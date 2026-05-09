Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 18:49
Ανατίναξαν ATM στα Οινόφυτα – 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες
Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Οικονομία 09 Μαΐου 2026, 19:00

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνει την προβληματική και ενίοτε αφόρητη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά κατοικίας. Η Ελλάδα ξεχωρίζει, αλλά κυρίως για τους λάθος λόγους. Η στεγαστική επιβάρυνση, η οποία ούτως ή άλλως είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη, πλήττει πολλαπλά τους νέους στη χώρα μας, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στο σύνολο του κοινωνικού ιστού.

Την έκθεση δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), στο πλαίσιο του Σχεδίου για την Προσιτή Κατοικία που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Συγκρίνει τις εθνικές πολιτικές για την πρόσβαση των νέων σε «ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση» στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων.

Δείξε μου το σπίτι σου, να σου πω ποιος είσαι

Η έκθεση της Κομισιόν ξεκινά με την παραδοχή ότι το σπίτι δεν είναι απλώς ένας φυσικός χώρος, αλλά και το θεμέλιο της ζωής του κάθε ανθρώπου.

Η υγεία, τόσο η σωματική όσο και η ψυχική, συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα της στέγασης. Το σπίτι αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και τη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες.

Η τοποθεσία του σπιτιού επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις ευκαιρίες εργασίας και σπουδών του καθενός. Η εγγύτητα στον τόπο εργασίας ή εκπαίδευσης διευκολύνει την πλήρη άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων. Γενικά, η επαρκής στέγαση υποστηρίζει την ευημερία του ατόμου σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Όλα αυτά ισχύουν στη θεωρία.  Στην πράξη,  η πρόσβαση στη στέγαση τείνει να γίνει από δικαίωμα προνόμιο. Οι δύο επιθετικοί προσδιορισμοί για τη στέγαση – ποιοτική και οικονομικά προσιτή – τείνουν να είναι αλληλοαποκλειόμενοι.  Μια ποιοτική κατοικία σπανίως είναι και οικονομικά προσιτή. Όσοι ψάχνουν να νοικιάσουν διαμέρισμα που να μην κοστίζει πάνω από τα δύο τρίτα του μισθού, το γνωρίζουν καλά. Η κατοικία αντιμετωπίζεται όλο και λιγότερο ως ανθρώπινο δικαίωμα και όλο και περισσότερο ως επενδυτικό προϊόν.

Κοινωνική κρίση

Το στεγαστικό ζήτημα στην Ευρώπη αναγνωρίζεται μεν ως «κοινωνική κρίση», όπως το αποκάλεσε και η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν. Ωστόσο οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, είναι ένα μείγμα από φιλελεύθερη οικονομία της αγοράς με ολίγη από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κυρίως  με τη μορφή επιδότησης ή δανεισμού. Το σχέδιο της ΕΕ στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: την ενίσχυση της προσφοράς, την κινητοποίηση επενδύσεων, την παροχή άμεσης στήριξης παράλληλα με την προώθηση μεταρρυθμίσεων και τη στήριξη των πιο ευάλωτων.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα παραπάνω έχουν (και) κοινωνικό πρόσημο. Αποτελούν μια αρχή για να μπει ένα φρένο στη «χρηματιστικοποίηση της κατοικίας» (financialisation of housing) και τη δυσανάλογη αύξηση των τιμών οικιστικών ακινήτων και ενοικίων, σχέση με τα εισοδήματα. Εύκολα όμως το κοινωνικό πρόσωπο των πολιτικών στέγασης, γίνεται προσωπείο. Το αόρατο χέρι της αγοράς συνεχίζει να κινεί τα νήματα, με γενναιόδωρη βοήθεια από τον κρατικό παρεμβατισμό των ΣΔΙΤ.

Νέοι και στέγαση – Οι σκληροί αριθμοί

Το 2024, το 27% των νέων ηλικίας 15–29 ετών στην ΕΕ ζούσε σε υπερπλήρη κατοικία, έναντι μόλις 17% του συνολικού πληθυσμού. Όταν εξετάζεται μόνο η ομάδα των νέων που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, το ποσοστό εκτοξεύεται στο 42%.

Παράλληλα, περισσότεροι από 1 στους 10 νέους ηλικίας 20–29 ετών ζει σε νοικοκυριό όπου το συνολικό κόστος στέγασης ξεπερνά το 40% του εισοδήματός τους — ένα κατώφλι που ορίζεται ως υπερβολική οικονομική επιβάρυνση. Το 2024, το 7% των νέων (15–29) βίωνε σοβαρή στεγαστική αποστέρηση, έναντι 4% του συνολικού πληθυσμού.

