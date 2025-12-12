Ζωντανό αλογάκι Pony σε φάτνη στον Βόλο προκαλεί αντιδράσεις φιλόζωων

Eκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση ζώου εκ μέρους του Δήμου Βόλου καταγγέλλουν τα μέλη της Φιλοζωικής Ομάδας (Φι.Ο.Β) της περιοχής, καθώς «με ευθύνη της δημοτικής αρχής τοποθέτησαν ένα αλογάκι pony σε φάτνη στον ιερό μητροπολιτικό ναό».

Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου λειτουργεί λούνα παρκ για τον εορτασμό των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης το συγκεκριμένο ζώο εκτίθεται υπό αντίξοες συνθήκες ως δημόσιο θέαμα.

«Να σταματήσει η παθητική κακοποίηση του ζώου και η κατά συνέπεια σωματική του εξάντληση» ζητάει η φιλοζωική

«Το ζώο έχει απομακρυνθεί από το φυσικό – οικείο περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο στην ξύλινη κατασκευή της φάτνης και έχει μεγάλο περιορισμό ως προς την φυσιολογική του κίνηση. Ο μόνος λόγος που παραμένει εγκλωβισμένο είναι διότι χρησιμοποιείται ως ‘ατραξιόν’», προσθέτουν.

Με δεδομένο ότι «παραβιάζονται με τις παραπάνω ενέργειες οι διατάξεις του νόμου 4830/2021», τα μέλη της φιλοζωικής ζητούν να σταματήσει η έκθεση – παθητική κακοποίηση του ζώου και η κατά συνέπεια σωματική του εξάντληση.