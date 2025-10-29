newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τράπεζα της Ελλάδος: Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα –  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση
Οικονομία 29 Οκτωβρίου 2025 | 16:51

Τράπεζα της Ελλάδος: Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα –  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η νέα Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για έξοδα στέγασης, μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες: 3-3-3 το απλό trick για να το νικήσεις

Στρες: 3-3-3 το απλό trick για να το νικήσεις

Spotlight

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η Τράπεζα της Ελλάδος, στη νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράλληλα, αναγνωρίζει ενδείξεις πιθανής «φούσκας» στην αγορά οικιστικών ακινήτων, κάνοντας λόγο για «απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων».

Δεν έπιασαν ακόμα «ταβάνι» οι τιμές

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, η  εξέλιξη των τιμών στην ελληνική αγορά κατοικιών δεν παρουσιάζει ακόμη σημάδια κόπωσης, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού των αυξήσεων. Αναμένεται επομένως η αυξητική τάση να διατηρηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η ζήτηση από το εσωτερικό  και το εξωτερικό διατηρείται ισχυρή και το απόθεμα κατοικιών παραμένει περιορισμένο.

Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα

Η ΤτΕ κάνει ευθέως λόγο για «στεγαστικό πρόβλημα», το οποίο οξύνεται στην Ελλάδα από ένα συνδυασμό παραγόντων: τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών σε οικιστικά ακίνητα και στα ενοίκιά τους, τη φορολογική επιβάρυνση, τα αυξημένο λειτουργικό κόστος (πάγιοι λογαριασμοί, δόσεις δανείων, συντήρηση-επισκευές κ.λπ).

Η Έκθεση επικαλείται τα στοιχεία της Εurostat για το κόστος στέγασης στην Ελλάδα, το οποίο είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη σε αναλογία με το διαθέσιμο εισόδημα. Το 2024 τα ελληνικά νοικοκυριά ξόδεψαν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση. Για όσους νοικιάζουν σπίτι το κόστος είναι ακόμα υψηλότερο.

Σύμφωνα με έκθεση της ΤτΕ για την προσιτότητα της στέγασης, το 60% των ενοικιαστών πληρώνουν πάνω από 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Υπενθυμίζεται ότι το 40% ορίζεται από την ΕΕ ως το κατώφλι της υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης, από την οποία πλήττονται οι τρεις στους δέκα κατοίκους των αστικών κέντρων στην Ελλάδα (έναντι 10% στην ΕΕ).

Απαιτούνται μέτρα για το στεγαστικό

«Στην τρέχουσα συγκυρία κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση και επιτάχυνση της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών από το στεγαστικό πρόβλημα, ειδικότερα μέσω της αύξησης και αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και της βελτίωσης των όρων πρόσβασης στην αγορά κατοικίας», υπογραμμίζει η έκθεση της ΤτΕ.

Καταρρίπτουν ρεκόρ 17ετίας οι τιμές ακινήτων

Η ανοδική τάση στις τιμές των οικιστικών ακινήτων συνεχίστηκε το β΄ τρίμηνο του 2025, καταρρίπτοντας ρεκόρ 17ετίας. Μάλιστα τα παλιά ακίνητα να ακριβαίνουν με ταχύτερο ρυθμό από τα νεόδμητα, άνοδος που πιθανον οφείλεται και στην αύξηση της ζήτησης, λόγω του προγράμματος «Σπίτι Μου»

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η ΤτΕ, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2025 κατά 7,3% σε ετήσια βάση και πλέον έχουν υπερβεί το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του γ΄ τριμήνου του 2008.

Σύμφωνα με τον δείκτη SPI, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πάνω από 83% την τελευταία δεκαετία

Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών) το β΄ τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,8% και πλέον έχουν υπερβεί κατά 9,4 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του δ΄ τριμήνου 2008.

Οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων παρουσίασαν άνοδο κατά 7,6% σε ετήσια βάση και ο σχετικός δείκτης τιμών υπερβαίνει κατά 2,8 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό.

Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις η Θεσσαλονίκη

Κατά γεωγραφική περιοχή, ισχυροί ετήσιοι ρυθμοί αύξησης στις τιμές των διαμερισμάτων καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη (8,8%) και στις λοιπές περιοχές της χώρας (8,8%). Στην Αθήνα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 5,9%, με το δείκτη τιμών το β΄ τρίμηνο του 2025 να διαμορφώνεται σε 112,2, υπερβαίνοντας κατά 10,8 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό.

Ράλι και στα ενοίκα

Αντίστοιχη είναι και η εξέλιξη του επιπέδου των ενοικίων, με το σχετικό δείκτη τιμών να διαμορφώνεται σε 114,7 με βάση τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 103,6 το γ΄ τρίμηνο του 2024.  Ο δείκτης ενοικίων, σε αντίθεση με το δείκτη τιμών κατοικιών, παραμένει χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του (124,3 το γ΄ τρίμηνο του 2011). Πάντως σύμφωνα με τον δείκτη τιμών ενοικίων της ιστοσελίδας Spitogatos (SPI), τα ενοίκια κατά μέσο ορο σε όλη την επικράτεια έχουν αυξηθεί πάνω από 83% την τελευταία δεκαετία (απο τις 8.066 στις 14.813 μονάδες).

Η κατοικία ως επενδυτικό προϊόν

Η χαμηλή προσφορά σε σύγκριση με τη ζήτηση είναι απόρροια της επενδυτικής εκμετάλλευσης της κατοικίας, της απόσυρσης από την αγορά ακινήτων που εξασφαλίζουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προορίζονται για πλειστηριασμό και της μείωσης του αριθμού νεόδμητων κατοικιών την περίοδο 2010-2020, η οποία δεν έχει επιτρέψει την ομαλή αναπλήρωση του αποθέματος.

Κάμψη οικοδομικής δραστηριότητας

Η κάμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μείωση κατά 14,0% του αριθμού των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν, κατά 24,1% σε όρους επιφάνειας και κατά 17,7% σε όρους όγκου) επιβραδύνει την αποκατάσταση της προσφοράς. Το γεγονός αποδίδεται εν μέρει στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του συστήματος κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Η αναμόρφωση του συστήματος κινήτρων του ΝΟΚ στο πλαίσιο που προσδιόρισε η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται να συμβάλει στην ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας.

Κίνδυνος φούσκας;

Η ΤτΕ προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις στην αγορά οικιστικών ακινήτων, αναδεικνύουν την «απαρχή συσσώρευσης κυκλικών συστημικών κινδύνων». Αφού χτυπάει το καμπανάκι για πιθανή φούσκα, σπεύδει να μας καθησυχάσει ότι δεν υπάρχει ανησυχία από πλευράς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κυρίως επειδή παραμένουν πολύ χαμηλές οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων.

Οι εκταμιεύσεις δανείων που αφορούν οικιστικό ακίνητο το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 819 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2024 (593 εκατ. ευρώ). Σημαντικό μέρος της εγχώριας ζήτησης αφορά αγορές χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών (δηλαδή χωρίς τραπεζικό δανεισμό).

Μείωση των ξένων επενδύσεων σε ακίνητα

Το  πρώτο εξάμηνο του 2025 οι καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 938 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 17,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Με βάση ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Μετανάστευσης, ως και τον Αύγουστο του  2025 τα αιτήματα για αρχική χορήγηση άδειας μόνιμου επενδυτή-Golden Visa ανήλθαν σε 5.333 και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αυτό σημαίνει οτι η αύξηση των επενδυτικών ορίων για «Χρυσή Βίζα» (στα 800.000 ευρώ σε ζώνες υψηλής ζήτησης – 400.000 για την υπόλοιπη Ελλάδα), δεν πτόησε ιδιαίτερα τους υποψήφιους επενδυτές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: 3-3-3 το απλό trick για να το νικήσεις

Στρες: 3-3-3 το απλό trick για να το νικήσεις

Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία
Στεγαστική κρίση 29.10.25

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026 - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία
Λήγει σήμερα 29.10.25

North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ
Ελλάδα 29.10.25

Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Όπως αναφέρει Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, από τις 14 Μαρτίου είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση στο Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία του 38χρονου

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ

Ο Σέρβος, ο οποίος δεν έπαιξε στο ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος ενόψει των αγώνων της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και τη Σάμροκ Ρόβερς

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί
Ρίο ντε Τζανέιρο 29.10.25

Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκοσυμμοριών. Τα πτώματα των νεκρών έχουν παραταχθεί σε δρόμο, σε μια από τις φαβέλες στη Βραζιλία.

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)

Η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε απέναντι στην αδύναμη Ηλιούπολη, επικρατώντας «αγχωτικά» με 1-0 στο 90+6', χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο