσμευση για μια ακμάζουσα και βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η εταιρεία του έχει τις ρίζες της σε μία από τις πιο εμβληματικές ελληνικές ναυτιλιακές οικογένειες, καταγόμενη από το νησί της Χίου. Ο Δημήτρης έφερε στη ναυτιλία τόσο ακαδημαϊκή αυστηρότητα όσο και πρακτική ηγεσία. Η επίδρασή του στην INTERCARGO ήταν σημαντική, καθώς η εξαετής θητεία του ως προέδρου συνέπεσε με την επίτευξη νέων υψηλών επιδόσεων όσον αφορά τις εγγραφές μελών και την ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας μας.”

O κ. Δημήτριος Φαφαλιός, Chairman – INTERCARGO (2019-2024) ; President / Director – Fafalios Shipping S.A. ; Secretary of the Board of Directors – Union of Greek Shipowners, παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε:

“Ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Ξυλά για τα καλά του λόγια. Αγαπητέ Paolo, δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο συνεργάτη από εσένα για να παραλάβουμε μαζί αυτό το βραβείο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Capital Link για όλα όσα έχει προσφέρει στον τομέα της ναυτιλίας όλα αυτά τα χρόνια, κρατώντας πάντα τη ναυτιλία στο επίκεντρο. Από την αρχή της καριέρας μου έχω εργαστεί για να επιτύχω το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Η ασφάλεια και η βιωσιμότητα πρέπει άλλωστε να συμβαδίζουν. Αυτό απαιτεί ασταμάτητη αφοσίωση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ με τον ΙΜΟ και τους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς μας. Σας ευχαριστώ όλους.”

