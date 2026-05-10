Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων

Μία μέρα αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να είναι πολύ κοντά στη λήξη, έριξε στο τραπέζι την πρότασή του για τον συντονιστή της διαπραγμάτευσης. Τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Τις τελευταίες ώρες, παρά τις παραβιάσεις της εκεχειρίας, παρατηρείται κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο, αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, προανήγγειλε ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στη Ρωσία.

Μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, είπε: «Αργά ή γρήγορα, και νομίζω αρκετά σύντομα, οι συνήθεις συνάδελφοί μας, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα έρθουν στη Μόσχα και θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας μαζί τους».

Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας προανήγγειλε το ταξίδι τους στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο X στις 8 Μαΐου ότι μπορεί να επισκεφθούν την Ουκρανία στα τέλη της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού.

Οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για το Ουκρανικό είχαν επισκεφθεί τη Μόσχα στις 22 Ιανουαρίου. Τότε συναντήθηκαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά η τότε προσπάθεια δεν έφερε πρόοδο στη διαπραγμάτευση.

Σρέντερ για συντονιστής

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επίσης έχει ήδη προτείνει πρόσωπο για τον συντονισμό των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ουκρανικό. Τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ. Ο Σοσιαλδημοκράτης Σρέντερ, 82 ετών σήμερα, κυβέρνησε τη Γερμανία από το 1998 έως το 2005. Επίσης, έχει υπάρξει ένθερμος υποστηρικτής του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Today, Rustem Umerov delivered a report following his meetings in the United States. The negotiations were substantive. We are coordinating the schedule of the necessary visits and expect envoys of the U.S. President in Kyiv at the turn of spring and summer. We hope this time we… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026



Αρνήθηκε να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, προκαλώντας σφοδρές επικρίσεις στο κόμμα του (SPD). Το γεγονός αυτό του κόστισε ορισμένα από τα προνόμιά του ως πρώην καγκελάριος. Είχε επίσης σημαντικό ρόλο στα έργα των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2. Επιπλέον, κατείχε θέση στο διοικητικό συμβούλιο της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft, από την οποία παραιτήθηκε το 2022.

Δυσφορία στη Γερμανία

Ο Σοσιαλδημοκράτης Μίχαελ Ροθ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του γερμανικού κοινοβουλίου, ρωτήθηκε για την υποψηφιότητα Σρέντερ. «Ένας μεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ απλά δεν μπορεί να είναι φίλος του Πούτιν», δήλωσε στην Tagesspiegel. «Το ουσιώδες σημείο είναι ότι [αυτός ο μεσολαβητής] πρέπει πρώτα και κύρια να γίνει αποδεκτός από την Ουκρανία. Ούτε η Μόσχα ούτε εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε αυτό εκ μέρους του Κιέβου», πρόσθεσε.

Άλλοι μέσα στο SPD είναι πιο ανοιχτοί στην πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Αυτό πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και να μην αποκλειστεί κατηγορηματικά εξαρχής», τόνισε ο Άντις Αχμέτοβιτς, εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων του SPD στην Μπούντεσταγκ. Μιλώντας στο Spiegel, επισήμανε: «Αν δεν θέλουμε ο Πούτιν και ο Τραμπ να αποφασίσουν μόνοι τους για το μέλλον της Ουκρανίας, πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία. Ακόμα κι αν είναι μικρή», πρόσθεσε ο βουλευτής Ραλφ Στέγκνερ.

Στην αντιπολίτευση, η ιδέα υποστηρίζεται από το BSW, το φιλορωσικό αριστερό κόμμα που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2024. «Θα πρέπει να απευθυνθούμε στον πρώην καγκελάριο. Τι έχουμε να χάσουμε;» δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Φάμπιο Ντε Μάσι.

Οι Φιλελεύθεροι ωστόσο διαφωνούν. «Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν αυτή θα ήταν καλή ιδέα», δήλωσε η Μαρί-Άγκνες Στράκ-Ζίμερμαν, ανώτερο μέλος του FDP.

Κατηγορηματικό όχι από Βερολίνο στον Πούτιν

Η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πηγές στην καγκελαρία δήλωσαν ότι η πρόταση για τον Σρέντερ αποτελεί «προσφορά-φερετζέ». Και πως αποτελεί μέρος της «υβριδικής στρατηγικής» της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαπραγματευτική επιλογή δεν είναι αξιόπιστη, καθώς η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τους όρους της. Για το Βερολίνο, μια πρώτη δοκιμασία αξιοπιστίας, είπαν, θα ήταν η παράταση της εκεχειρίας.

Το γραφείο του Γκέρχαρντ Σρέντερ αρνήθηκε να σχολιάσει τα σχόλια του Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Σφοδρές μάχες

Στο μεταξύ, ακόμη και το Σάββατο, εν μέσω εκεχειρίας, πραγματοποιήθηκαν 147 συγκρούσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και σήμερα, ενώ ήδη υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Το Σάββατο, οι κύριες ρωσικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις βορειοανατολικές περιοχές που συνορεύουν με την περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας. Ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επίσης 28 επιθέσεις στην περιοχή Ποκρόφσκ, στην περιφέρεια Ντόνετσκ, στην ανατολική Ουκρανία, και 27 προς το Χουλιάιπολε, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στα νότια της χώρας, πρόσθεσε το Γενικό Επιτελείο.