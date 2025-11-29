newspaper
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Διεθνής Οικονομία 29 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Οι συζητήσεις για εξαίρεση των κρατικών δαπανών για προσιτή στέγη από τους δημοσιονομικούς κανόνες συνεχίζονται αμείωτες στις Βρυξέλλες. Εν όψει της παρουσίασης του σχεδίου της Κομισιόν που αναμένεται τον Δεκέμβριο, ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν κάνει λόγο για ανάγκη η στεγαστική κρίση να αντιμετωπιστεί «ολιστικά».

«Οι κανόνες όπως ισχύουν τώρα είναι υπερβολικά αυστηροί, άρα πρέπει να τους αλλάξουμε», λέει ο Γιόργκενσεν

Στην Ελλάδα, το πρόβλημα επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα παρά τις όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Άνθρωποι που δεν έχουν δικό τους σπίτι βλέπουν τα ενοίκια να εκτοξεύονται και να ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες που τους δίνει ο μισθός τους, ενώ η ιδιοκτησία φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός για τους περισσότερους νέους ανθρώπους. Η Αθήνα, ειδικότερα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πόλεις με τη μεγαλύτερη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν, οι τιμές κατοικίας στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί άνω του 60% από το 2017, η προσφορά κοινωνικής κατοικίας είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ και μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βιώνουν έντονη πίεση από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν πάνε πίσω. Σημαντική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης καταγράφεται στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο. Η έκθεση Eurocities Pulse Mayors Survey 2025, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις 86 δημάρχων μεγαλουπόλεων από 26 ευρωπαϊκές χώρες, δίνει μια σαφή εικόνα της κλιμακούμενης κρίσης. Το 39% των δημάρχων δηλώνει ότι η στέγαση είναι πλέον μη προσιτή στην πόλη τους, με τα ενοίκια ή τις δόσεις στεγαστικών δανείων να ξεπερνούν το ένα τρίτο του εισοδήματος – όριο που θεωρείται διεθνώς ως «βιώσιμο».

Όπως αναφέρει το Euronews, ο Γιόργκενσεν αναγνωρίζει ότι η στέγαση αποδεικνύεται απρόσιτη για χιλιάδες πολίτες της ΕΕ λόγω της έκρηξης τιμών αγοράς και ενοικίων, καθιστώντας αναγκαία μια ολιστική προσέγγιση που θα ενσωματώνει επενδύσεις, ενέργεια, κοινωνική πολιτική και ρύθμιση της αγοράς, σε συνδυασμό με τις κρατικές ενισχύσεις.

Ο επίτροπος Οικονομίας, Μάρος Σέφκοβιτς, επιβεβαιώνει από την πλευρά του ότι το σχέδιο θα παρουσιάσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η στέγη είναι πλέον «ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια» και ότι η πίεση έχει γίνει δυσβάσταχτη σε πολλές πρωτεύουσες.

Κομισιόν: Το σχέδιο

Το ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Κατοικία, που θα παρουσιαστεί από την Κομισιόν τον Δεκέμβριο, θα περιλαμβάνει ένα μείγμα μη δεσμευτικών πρωτοβουλιών και νομοθετικών προτάσεων, όπως ο νόμος για την ενίσχυση δημοσίων και συνεταιριστικών κατασκευών, καθώς και οι νέοι κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι Βρυξέλλες, όπως δηλώνει ο ευρωπαίος επίτροπος, προσανατολίζονται σε χαλάρωση των αυστηρών κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ώστε να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ να αυξήσουν την προσφορά προσιτής κατοικίας.

«Αυτοί οι κανόνες αφορούν το πού μπορεί το κράτος να παρέμβει για να στηρίξει την κατασκευή νέων προσιτών ή κοινωνικών κατοικιών» εξηγεί, παραδεχόμενος ότι όπως ισχύουν τώρα είναι υπερβολικά αυστηροί, «άρα πρέπει να τους αλλάξουμε».

Όπως τονίζει, δυστυχώς είμαστε σε αυτή την κρίση και πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αλλάξουμε την κατάσταση: «Αν δεν εξετάσουμε επενδύσεις, ενέργεια, κοινωνικές πολιτικές, πολιτικές ενιαίας αγοράς και κανόνες κρατικών ενισχύσεων, φοβάμαι ότι δεν θα λύσουμε το πρόβλημα».

Δεδομένου ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τις κρατικές ενισχύσεις εκτός εάν θεωρούνται αναγκαίες για οικονομική ανάπτυξη, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να τροποποιήσουν τους υφιστάμενους κανόνες έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίζουν την προσιτή κατοικία «με ταχύτερο και απλούστερο τρόπο».

«Μερικοί ίσως αναρωτηθούν γιατί η ΕΕ πρέπει καν να έχει λόγο σε όσα συμβαίνουν σε ένα κράτος μέλος» σημειώνει ο ευρωπαίος επίτροπος, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι αυτό σχετίζεται με την ενιαία αγορά. «Είναι λογικό να υπάρχουν κανόνες για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να στηριχθεί» τόνισε.

Γιόργκενσεν: Οι πόλεις έγιναν απλησίαστες για ανθρώπους με φυσιολογικές δουλειές

Από το 2010 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα ενοίκια αυξήθηκαν σχεδόν κατά 29% και οι τιμές κατοικιών πάνω από 60% στην ΕΕ. Οι πολίτες νιώθουν ασφυκτική πίεση, κάτι που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες πολιτών από τη Λισαβόνα μέχρι τη Βαρκελώνη και την Κοπεγχάγη.

Το κόστος κατασκευής επίσης εκτοξεύτηκε, έως και 48% μεταξύ 2010 και 2023. «Η κρίση έχει φτάσει σε σημείο όπου άνθρωποι με φυσιολογικές δουλειές και εισοδήματα δεν μπορούν πλέον να ζουν σε πολλές πόλεις διότι είναι υπερβολικά ακριβό», λέει ο Γιόργκενσεν.

Η στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να παραμένει αρμοδιότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς εξελίσσεται σε κεντρικό ζήτημα στην ΕΕ. Σε αυτό εντάσσονται και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις για τις οποίες οι Βρυξέλλες προωθούν σχετική πρωτοβουλία έως το 2026.

«Ο τουρισμός είναι θετικό πράγμα, αλλά δεν είναι καλό όταν φαίνεται ότι καταστρέφει τη ζωή των κατοίκων μιας πόλης», επισημαίνει ο Γιόργκενσεν, αναφερόμενος στη μεγάλη αύξηση των τιμών κατοικιών εξαιτίας και αυτών των πλατφορμών.

Το λεγόμενο «financialisation» θα βρεθεί επίσης στο επίκεντρο των σχεδίων των Βρυξελλών για την κρίση στέγασης. Όπως υπογραμμίζει ο Γιόργκενσεν, «υπάρχει πολλή κερδοσκοπία και η κατοικία θεωρείται από πολλούς επενδυτές ως εμπόρευμα. Δεν με ενοχλεί το ότι κάποιοι βγάζουν χρήματα, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό δεν οδηγεί πάντα στο καλύτερο αποτέλεσμα για την κοινωνία συνολικά».

Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων; Τα δυο μοντέλα

Ξενοδοχεία: Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων; Τα δυο μοντέλα

World
Airbus: Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των A320 

Airbus: Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των A320 

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Μπάσκετ 29.11.25

Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτίζαν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.

Σύνταξη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)
Super League 2 29.11.25

Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)

Παρότι βρέθηκε με 10 παίκτες από το 14′, η Μαρκό επικράτησε με 3-0 του Αιγάλεω. Η Καβάλα πήρε το τρίποντο κόντρα στον Νέστο με 1-0. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ Β’ κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0.

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης
Ελλάδα 29.11.25

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης

Δράστες της επίθεσης στο κατάστημα στα Σεπόλια τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την αστυνομία είναι δύο αλλοδαποί εκ των οποίων ο ένας είναι έγκλειστος στη φυλακή και ο δεύτερος συνελήφθη χθες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου – Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος
Θεσσαλονίκη 29.11.25

Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου - Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος

Ο 32χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς επιτέθηκε με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Αλαβές για τη 14η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς για τη 13η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ

LIVE: Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ για τη 13η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τι συνέβη στο κλεμμένο αυτοκίνητο του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει
Σαν ταινία 007 29.11.25

Τι συνέβη στο κλεμμένο αυτοκίνητο του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει

Το καλοκαίρι του 1997, το πιο διάσημο αυτοκίνητο στον κόσμο, ένα Aston Martin DB5 από την ταινία Goldfinger του Τζέιμς Μποντ εκλάπη. Για χρόνια, η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη. Τώρα, όμως, έχει προκύψει μια νέα θεωρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πανώλη των χοίρων πλήττει την Ισπανία – Μπλοκαρίστηκε το 1/3 των εξαγωγών χοιρινού
Περιορισμοί 29.11.25

Η πανώλη των χοίρων πλήττει την Ισπανία – Μπλοκαρίστηκε το 1/3 των εξαγωγών χοιρινού

«Από τα 400 πιστοποιητικά εξαγωγής σε 104 χώρες, το ένα τρίτο έχει μπλοκαριστεί. Εργαζόμαστε για να τα ανοίξουμε το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας, Λουίς Πλάνας

Σύνταξη
Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
Τα μοντέλα 29.11.25

Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;

Από τη μία πλευρά, αναπτύσσονται μεγάλης κλίμακας greenfield projects. Από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι διεθνείς όμιλοι και ελληνικοί όμιλοι, στρέφονται στην άμεση εξαγορά μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: Mπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Mπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι

LIVE: Mπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι για τη 12η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
