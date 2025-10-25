newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στεγαστική κρίση: Υπάρχει λύση για την Ευρώπη; – Το παράδειγμα της Ζυρίχης
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Οκτωβρίου 2025 | 09:31

Στεγαστική κρίση: Υπάρχει λύση για την Ευρώπη; – Το παράδειγμα της Ζυρίχης

Ένας στους πέντε πολίτες της Ζυρίχης έχει αγοράσει μερίδιο στην εταιρεία που κατασκεύασε και είναι ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Spotlight

Την προοπτική μιας διαφορετικής διαχείρισης της στεγαστικής κρίσης που πλήττει τις χώρες της Ευρώπης, παρουσιάζει ο Gaurdian μέσα από την ματιά ενός ειδικού:  Του Πίτερ Απς ,  συντάκτη στο Inside Housing και συγγραφέας του βιβλίου «Show Me the Bodies: How We Let Grenfell Happen» (Δείξε μου τα πτώματα: Πώς αφήσαμε να συμβεί το Grenfell) που αναφέρεται στην τραγική ιστορία καταστροφής μιας μεγάλης πολυκατοικίας στο Λονδίνο, στις 14 Ιουνίου του 2017.

Τα παιδιά κατεβαίνουν με ταχύτητα μια τσουλήθρα σε σχήμα τούνελ, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούν, πίνοντας καφέ και κουβεντιάζοντας φιλικά στα μακριά παγκάκια στη μέση της αυλής.

Περιβάλλονται από σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών – αρχιτεκτονικά έξυπνα, μεσαίου ύψους, με σχεδιασμό που φαίνεται ακριβός. Φαίνεται να είναι απλώς ένα ακόμη συγκρότημα του 21ου αιώνα σε μια μεγάλη πόλη, ένα συγκρότημα από το οποίο ο κατασκευαστής έχει αποκομίσει καθαρά κέρδη και διαμερίσματα που αναπόφευκτα θα έχουν αγοραστεί από ιδιοκτήτες και θα έχουν ενοικιαστεί στην υψηλότερη τιμή της αγοράς.

Ενα νέο μοντέλο ανάπτυξης – απάντηση στη στεγαστική κρίση

Αλλά αν κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Υπάρχουν περισσότερα παιδιά, περισσότερες οικογένειες από ό,τι θα βρείτε σε ένα συγκρότημα όπως αυτό στο Λονδίνο. Οι άνθρωποι φαίνεται να γνωρίζονται μεταξύ τους, οι γείτονες χαιρετούν ο ένας τον άλλον θερμά και κάθονται μαζί έξω, αντί να τρέχουν προς το σταθμό του μετρό με τα ακουστικά στα αυτιά.

Στο εσωτερικό, μερικά από τα διαμερίσματα είναι διατεταγμένα σε ομάδες: οκτώ υπνοδωμάτια ανοίγουν σε έναν κοινόχρηστο χώρο όπου οι γείτονες μαγειρεύουν, συζητούν και μοιράζονται γεύματα. Υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων της εργατικής τάξης, φτωχότερων και εθνοτικών μειονοτήτων από ό,τι θα περίμενε κανείς να βρει σε ένα συγκρότημα όπως αυτό σε μια μεγάλη πόλη.

Πρόκειται για τον συνεταιρισμό Mehr als Wohnen στη Ζυρίχη της Ελβετίας: ένα συγκρότημα 13 πολυκατοικιών που αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης κατοικιών σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα κτίρια ανήκουν όλα σε μια συνεταιριστική εταιρεία, η οποία τα ανέπτυξε. Και η συνεταιριστική εταιρεία ανήκει στους ανθρώπους που ζουν στα διαμερίσματα και έχουν αγοράσει μερίδιο στην επιχείρηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες, ούτε κερδοσκοπικοί κατασκευαστές ακινήτων, ούτε εκρηκτικές τιμές κατοικιών, ούτε κέρδη, ούτε ανάγκη για εξώσεις, αλλά μια δομή που υποστηρίζει πραγματικά προσιτές κατοικίες και κοινοτική διαβίωση.

Ο συνεταιρισμός περιλαμβάνει καταστήματα, χώρους εργασίας, ένα εστιατόριο, έναν παιδικό σταθμό και ένα ξενοδοχείο. Έχει πολιτική απαγόρευσης των αυτοκινήτων, η οποία συμπληρώνεται από συστήματα ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικό από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε πολλά μέρη του κόσμου, ένας συνεταιρισμός όπως αυτός δεν είναι κάποιο είδος ουτοπικού ονείρου. Στην πραγματικότητα, είναι το κύριο μέσο που χρησιμοποιούν οι κοινωνίες από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Αμερική για να παρέχουν στέγαση σε άτομα που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις τιμές της αγοράς. Η Ζυρίχη γρήγορα γίνεται ένα σύγχρονο παράδειγμα για το πώς να χρησιμοποιήσει κανείς αυτό το μοντέλο για να χτίσει ένα διαφορετικό είδος πόλης.

Συνεταιριστές με μακρά ιστορία

Ένας στους πέντε πολίτες της Ζυρίχης ζει σήμερα σε συνεταιρισμό, δηλαδή έχει αγοράσει μερίδιο στην εταιρεία που έχτισε και είναι ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας του. Αυτό σημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι η Ζυρίχη είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο και βρίσκεται σε μια όμορφη τοποθεσία στις όχθες μιας μεγάλης λίμνης, οι φτωχότεροι, οι νεότεροι, οι οικογένειες και οι φοιτητές μπορούν ακόμα να βρουν ένα μέρος που μπορούν να αντέξουν οικονομικά στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το σημερινό μοντέλο, τα μέλη αγοράζουν ένα μερίδιο μεταξύ 7.000 και 25.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 6.500 έως 23.500 λίρες) για να γίνουν μέλη ενός συνεταιρισμού και να αποκτήσουν μια κατοικία. Στη συνέχεια, πληρώνουν ένα «ενοίκιο κόστους» που αντανακλά το κόστος αποπληρωμής των χρεών και συντήρησης του ακινήτου.

στεγαστική κρίση

Οι ελβετικές συνεταιριστικές κατοικίες έχουν μακρά ιστορία. Το κίνημα ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι εργατικές οργανώσεις συνένωσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να αγοράσουν σπίτια που θα τους παρείχαν ασφάλεια εν μέσω της κερδοσκοπίας στον τομέα της στέγασης που άρχιζε να αναπτύσσεται στις αστικές περιοχές.

Στη Ζυρίχη, ο πρώτος συνεταιρισμός στέγασης της πόλης, ο Waidberg, ιδρύθηκε το 1907 και σύντομα ακολούθησαν και άλλοι, όπως ο Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), ο οποίος ιδρύθηκε το 1916, όταν 15 μέλη άρχισαν να καταθέτουν 20 σεντς ο καθένας σε έναν λογαριασμό. Μόλις συγκεντρώνονταν αρκετά χρήματα, χτιζόταν ένα νέο σπίτι. Η ABZ υπάρχει ακόμα και σήμερα, με 5.000 σπίτια που στεγάζουν 12.000 άτομα.

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, οι επιχειρήσεις έγιναν πιο εξελιγμένες, συνενώθηκαν για να συγκεντρώσουν κεφάλαια για την ανάπτυξη. Μια πλήρης αναγέννηση του κινήματος ξεκίνησε στη Ζυρίχη το 2011, μετά από δημοψήφισμα σε ολόκληρη την πόλη, το οποίο έθεσε ως στόχο το ένα τρίτο των κατοικιών της πόλης να ανήκει σε συνεταιρισμούς έως το 2050.

Στεγαστική κρίση και συνεταιρισμοί

Η νομική δομή των συνεταιρισμών σημαίνει ότι κάθε μέλος έχει μία ψήφο στη λήψη αποφάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι ο συλλογικός συνεταιρισμός διοικείται δημοκρατικά από τους κατοίκους του. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο: η διαχείριση ενός κτιρίου είναι δύσκολη και το δημοκρατικό μοντέλο απαιτεί χρόνο, κάτι στο οποίο οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι συνηθισμένοι. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα κτίριά τους λαμβάνονται από τους ίδιους και δεν επιβάλλονται από έναν ιδιοκτήτη ή έναν ελεύθερο ιδιοκτήτη.

Επίσης, δεν είναι πάντα ένα εύκολο μοντέλο από οικονομική άποψη: τα παλαιότερα κτίρια θα χρειαστούν τελικά εργασίες ανακαίνισης, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των ενοικίων. Όσον αφορά τα νεόδμητα έργα, η αύξηση του κόστους κατασκευής έχει οδηγήσει σε αύξηση των ενοικίων, ενώ η έλλειψη γης σημαίνει ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται και η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

στεγαστική κρίση, Ζυριχη

Αυτό έχει οδηγήσει σε κατηγορίες ότι δεν είναι προσιτά και ότι στην πραγματικότητα εξυπηρετούν πλουσιότερους ενοικιαστές και οδηγούν σε εξευγενισμό. Ακόμη και με αυτά τα μειονεκτήματα, το μοντέλο είναι φθηνότερο από ό,τι θα ήταν αν έπρεπε να ληφθεί υπόψη και το περιθώριο κέρδους του ιδιοκτήτη.

Θα μπορούσε ένα τέτοιο μοντέλο να λειτουργήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο; Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι δεν θα λειτουργούσε. Πράγματι, υπάρχει ένα υπάρχον δίκτυο μικρών, ακμάζουσων συνεταιρισμών εδώ, η ιστορία των οποίων χρονολογείται από δεκαετίες, συμπεραίνει ο Πίτερ Απς στο Guardian.

 Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Το κόστος στέγασης αυξάνεται ταχύτερα από τα εισοδήματα.

Για να μειωθεί η πίεση στις τιμές και την προσφορά, περίπου οι μισές χώρες της ΕΕ παρέχουν κάποια μορφή ρυθμιζόμενης κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγασης, αν και οι κανονισμοί και τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις διαφέρουν σημαντικά.

Τα μεγαλύτερα προγράμματα βρίσκονται στην Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία (20% του αποθέματος κατοικιών), ακολουθούμενες από τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία (10-20%). Η Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη παρέχουν τη λιγότερη κοινωνική στέγαση, αναφέρει σε έκθεση η Ευρωπαικη Τράπεζα Επενδύσεων.

Συνολικά, 14 εκατομμύρια κατοικίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπίπτουν στην κατηγορία της κοινωνικής στέγασης, αλλά το μερίδιό τους στο σύνολο των κατοικιών έχει μειωθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, μειώνοντας τρεις ποσοστιαίες μονάδες στο 8% το 2021. Το αποτέλεσμα: το κόστος στέγασης αυξάνεται ταχύτερα από τα εισοδήματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
Το νερό μένει στους Δήμους
Αυτοδιοικητική επιτυχία 25.10.25

Το νερό μένει στους Δήμους

Οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ και των δήμων της χώρας να παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνεται πως καρποφόρησαν.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ
Ζητείται λύση 25.10.25

Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ

Σε ένα σιρκουί αντεγκλήσεων έχουν επιδοθεί το ΥΠΑΑΤ με συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων και από την άλλη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόφοι και διαφορετική επιστημονική ομάδα - Τι λένε στο in οι εμπλεκόμενοι στο θέμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;
Bella ciao! 25.10.25

Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;

Η ληστεία στο Λούβρο ήταν δύσκολη, καλομελετημένη και φαντασμαγορική· αλλά το πραγματικό στοίχημα για τους δράστες είναι άλλο: πώς θα αξιοποιήσουν τα κλεμμένα κοσμήματα χωρίς να πιαστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο