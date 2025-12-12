Ζωντανό αλογάκι Pony σε φάτνη στον Βόλο προκαλεί αντιδράσεις φιλόζωων
Μέλη της φιλοζωικής ομάδας Φι.Ο.Β καταγγέλλουν ότι στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης το συγκεκριμένο αλογάκι εκτίθεται ως δημόσιο θέαμα υπό αντίξοες συνθήκες
- Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόσα κερδίζουν οι εταιρείες όπλων;
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- «Μετά όσα είπα για τον 'Φραπέ' με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» λέει ο Μανδραβέλης
Eκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση ζώου εκ μέρους του Δήμου Βόλου καταγγέλλουν τα μέλη της Φιλοζωικής Ομάδας (Φι.Ο.Β) της περιοχής, καθώς «με ευθύνη της δημοτικής αρχής τοποθέτησαν ένα αλογάκι pony σε φάτνη στον ιερό μητροπολιτικό ναό».
Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου λειτουργεί λούνα παρκ για τον εορτασμό των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης το συγκεκριμένο ζώο εκτίθεται υπό αντίξοες συνθήκες ως δημόσιο θέαμα.
«Να σταματήσει η παθητική κακοποίηση του ζώου και η κατά συνέπεια σωματική του εξάντληση» ζητάει η φιλοζωική
«Το ζώο έχει απομακρυνθεί από το φυσικό – οικείο περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο στην ξύλινη κατασκευή της φάτνης και έχει μεγάλο περιορισμό ως προς την φυσιολογική του κίνηση. Ο μόνος λόγος που παραμένει εγκλωβισμένο είναι διότι χρησιμοποιείται ως ‘ατραξιόν’», προσθέτουν.
Με δεδομένο ότι «παραβιάζονται με τις παραπάνω ενέργειες οι διατάξεις του νόμου 4830/2021», τα μέλη της φιλοζωικής ζητούν να σταματήσει η έκθεση – παθητική κακοποίηση του ζώου και η κατά συνέπεια σωματική του εξάντληση.
- Αναστάσιος Πεπονής: Συνεπής πορεία
- Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
- Σάλος στη Γερμανία με τη συμμετοχή μελών του AfD σε γκαλά των «Νέων Ρεπουμπλικάνων» στη Νέα Υόρκη
- Ομόνοια: Αποθήκη γεμάτη κλεμμένες ταυτότητες – 419 κλεμμένα έγγραφα και 14 κινητά
- Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν data center σε τροχιά
- Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
- Αγωνία στην ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: Εκτός προπόνησης ο Σίλβα
- Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις