newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 12:28

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Spotlight

Κάθε χρόνο, στις αρχές του φθινοπώρου, μία είναι η συζήτηση στις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους. Πού θα μείνουν. Θα βρεθεί ένα μικρό και προσιτό διαμέρισμα;  Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η στέγαση, δυστυχώς όχι μόνο των νέων, των φοιτητών, είναι κάτι που απασχολεί όλους τους Ευρωπαίους. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μάστιγα, με κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις.

Είναι προνόμιο των ελίτ;

Με την περίπτωση των εκατομμυρίων φοιτητών, που κάνουν έναν ανυπέρβλητο αγώνα να στεγαστούν στη διάρκεια των σπουδών τους, ασχολείται ο Μπαρτόζ Ριντλίνσκι, λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Καρδινάλιος Στεφάν Βιζίνσκι της Βαρσοβίας. Σε άρθρο του στο Social Europe, επισημαίνει ότι η εύρεση προσιτής κατοικίας για πολλούς νέους (όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι εστίες δεν τους «χωρούν» όλους), δεν είναι απλώς μια υλικοτεχνική πρόκληση. Πρόκειται για οικονομική δοκιμασία, η οποία μπορεί να εκτροχιάσει το μέλλον τους.

Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί και το κόστος μετοίκησης σε μια άλλη πόλη για σπουδές μετατρέπει τη δημόσια εκπαίδευση από δημόσιο αγαθό σε προνόμιο για τις ελίτ. Δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Όχι γιατί δεν είναι ικανοί φοιτητές, αλλά γιατί δεν έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν τις σπουδές μακριά από το σπίτι. Αυτό είναι ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα –οι νέοι αργούν όλο και περισσότερο να εγκαταλείψουν τη γονική εστία. Και οι λόγοι γνωστοί: ανεργία, μικροί μισθοί, υψηλό κόστος στέγασης.

Το πλήγμα στην υγεία και την ευημερία

Ο Μπαρτόζ Ριντλίνσκι υπενθυμίζει ότι όλα τα δημόσια ιδρύματα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις ευρύτερες επιπτώσεις αυτής της στεγαστικής κρίσης για τους νέους της Ευρώπης. Το Eurofound, το Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, σε έρευνά του, προειδοποιεί: «Η μη προσιτή στέγαση αποτελεί ζήτημα μεγάλης ανησυχίας στην ΕΕ. Οδηγεί σε αστεγία, στεγαστική ανασφάλεια, οικονομική πίεση και ανεπαρκή στέγαση. Εμποδίζει επίσης τους νέους να εγκαταλείψουν το οικογενειακό τους σπίτι». Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων, ενσωματώνουν άνισες συνθήκες και ευκαιρίες διαβίωσης. Επιπλέον, αυξάνουν το κόστος υγειονομικής περίθαλψης, μειώνουν την παραγωγικότητα και αυξάνουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Το άρθρο αυτό γράφτηκε σε μια περίοδο που το ζήτημα της στέγασης έχει λάβει εκτός από τεράστιες διαστάσεις, και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Έχει ενταχθεί στην ατζέντα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων.

«Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια κρίση στέγασης, είναι μια κοινωνική κρίση. Διαλύει τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης», δήλωσε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά την ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης. Επίσης, σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις για την έλλειψη στέγης, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους πολίτες, η Κομισιόν ανέθεσε στον (πρώτο) επίτροπο Στέγασης, Δανό Νταν Γιόργκενσεν, να παρουσιάσει στα τέλη του έτους το σχέδιο για προσιτή στέγαση.

Η στέγαση ως εμπόρευμα

Η στέγαση, που υπήρξε θεμελιώδης πυλώνας της μεταπολεμικής ανάκαμψης και της κοινωνικής συνοχής, έχει μετατραπεί πλέον σε εμπόρευμα. Υπερπλούσιοι χρησιμοποιούν τη στέγαση ως επένδυση, κυρίως μέσω των επικερδών βραχυπρόθεσμων μισθώσεων. Αυτή η πρακτική εξυπηρετεί τους τουρίστες, αλλά καθιστά ολοένα και πιο ανέφικτο το όνειρο για όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν ανεξάρτητη ζωή.

Η αχαλίνωτη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία έχει «αρπάξει» τις τελευταίες δεκαετίες την αγορά οικιστικών ακινήτων, λέει ο Ριντλίνσκι. Και επισημαίνει ότι οι επενδυτές ακινήτων έχουν δώσει προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της ανθρώπινης ανάγκης και έχουν μετατρέψει τα σπίτια σε πολυτελή περιουσιακά στοιχεία.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν το λόγου το αληθές. Ένας στους πέντε Ευρωπαίους ηλικίας 30 έως 34 ετών εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του. Στην Ελλάδα, οι αριθμοί είναι ακόμη χειρότεροι. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2023, επτά στους δέκα νέους περίπου 30 ετών εξακολουθούσαν να μένουν στο σπίτι των γονιών τους.

Το φαινόμενο αυτό υπογραμμίζει όχι μόνο μια εξελισσόμενη πολιτιστική δυναμική αλλά και τα βαθιά, συστημικά οικονομικά δεδομένα που θέτουν ουσιαστικά εμπόδια στην ενηλικίωση.

Η μεγάλη αντιστροφή

Οι σημερινοί νέοι, επισημαίνει ο Ριντλίνσκι, αντιμετωπίζουν ένα πικρό παράδοξο: οι παππούδες και οι γονείς τους απολάμβαναν σημαντικά μεγαλύτερη πρόσβαση σε προσιτή στέγαση. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ζούσαν στις ουσιαστικά φτωχότερες δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εκείνα τα χρόνια, υπήρξαν πραγματικά μεγάλες και ουσιαστικές επενδύσεις για τη στέγαση των ανθρώπων. Σε όλη την Ευρώπη μετά το 1945, οι κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Σιδηρού Παραπετάσματος ξεκίνησαν μαζικά προγράμματα στέγασης που θα ήταν αδιανόητα σήμερα. Η Ιταλία κατασκεύασε εκατομμύρια οικονομικά προσιτά διαμερίσματα για να φιλοξενήσει τους εργάτες από τον Νότο που μετανάστευαν στον βιομηχανικό βορρά. Η Γαλλία, η τότε Δυτική Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατασκεύασαν εκτεταμένα συγκροτήματα κατοικιών για τους μετανάστες εργάτες που τροφοδότησαν το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα. Στην Ελλάδα επίσης υπήρχαν τα προγράμματα εργατικής κατοικίας, μέσω του ΟΕΚ, που πλέον έχουν σταματήσει.

Αλλά και η Ανατολική Ευρώπη δεν πήγε πίσω. Στην Ανατολική Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία και τη Ρουμανία, η στέγαση κατοχυρώθηκε ως θεμελιώδες δικαίωμα για τους πολίτες των λεγόμενων σοσιαλιστικών κρατών. Οι εργαζόμενοι μπορούσαν να βασίζονται σε φθηνές συνεταιριστικές και δημόσιες κατοικίες για ολόκληρες οικογένειες. Η στέγαση ήταν εφικτή ακόμη και εν μέσω μιας περιόδου τεράστιας εσωτερικής μετανάστευσης από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα πόλη. Και μπορεί αυτά τα προγράμματα να μην ήταν τέλεια, αλλά παρείχαν αυτό που οι σημερινές πολύ πλουσιότερες κοινωνίες φαίνεται να μην μπορούν να προσφέρουν: αξιοπρεπείς, οικονομικά προσιτές κατοικίες για τους απλούς ανθρώπους.

Διαπιστώνει δηλαδή ότι η σημερινή στεγαστική κρίση υπερβαίνει τη σύγχρονη πολιτική. Έχει τις ρίζες της σε γενεαλογικές και ιστορικές μετατοπίσεις που έχουν ανατρέψει την υπόσχεση της προόδου.

Μαθήματα από το παρελθόν

Βλέποντας τι συνέβαινε στα μεταπολεμικά χρόνια, υπάρχει ένα ερώτημα, σύμφωνα με τον συγγραφέα που θα πρέπει να στοιχειώνει τους σύγχρονους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Το εξής: Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κυβερνήσεις κατασκεύασαν εκατομμύρια οικονομικά προσιτές κατοικίες, δημιουργώντας συνθήκες για ευρεία κοινωνική κινητικότητα και σταθερότητα, ενώ οι σημερινές, σημαντικά πλουσιότερες δημοκρατίες, εγκατέλειψαν σε μεγάλο βαθμό την παροχή στέγασης στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της αγοράς;

Η απάντηση είναι απλή. Και δεν βρίσκεται στην οικονομική ικανότητα αλλά στην πολιτική βούληση. Οι συνέπειες αυτής της αποτυχίας πολιτικής εκτείνονται πολύ πέρα ​​από τους αριθμούς και τα στατιστικά στοιχεία. Είναι βαθιά πολιτικές, προκαλούν κοινωνική διάβρωση και αποδεδειγμένα αποσταθεροποιούν για τον ιστό των δημοκρατικών κοινωνιών.

Πώς καλλιεργείται ο εξτρεμισμός

Ο Μπαρτόζ Ριντλίνσκι θυμίζει ότι κύριος παράγοντας πίσω από την ανησυχητική άνοδο των ακροδεξιών κινημάτων στις δημοκρατίες είναι το διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας, στέρησης δικαιωμάτων ψήφου και εγκατάλειψης που αισθάνονται σημαντικά τμήματα του πληθυσμού.

Οι εργαζόμενοι υφίστανται αυξανόμενη εργασιακή επισφάλεια. Είναι παγιδευμένοι σε χαμηλόμισθη, ανασφαλή απασχόληση που δεν προσφέρει καμία δυνατότητα να αποκτήσουν δική τους κατοικία. Οι συνταξιούχοι γίνονται μάρτυρες της αδιάκοπης διάβρωσης και ιδιωτικοποίησης βασικών δημόσιων υπηρεσιών στις οποίες κάποτε βασίζονταν.

Όσο για τις νεότερες γενιές, βρίσκονται συστηματικά αποκλεισμένες από τα θεμελιώδη ορόσημα της ενηλικίωσης, τα οποία οι προηγούμενες γενιές θεωρούσαν δεδομένα. Δηλαδή τη σταθερή και ασφαλή απασχόληση, την ανεξάρτητη διαβίωση, τη δημιουργία οικογένειας.

Μετατρέποντας τη στέγαση σε όπλο

Αν προσθέσουμε σε όλα τα παραπάνω και την ανασφάλεια στέγασης, βλέπουμε πώς δημιουργείται το γόνιμο έδαφος για εθνικιστικά και ξενοφοβικά κινήματα.

Αυτά, εκμεταλλευόμενα τα εύλογα και νόμιμα παράπονα των πολιτών, τα συνδέουν με υποσχέσεις αποκλεισμού. Υποστηρίζουν την εύρεση κατοικιών και πόρων αποκλειστικά για τους «δικούς μας πολίτες», ενώ αποκλείουν ρητά τους μετανάστες, τις μειονότητες ή άλλους, οι οποίοι εντάσσονται στην έννοια του «ξένου». Αυτή η αφήγηση αποσπά τραγικά την προσοχή από τις συστημικές αποτυχίες πολιτικής που δημιούργησαν την κρίση στέγασης εξαρχής. Με τον τρόπο αυτό κατευθύνουν την απογοήτευση των ανθρώπων προς τους αποδιοπομπαίους τράγους, αλλά δεν οδηγούν σε ουσιαστικές και ειλικρινείς λύσεις. Η ακροδεξιά δεν λύνει την κρίση στέγασης – την μετατρέπει σε όπλο.

Θεμελιώδης δημοκρατική ευπάθεια

Ακόμη και αν δεν είναι άμεσα ορατός, επισημαίνει ο συγγραφέας, υπάρχει ένας εξίσου ισχυρός κίνδυνος: η διάβρωση της ίδιας της δημοκρατικής νομιμότητας. Όταν οι θεσμοί δεν καταφέρνουν να καλύψουν βασικές ανάγκες όπως η στέγαση, η εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες αναπόφευκτα μειώνεται.

Και όταν καταρρέει το κοινωνικό συμβόλαιο, οι ριζοσπαστικές εναλλακτικές γίνονται ελκυστικές. Όχι επειδή προσφέρουν καλύτερες λύσεις, αλλά επειδή υπόσχονται αλλαγή, οποιαδήποτε αλλαγή, από ένα απαράδεκτο status quo. Έτσι, και η αποτυχία αντιμετώπισης της ανισότητας στη στέγαση αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη δημοκρατική ευπάθεια. Όταν τα κυρίαρχα κόμματα αποτυγχάνουν να δράσουν, κινδυνεύουν να παραχωρήσουν αυτόν τον κρίσιμο τομέα σε αυταρχικές δυνάμεις που προσφέρουν γρήγορες λύσεις για τους λίγους, αντί για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για όλους.

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι η κρίση στέγασης δεν αφορά μόνο τα κεραμίδια και τις τιμές των ενοικίων. Συνδέεται με το μέλλον της ίδιας της δημοκρατίας. Ο Ριντλίνσκι το θέτει ως εξής: Μια γενιά που έχει αποκλειστεί από σταθερή στέγαση είναι μια γενιά με μειωμένο μερίδιο στη δημοκρατική τάξη. Μια γενιά που έχει λιγότερα να χάσει από ριζοσπαστικούς πολιτικούς πειραματισμούς, καθώς έχει λιγότερη εμπιστοσύνη στις σταδιακές μεταρρυθμίσεις.

Εάν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν μπορούν να εκπληρώσουν τη βασική υπόσχεση για στέγαση –με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η προστασία του δικαιώματος στη στέγαση περιλαμβάνεται στα συνταγματικά κείμενα των χωρών-, προκαλούν όχι μόνο οικονομική δυσλειτουργία αλλά και πολιτική καταστροφή.

Για τον Ριντλίνσκι, το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν η στεγαστική κρίση θα αναδιαμορφώσει την πολιτική, αλλά εάν η δημοκρατία θα επιβιώσει από τον μετασχηματισμό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Στα 111,8 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς την εφορία

ΑΑΔΕ: Στα 111,8 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς την εφορία

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
«Συμμαχία απρόθυμων» 29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Βραζιλία: Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών
Βραζιλία 29.10.25

Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το μακελειό που σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο «ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»
Ποδόσφαιρο 29.10.25

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα την πορεία της ομάδας στο Champions League.

Σύνταξη
«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία
Στεγαστική κρίση 29.10.25

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026 - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύνταξη
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη… εξίσωση του Μπαρτζώκα
Euroleague 29.10.25

Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη... εξίσωση του Μπαρτζώκα

Ο Κίναν Έβανς είναι ξανά διαθέσιμος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να προπονείται για πρώτη φορά πλήρης – Πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση
ΠΑΣΟΚ 29.10.25

Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

«Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να "είναι όλοι στην ίδια σελίδα"», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χάρης Θεοχάρης: Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού – «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ
Καταδικάζει 29.10.25

Επίθεση στα γραφεία του Χάρη Θεοχάρη - «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ

Η ΝΔ καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και κάλεσε όλα τα κόμματα «να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους»

Σύνταξη
Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη

Μιλώντας ειρωνικά και απαξιωτικά για τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επενδύσει στο μπάχαλο, ο Παύλος Μαρινάκης στη «γραμμή» του τοξικού διχασμού, που θυμίζει άλλες εποχές, υπερασπίστηκε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Παραμύθια της Χαλιμάς» ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας. Τα καρφιά σε Τσίπρα και Σαμαρά

Σύνταξη
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Έρευνα 29.10.25

Η γυναικεία καρδιά ανταποκρίνεται καλύτερα στην άσκηση - Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Σύνταξη
Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 2 έως 7 χρόνια, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύνταξη
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
X-Files 29.10.25

Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει, μια νέα έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους πιστεύει στα φαντάσματα. Το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε την ίδια τύχη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Τέσσερα χρόνια μετά την απαγόρευση κάθε γυναικείου αθλητισμού στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η ομάδα Afghan Women United –αποτελούμενη από πρόσφυγες– αγωνίστηκε για πρώτη φορά ξανά σε διεθνές επίπεδο στο Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο