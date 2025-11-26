newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Νοεμβρίου 2025 | 08:37
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Νοεμβρίου 2025 | 08:37

Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Spotlight

Παρότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένουν να λάβουν την επιστροφή ενοικίου την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου που θεωρητικά θα τους δώσει μια «ανάσα», τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η στεγαστική κρίση συνεχίζεται καθώς σημειώνεται αύξηση τιμών στα ακίνητα με ετήσιο ρυθμό μεταβολής για το σύνολο της χώρας στο 7,7% το γ’ τρίμηνο 2025.

Πιέσεις ασκούνται και στο υπάρχον απόθεμα, καθώς η αύξηση είναι μεγαλύτερη στα παλιά διαμερίσματα απ’ ό,τι στα νέα

Στη νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η ΤτΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το στεγαστικό αναγνωρίζοντας ενδείξεις πιθανής «φούσκας» στην αγορά κατοικιών και κάνοντας λόγο για «απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων το 2024 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,1% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023. Ειδικότερα, η αύξηση των τιμών το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως πέντε ετών, και 8,5% για τα παλαιότερα.

Η άνοδος είναι πανελλαδική: Αθήνα +6,6%, Θεσσαλονίκη +9,6%, μεγάλες πόλεις +8,9%, λοιπή χώρα +8,5%. Πιέσεις ασκούνται και στο υπάρχον απόθεμα, καθώς η αύξηση είναι μεγαλύτερη στα παλιά διαμερίσματα απ’ ό,τι στα νέα. Αν και τα ποσοστά αφορούν τις πωλήσεις και όχι τις ενοικιάσεις, οι πιέσεις που ασκούνται στην αγορά λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου αποθέματος κατοικιών επεκτείνονται και στους ενοικιαστές, με τα μισθώματα να έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια.

Το πρόβλημα φαίνεται να οξύνεται από έναν συνδυασμό παραγόντων, ήτοι συνεχείς αυξήσεις των τιμών σε οικιστικά ακίνητα και στα ενοίκιά τους, περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα, φορολογική επιβάρυνση, αυξημένο λειτουργικό κόστος (πάγιοι λογαριασμοί, δόσεις δανείων, συντήρηση-επισκευές κ.λπ).

Επίσης, η επιστροφή ενοικίου ενδεχομένως να γυρίσει μπούμερανγκ, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ιδιοκτήτες τείνουν να αυξάνουν το ενοίκιο όταν ξέρουν ότι οι μισθωτές τους θα λάβουν κρατική ενίσχυση. Άλλοι παράγοντες είναι η αυξημένη ζήτηση (π.χ. από «Σπίτι μου 2») και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις/ξένα κεφάλαια, που ωθούν τις τιμές προς τα πάνω.

Την πενταετία 2021 – 2025 οι αυξήσεις στα διαμερίσματα ήταν συνεχώς πολύ πάνω από τον πληθωρισμό (+7,9%, +11,2%, +11,9%, +7,8%, +7,7% αντιστοίχως), ενώ ο πληθωρισμός έχει πλέον πέσει γύρω στο 2%. Το κόστος κατοικίας είναι διαρκώς αναντίστοιχο με τα εισοδήματα.

Επιστροφή ενοικίου: Δικαιούχοι και ποσά

Υπενθυμίζεται ότι για την επιστροφή ενοικίου λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, για άγαμο το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, για ζευγάρι χωρίς παιδιά τα 28.000 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί τα 32.000 ευρώ και με δύο παιδιά τα 36.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ανήλικο, το εισόδημα αυξάνεται κατά  4.000 ευρώ. Όσο για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ειδόδημα ορίζεται έως 31.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.

Αντιστοίχως, η αξία ακίνητης περιουσίας ορίζεται για τους άγαμους έως 120.000 ευρώ, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά έως 140.000 ευρώ, με ένα παιδί έως 160.000 ευρώ και με δύο παιδιά έως 180.000 ευρώ.

Για την κύρια κατοικία το ποσό της επιστροφής ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης και του/της συζύγου του. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς. Το όριο των 800 ευρώ ισχύει και για τους φοιτητές.

Να σημειωθεί ότι όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία αλλά δεν δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους την Παρασκευή το ποσό της ενίσχυσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Business
Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
