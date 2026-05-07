Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.
Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, εντός της εβδομάδας στο Μαϊάμι, σύμφωνα με πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στον Λευκό Οίκο (στη φωτογραφία αρχείου από Ryan Carter/UAE Presidential Court via Reuters, επάνω, Ρουστέμ Ουμέροφ, αριστερά, και Στιβ Γουίτκοφ).
Οι πηγές πάντως δεν έγιναν πιο συγκεκριμένες ούτε για το χρονοδιάγραμμα, ούτε για τους σκοπούς της συνάντησης αυτής.
Η συνάντηση Γουίτκοφ – Ουμέροφ δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από το Κίεβο
Στο Κίεβο, η συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ως αυτό το στάδιο· έγινε γνωστό μόνο ότι ο κ. Ουμέροφ δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε ακρόαση στο κοινοβούλιο επειδή βρίσκεται σε ταξίδι στο εξωτερικό, μεταδίδει το ΑΠΕ.
Προχθές Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο ομόλογός του της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησαν τηλεφωνικά κυρίως για τους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Συζήτησαν για τη σχέση των ΗΠΑ με τη Ρωσία, για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και για το Ιράν», σύμφωνα με λακωνική ανακοίνωση του εκπροσώπου της αμερικανικής διπλωματίας Τόμι Πίγκοτ.
Κατάπαυση πυρός
Η Ρωσία έχει κηρύξει διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας, ο στρατός θα τηρήσει κατάπαυση πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».