Η Ελλάδα στα «κόκκινα»

Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σε πολλούς δείκτες. Το ποσοστό νέων που βιώνουν «σοβαρή στεγαστική αποστέρηση», δηλαδή ζουν σε σπίτια που δεν εξασφαλίζουν τις βασικές ανέσεις, είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη, μετά τη Ρουμανία. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Εurostat, το 11,7% των νέων 16-29 ετών ζει σε συνθήκες στενότητας χώρου ή/και σε σπίτια με υγρασία, διαρροές, σκοτεινά δωμάτια, σάπια κουφώματα κλπ.

Για τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας τα ποσοστά είναι διπλάσια και φτάνουν το 20% – το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ μετά την Τσεχία (21%).

Επιπλέον, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής οικονομικής επιβάρυνσης από το κόστος κατοικίας στην ΕΕ, με το 31% των νέων 20–29 ετών να δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση — η δεύτερη υψηλότερη επίδοση μετά τη Δανία (38%).

Ματαιωμένα όνειρα

Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τη νεολαία, η έλλειψη προσιτής στέγασης και το κόστος διαβίωσης βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των ανησυχιών των νέων στην Ελλάδα. Οι τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να επενδύσει περισσότερους πόρους για τη στήριξη των νέων σε αυτούς τους τομείς – το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις απαντήσεις.

Τα υψηλά ενοίκια, οι χαμηλοί μισθοί, η δυσκολία απόκτησης στέγης, εγκλωβίζουν τους νέους σε μια περίοδο παρατεταμένης «γερασμένης» εφηβείας. Μια ιδιόμορφη κατάσταση, την οποία οι έρευνες για τη νεολαία περιγράφουν ως «μπλοκαρισμένη ενηλικίωση».

Γιατί οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι

Η έκθεση αναλύει τους λόγους για τους οποίους η νέα γενιά πλήττεται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση: υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (11,4% για 15–29 ετών έναντι 5,9% του συνολικού εργατικού δυναμικού), επισφαλείς εργασιακές συμβάσεις, έλλειψη αποταμιεύσεων και αδυναμία πρόσβασης σε δάνεια.

Πολλοί νέοι αναβάλλουν την αποχώρηση από την οικογενειακή εστία, τη δημιουργία οικογένειας ακόμη και την απόφαση να κάνουν παιδιά εξαιτίας της στεγαστικής αβεβαιότητας. Η ανασφάλεια στέγης συνδέεται επίσης με αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης.

Νέοι και πολιτικές στέγασης

Από τις 34 χώρες που εξετάστηκαν, 21 διαθέτουν ειδικές πολιτικές για τη στέγαση νέων. Οι φοιτητές αποτελούν την πιο συχνά στοχευμένη ομάδα (24 χώρες), ακολουθούμενοι από νέους που εξέρχονται από κρατική φροντίδα (19 χώρες) και νέους χαμηλού εισοδήματος (18 χώρες).

Τα κύρια εργαλεία πολιτικής περιλαμβάνουν επιδόματα ενοικίου, κρατικές εγγυήσεις για στεγαστικά δάνεια, φορολογικές απαλλαγές για αγορά κατοικίας και κοινωνική στέγαση. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι λιγότερες από τις μισές χώρες έχουν λάβει μέτρα υποστήριξης για τους νέους ενοικιαστές ειδικότερα — παρότι η ενοικίαση είναι η κυρίαρχη μορφή στέγασης για τη νέα γενιά.

Τι προτείνεται

Η έκθεση διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις: επέκταση της κοινωνικής κατοικίας, ενίσχυση της ικανότητας των νέων να ενοικιάζουν, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών συγκατοίκησης (co-living/co-housing), καθώς και δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Στέγασης Νέων για τη συγκέντρωση και σύγκριση δεδομένων μεταξύ χωρών.

Εξίσου σημαντική κρίνεται η αποσύνδεση του επιπέδου εισοδήματος από την πρόσβαση σε στεγαστική υποστήριξη, ώστε και οι άνεργοι νέοι να μπορούν να επωφεληθούν από τα σχετικά προγράμματα.

Δείτε την πλήρη έρευνα ΕΔΩ

Commodities
Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Κόσμος
Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
Άνοιξη 2026 09.05.26

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09.05.26

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς πήρε μπρος με τις αλλαγές του Λέτο και το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπένι στο 85’. Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά

Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

