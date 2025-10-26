newspaper
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Όταν το ενοίκιο γίνεται πολυτέλεια – Η στεγαστική κρίση απειλεί τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Οκτωβρίου 2025 | 11:56

Όταν το ενοίκιο γίνεται πολυτέλεια – Η στεγαστική κρίση απειλεί τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης

Η στεγαστική ασφυξία, οι αυξημένες τιμές και η έλλειψη προσιτής στέγης απειλούν τον κοινωνικό ιστό των πόλεων της Ευρώπης

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
A
A
Από τη Βαρκελώνη έως το Βερολίνο, οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν μια στεγαστική κρίση, με τα ενοίκια να έχουν αυξηθεί κατά 15% τα τελευταία 15 χρόνια και τις τιμές των κατοικιών να έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% την τελευταία δεκαετία.

«Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια κρίση στέγασης, είναι μια κοινωνική κρίση. Διαλύει τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης», είχε δηλώσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους νομοθέτες της ΕΕ στην ετήσια ομιλία της τον Σεπτέμβριο.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την έλλειψη στέγης και την οργή του λαού, η Επιτροπή διόρισε τον πρώτο επίτροπο στέγασης, τον δανό νομοθέτη Νταν Γιόργκενσεν, τον Δεκέμβριο, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει στα τέλη του έτους το σχέδιο για προσιτή στέγαση.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η έλλειψη προσιτής στέγασης τροφοδοτεί την αναταραχή, σε συνδυασμό με άλλα καυτά ζητήματα, όπως οι διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού και οι αντι-μεταναστευτικές ταραχές που ξέσπασαν φέτος σε πόλεις από την Ισπανία και την Πορτογαλία έως τη Βρετανία.

Στις φετινές εκλογές στη Γερμανία και την Ολλανδία, τα κεντρώα κόμματα δέχθηκαν κριτική από τους ψηφοφόρους για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις τους σχετικά με τη στέγαση, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα απέδωσαν την ευθύνη για την έλλειψη στέγασης στη με

Οικονομολόγοι και ειδικοί στον τομέα της στέγασης υποστηρίζουν ότι η έλλειψη προσιτής στέγασης αποκλείει τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, τους νέους και τους μετανάστες από την αγορά, αποδυναμώνοντας την οικονομική ανάπτυξη και επηρεάζοντας την κοινωνική συνοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων που Ασχολούνται με τους Άστεγους ανέφερε ότι παρατηρείται επίσης ανησυχητική αύξηση του αριθμού των ατόμων που βιώνουν την αστεγία, η οποία μπορεί να αφήσει μακροχρόνιες πληγές. Ανέφερε επίσης ότι πολλά από τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης είναι συχνά άνεργα.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά κατοικιών, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών κατά 53% κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 έως το 2024. Η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Πορτογαλία σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα ενοίκια σημειώθηκαν στην Εσθονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και την Ιρλανδία, κάτι που αποδόθηκε εν μέρει στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων, με πλατφόρμες όπως το AirBnB να αποσύρουν κατοικίες από την αγορά.

Η αύξηση των ενοικίων και των τιμών των κατοικιών σημαίνει ότι ένας στους δέκα Ευρωπαίους ξοδεύει το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση. Αυτό είναι το όριο για να θεωρηθεί ένα νοικοκυριό υπερφορτωμένο από τις πληρωμές ενοικίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στην Ελλάδα, όπου περισσότερο από το ένα τέταρτο των Ελλήνων που ζουν σε πόλεις είχαν έξοδα στέγασης που αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Παρά την απότομη αύξηση της ζήτησης, οι επενδύσεις σε νέες κατοικίες μειώθηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η πανδημία έπληξε περαιτέρω την αγορά, καθώς οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγησαν σε αύξηση του κόστους κατασκευής κατά 26% στα τρεισήμισι χρόνια έως το 2023, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σε αυτή την πίεση προστίθεται η έλλειψη κοινωνικής στέγασης, η προσφορά της οποίας έχει συρρικνωθεί από το 2010 λόγω της αύξησης του κόστους κατασκευής και της πώλησης του υπάρχοντος αποθέματος.

