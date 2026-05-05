Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού γύρου

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, θα διεξαχθεί στον Πειραιά ποδηλατικός γύρος Ελλάδας, στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία Πειραιά η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από τις 06:00 το πρωί και αφορά τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής: πλατεία Κανάρη, Ακτή Μουτσοπούλου, Λεωφόρος Παπαναστασίου, οδός Τζαβέλλα και Νέα Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος, με κατεύθυνση προς Γλυφάδα.

Η διαδρομή του αγώνα, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, ξεκινά από τη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ακτής Μουτσοπούλου (ρεύμα καθόδου) και συνεχίζει κατά μήκος της δεξιάς διαδρομής μέσω των παραπάνω οδών.

Για τις ανάγκες της διοργάνωσης:

Οι θέσεις στάθμευσης κατά μήκος των παραπάνω οδών θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες.

Από το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026, απαγορεύεται η στάθμευση στους προαναφερθέντες δρόμους.

Οχήματα που θα παραμείνουν σταθμευμένα θα απομακρύνονται με γερανό από την Τροχαία. Ως χώρος στάθμευσης και υποστήριξης της διοργάνωσης του ποδηλατικού γύρου ορίζεται η πλατεία Ρολογιού και συγκεκριμένα το τρίγωνο που σχηματίζεται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτής Μουτσοπούλου και Μπουμπουλίνας.

Ο οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, ενώ παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής να συνεργαστούν, απομακρύνοντας εγκαίρως τα οχήματά τους και διευκολύνοντας την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.