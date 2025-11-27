Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση

Η στεγαστική κρίση δεν είναι πια μια αφηρημένη έννοια. Είναι η καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, σε μια χώρα όπου το 47% των ενοικιαστών δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του στο ενοίκιο – το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα διαθέτει μόλις 0,3% κοινωνική κατοικία, όταν η Ολλανδία βρίσκεται στο 30% και η Αυστρία στο 25%. Με αυτά τα δεδομένα, η αύξηση της προσφοράς κατοικιών είναι η μόνη λύση ώστε να δοθεί ανάσα στην αγορά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια διπλή στρατηγική ενεργοποίησης αδρανών πόρων: από τα ανενεργά δημόσια ακίνητα, μέχρι τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ιδιωτικά διαμερίσματα. Η λογική είναι απλή: δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση πίεσης στην αγορά, όταν 750.000 ακίνητα όπως εκτιμάτε σε όλη τη χώρα παραμένουν κλειστά.

1. Κοινωνική Αντιπαροχή: Η πρώτη μεγάλη παρέμβαση στο δημόσιο απόθεμα

Με την προγραμματική σύμβαση ΥΚΟΙΣΟ – Υπερταμείου, ενεργοποιείται ο θεσμός της Κοινωνικής Αντιπαροχής. Πρόκειται για ένα μοντέλο που θυμίζει τη λογική της κλασικής αντιπαροχής, αλλά με κοινωνικό πρόσημο: τουλάχιστον 30% των νέων κατοικιών που θα χτίζονται σε δημόσια οικόπεδα θα διατίθενται με κοινωνικό μίσθωμα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ωρίμανση των ακινήτων, μελέτες, τεύχη διαγωνισμών και πλήρη τεχνική υποστήριξη , ένα σύστημα που επιχειρεί να παρακάμψει τις αγκυλώσεις που για δεκαετίες εμπόδιζαν την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας. Η κυβέρνηση προαναγγέλλει την πρώτη φάση των διαγωνισμών με στόχο τις 5.000 κοινωνικές κατοικίες, έναν αριθμό που μπορεί να ακούγεται θετικός, αλλά παραμένει μικρός αν συγκριθεί με τις ανάγκες.

2. Πρόγραμμα ανακαίνισης 500 εκατ. ευρώ: Επιστροφή στη ζωή για τα κλειστά διαμερίσματα

Το δεύτερο εργαλείο που αναμένεται να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση θα στοχεύει στα ανενεργά ιδιωτικά ακίνητα. Το νέο πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ που αναμένεται να βγει στον αέρα από Φεβρουάριο, θα προβλέπει επιδοτήσεις έως και 80%, με δυνατότητα αύξησης στο 90% για ειδικές κατηγορίες. Ο στόχος είναι διπλός: να κινητοποιηθούν περίπου 20.000 ιδιοκτήτες και να επιστρέψει στην αγορά ένα μέρος των 750.000 κλειστών κατοικιών.

Η επιχορήγηση θα φτάνει τα 300 €/τ.μ. και έως 36.000 € ανά κατοικία, καλύπτοντας ανακαινίσεις, ενεργειακές παρεμβάσεις, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και αναβαθμίσεις κουζίνας–μπάνιου. Τα κίνητρα θα ενισχύονται σε ορεινές, νησιωτικές και για πολύτεκνες οικογένειες, ενώ για πρώτη φορά στην ένταξη επιτρέπεται και συμμετοχή περισσότερων του ενός ακινήτων ανά ιδιοκτήτη.

Παρεμβάσεις και σε επίπεδο ΟΤΑ

Η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο και για ανακαίνιση δημοτικών και περιφερειακών κατοικιών σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί που αδυνατούν να μετακινηθούν λόγω υψηλού κόστους στέγασης θα μπορούν να στεγάζονται σε ακίνητα που θα αναβαθμίζονται και θα παραχωρούνται μέσω ΟΤΑ με μακροχρόνια μίσθωση.

Η στρατηγική της κυβέρνησης δείχνει ξεκάθαρα προς μία κατεύθυνση: ενεργοποίηση αδρανών πόρων και στοχευμένα κίνητρα που θα οδηγήσουν σε αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η απόσταση μέχρι την κάλυψη των πραγματικών αναγκών παραμένει μεγάλη.

Πηγή: ot.gr