Στη Γαλλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό κοινωνικού αποθέματος στέγασης στην ΕΕ, ο αριθμός των νοικοκυριών που υποβάλλουν αίτηση για κοινωνική στέγαση έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία, ακόμη και καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων μονάδων συρρικνώθηκε.

Το 2025, 2,8 εκατομμύρια αιτήσεις ήταν σε εκκρεμότητα, αριθμός ρεκόρ, σύμφωνα με την Κοινωνική Ένωση για τη Στέγαση (USH), έναν οργανισμό που εκπροσωπεί τον γαλλικό τομέα κοινωνικής στέγασης.

Σύμφωνα με μελέτη της USH, μέχρι το 2040 πρέπει να παρέχονται 518.000 κατοικίες κάθε χρόνο για να ικανοποιηθεί η ζήτηση, εκ των οποίων 198.000 πρέπει να είναι κοινωνικές κατοικίες.

Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές κτιρίων υποστηρίζουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να προσφέρουν φορολογικές ελαφρύνσεις στις εταιρείες που κατασκευάζουν οικονομικά προσιτές κατοικίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κοινωνικής στέγασης.

Οι οργανώσεις στέγασης υποστηρίζουν ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις και η μαζική επέκταση της κοινωνικής στέγασης πρέπει επίσης να αποτελέσουν προτεραιότητες. Σε ορισμένους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, οι τοπικές αρχές έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις σε διαθέσιμη στέγη.

Λιμάνια
Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Stream newspaper
Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δίνονται κίνητρα σε όσους διαθέσουν προς ενοικίαση σπίτια που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστά ή λειτουργούσαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Καμπανάκι για το Ασφαλιστικό – Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση
Συμπληρωματικοί πυλώνες 26.10.25

Καμπανάκι Ελεγκτικού Συνεδρίου - Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση για το Ασφαλιστικό

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων - Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σηματοδοτεί στροφή προς την ιδιωτική και την επαγγελματική ασφάλιση

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives
English edition 26.10.25

Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives

New decrees and legislative changes clarify which construction permits tied to building bonuses” provisions can remain valid after court rulings, bringing much-needed clarity to owners and investors

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης
Ελλάδα 26.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης

Χθες η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ με την προφυλάκιση τεσσάρων κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)
Premier League 26.10.25

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε και την Μπράιτον (4-2), έφτασε τις τρεις σερί νίκες με τον Ρούμπεν Αμορίμ και «πάτησε» τετράδα – Το «restart» των κόκκινων διαβόλων, τα «κλειστά αυτιά» του Πορτογάλου και η πρώτη πραγματικά μεγάλη νίκη

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
Σιωπή & Συνενοχή 26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;
Παράδοξο; 26.10.25

Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;

Οι φόβοι των σκληροπυρηνικών Εβραίων, η διαφορετική προσέγγιση των πιο προοδευτικών και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση στο απόλυτο φαβορί των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη Ζόχραν Μαμντάνι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ
Πολιτική 26.10.25

Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Οι διαφοροποιήσεις και οι αποστάσεις του Νίκου Δένδια από τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως ελληνοτουρκικά, Τέμπη, υποκλοπές, υπόθεση Μπογδάνου, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο διακριτός εσωκομματικός πόλος Δένδια απέναντι σε Μητσοτάκη και η σύγκρουση αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ιστορικό παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός
Euroleague 26.10.25

Ιστορικό παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στις 13:00 από τη Μύκονο Betsson, ενώ στις 15:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πάτρας στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Σύνταξη
H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
Interview 26.10.25

H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του Animasyros, η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney-Phelps. και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσίασαν η μία το βιβλίο της άλλης και ύψωσαν τα ποτήρια τους «εις υγείαν της ζωής».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε στο «Ντα Λουζ» και είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ-τρικ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Αρούκα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Σύνταξη
Χαμάς: Θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων – Τι λέει για τον αφοπλισμό της
Το μήνυμα Τραμπ 26.10.25

Η Χαμάς θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων - Τι λέει για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο - Τι είπε σε συνέντευξή του ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)

Τερματοφύλακας στην Καβάλα τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του για τις γκάφες του και έγινε αλλαγή – Δείτε εικόνες από την ένταση που δημιουργήθηκε.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία – Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας
Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
