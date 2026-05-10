Λέσβος: Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων – H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
Ελλάδα 10 Μαΐου 2026, 17:26

Λέσβος: Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων – H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας πολίτης στη Λέσβο που έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Εγκληματική ενέργεια καταγγέλλει κάτοικος της Αγιάσου στη Λέσβο όταν άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητό του τα ξημερώματα της Κυριακής, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς.

Καμένο βρήκε σήμερα το πρωίτο αυτοκίνητο του, στην Αγιάσο Λέσβου. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία

Ο ίδιος γνωστοποίησε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ενώ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα επίθεσης

Δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησής του, καθώς έχουν προηγηθεί ακόμη δύο επιθέσεις στο όχημά του, κατά τις οποίες άγνωστοι είχαν σπάσει τα παρμπρίζ με τον ίδιο να έχει έχει καταθέσει στις αρχές στοιχεία για τις απειλές που δέχεται εδώ και καιρό με αφορμή τις καταγγελίες του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε καταθέσει στον εισαγγελέα στοιχεία και βίντεο για κακοποίηση αλόγων κατά τη διάρκεια πανηγυριών εν διαμέσου σπασμένων γυαλιών ποτού και μουσικής στη διαπασών.

Λέσβος: Επέστρεψε πριν δυο χρόνια

Ο καταγγέλλων αποφάσισε να επιστρέψει πριν από δύο χρόνια στη γενέτειρα του και να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη επιστημονική πορεία στις διαστημικές τεχνολογίες, ενώ το 2021 αποτέλεσε μέλος της λίστας Forbes 30 under 30 Greece 2021.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία για το περιστατικό.

Τουρισμός: Ισχυρές αντοχές κόντρα στη γεωπολιτική καταιγίδα – Τα αγκάθια

Τουρισμός: Ισχυρές αντοχές κόντρα στη γεωπολιτική καταιγίδα – Τα αγκάθια

Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόσμος
Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»
Ελλάδα 10.05.26

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974

Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Τα σενάρια 10.05.26

Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε το drone μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Ελλάδα 10.05.26

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό

Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Θέμα νοοτροπίας 10.05.26

Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία - Απώλειες έως 70% στα δίκτυα

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Αναλυτικά 10.05.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεαστούν δρόμοι στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Μοσχάτου - Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Ελλάδα 10.05.26

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Γιορτή της Μητέρας: Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή – Τρεις γυναίκες μιλούν για τη ζωή αγάπης και αγώνα
Γιορτή της Μητέρας 10.05.26

Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή - Τρεις μητέρες μιλούν για τη ζωή της αγάπης, της αφοσίωσης και του αγώνα

Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.05.26

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Γουίτκοφ-Κούσνερ σύντομα θα ταξιδέψουν στη Μόσχα, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας για συντονιστή των συνομιλιών με το Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής και φυσικά πήρε το χρυσό
Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής και φυσικά πήρε το χρυσό

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας έμπνευση και κίνητρο για τους νέους αθλητές.

Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Άρης – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Άρης – ΟΦΗ

LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Λεβαδειακός για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή
Πόλεμος στο Ιράν 10.05.26

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή

Μέσω Πακιστάν έφτασε στις ΗΠΑ η απάντηση του Ιράν στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Στα Στενά του Ορμούζ η ένταση ωστόσο έχει κλιμακωθεί καθώς Κουβέιτ και ΗΑΕ καταγγέλλουν ότι ιρανικά drones εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους.

Άρης – ΟΦΗ: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Άρης – ΟΦΗ: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι

Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες του Άρη και του ΟΦΗ αντίστοιχα, για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»
Τέχνη ως αντίσταση; 10.05.26

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»

Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Επικαιρότητα 10.05.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Εκρηκτικό δίπολο 10.05.26

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ

Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον
Premier League 10.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον για την 36η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα
Premier League 10.05.26

LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα

LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Άστον Βίλα για την 36η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ
Premier League 10.05.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ για την 36η αγωνιστική της Premier League.

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»
Κόσμος 10.05.26

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στον αρχηγό του στρατού του Ιράν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους»

Βρετανία: Σοβαρό ρήγμα στο κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες
Κόσμος 10.05.26

Σοβαρό ρήγμα στο βρετανικό κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες - Τι λένε οι αναλυτές

Για πολλούς αναλυτές, οι εκλογές αυτές δεν συνιστούν απλώς μία ακόμη ενδιάμεση πολιτική δοκιμασία, αλλά ενδεχομένως την αρχή ενός ευρύτερου ανασχηματισμού του βρετανικού κομματικού συστήματος.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Έλεγχοι με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA
Οικονομικές Ειδήσεις 10.05.26

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Έλεγχοι με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA

Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Επικαιρότητα 10.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια

Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Mother's Day 10.05.26

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Λουκάς Καρνής
Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Εκπαιδευτική έρευνα 10.05.26

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επικαιρότητα 10.05.26

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

