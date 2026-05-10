Εγκληματική ενέργεια καταγγέλλει κάτοικος της Αγιάσου στη Λέσβο όταν άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητό του τα ξημερώματα της Κυριακής, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς.

Καμένο βρήκε σήμερα το πρωίτο αυτοκίνητο του, στην Αγιάσο Λέσβου. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία

Ο ίδιος γνωστοποίησε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ενώ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα επίθεσης

Δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησής του, καθώς έχουν προηγηθεί ακόμη δύο επιθέσεις στο όχημά του, κατά τις οποίες άγνωστοι είχαν σπάσει τα παρμπρίζ με τον ίδιο να έχει έχει καταθέσει στις αρχές στοιχεία για τις απειλές που δέχεται εδώ και καιρό με αφορμή τις καταγγελίες του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε καταθέσει στον εισαγγελέα στοιχεία και βίντεο για κακοποίηση αλόγων κατά τη διάρκεια πανηγυριών εν διαμέσου σπασμένων γυαλιών ποτού και μουσικής στη διαπασών.

Λέσβος: Επέστρεψε πριν δυο χρόνια

Ο καταγγέλλων αποφάσισε να επιστρέψει πριν από δύο χρόνια στη γενέτειρα του και να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη επιστημονική πορεία στις διαστημικές τεχνολογίες, ενώ το 2021 αποτέλεσε μέλος της λίστας Forbes 30 under 30 Greece 2021.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία για το περιστατικό.