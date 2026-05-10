Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους της Αττικής
Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας καθώς και οι οδοί Αθανασίου Διάκου, Βασιλέως Γεωργίου Β, Όθωνος και Ξενοφόντως.
Στην κυκλοφορία έχει δοθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Αττικής κατά μήκος του οποίου πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος «ΔΕΗ TOUR OF HELLAS 2026».
Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας καθώς και οι οδοί Αθανασίου Διάκου, Βασιλέως Γεωργίου Β, Όθωνος και Ξενοφόντως.
Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν το πρωί από τον Πειραιά και διέσχισαν ολόκληρη την παραλιακή διαδρομή, περνώντας από περιοχές της νότιας και ανατολικής Αττικής, πριν τερματίσουν στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος.
Μετά τις απονομές των νικητών, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος, με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.
