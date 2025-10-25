Την προοπτική μιας διαφορετικής διαχείρισης της στεγαστικής κρίσης που πλήττει τις χώρες της Ευρώπης, παρουσιάζει ο Gaurdian μέσα από την ματιά ενός ειδικού: Του Πίτερ Απς , συντάκτη στο Inside Housing και συγγραφέας του βιβλίου «Show Me the Bodies: How We Let Grenfell Happen» (Δείξε μου τα πτώματα: Πώς αφήσαμε να συμβεί το Grenfell) που αναφέρεται στην τραγική ιστορία καταστροφής μιας μεγάλης πολυκατοικίας στο Λονδίνο, στις 14 Ιουνίου του 2017.

Τα παιδιά κατεβαίνουν με ταχύτητα μια τσουλήθρα σε σχήμα τούνελ, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούν, πίνοντας καφέ και κουβεντιάζοντας φιλικά στα μακριά παγκάκια στη μέση της αυλής.

Περιβάλλονται από σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών – αρχιτεκτονικά έξυπνα, μεσαίου ύψους, με σχεδιασμό που φαίνεται ακριβός. Φαίνεται να είναι απλώς ένα ακόμη συγκρότημα του 21ου αιώνα σε μια μεγάλη πόλη, ένα συγκρότημα από το οποίο ο κατασκευαστής έχει αποκομίσει καθαρά κέρδη και διαμερίσματα που αναπόφευκτα θα έχουν αγοραστεί από ιδιοκτήτες και θα έχουν ενοικιαστεί στην υψηλότερη τιμή της αγοράς.

Ενα νέο μοντέλο ανάπτυξης – απάντηση στη στεγαστική κρίση

Αλλά αν κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Υπάρχουν περισσότερα παιδιά, περισσότερες οικογένειες από ό,τι θα βρείτε σε ένα συγκρότημα όπως αυτό στο Λονδίνο. Οι άνθρωποι φαίνεται να γνωρίζονται μεταξύ τους, οι γείτονες χαιρετούν ο ένας τον άλλον θερμά και κάθονται μαζί έξω, αντί να τρέχουν προς το σταθμό του μετρό με τα ακουστικά στα αυτιά.

Στο εσωτερικό, μερικά από τα διαμερίσματα είναι διατεταγμένα σε ομάδες: οκτώ υπνοδωμάτια ανοίγουν σε έναν κοινόχρηστο χώρο όπου οι γείτονες μαγειρεύουν, συζητούν και μοιράζονται γεύματα. Υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων της εργατικής τάξης, φτωχότερων και εθνοτικών μειονοτήτων από ό,τι θα περίμενε κανείς να βρει σε ένα συγκρότημα όπως αυτό σε μια μεγάλη πόλη.

Πρόκειται για τον συνεταιρισμό Mehr als Wohnen στη Ζυρίχη της Ελβετίας: ένα συγκρότημα 13 πολυκατοικιών που αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης κατοικιών σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα κτίρια ανήκουν όλα σε μια συνεταιριστική εταιρεία, η οποία τα ανέπτυξε. Και η συνεταιριστική εταιρεία ανήκει στους ανθρώπους που ζουν στα διαμερίσματα και έχουν αγοράσει μερίδιο στην επιχείρηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες, ούτε κερδοσκοπικοί κατασκευαστές ακινήτων, ούτε εκρηκτικές τιμές κατοικιών, ούτε κέρδη, ούτε ανάγκη για εξώσεις, αλλά μια δομή που υποστηρίζει πραγματικά προσιτές κατοικίες και κοινοτική διαβίωση.

Ο συνεταιρισμός περιλαμβάνει καταστήματα, χώρους εργασίας, ένα εστιατόριο, έναν παιδικό σταθμό και ένα ξενοδοχείο. Έχει πολιτική απαγόρευσης των αυτοκινήτων, η οποία συμπληρώνεται από συστήματα ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικό από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε πολλά μέρη του κόσμου, ένας συνεταιρισμός όπως αυτός δεν είναι κάποιο είδος ουτοπικού ονείρου. Στην πραγματικότητα, είναι το κύριο μέσο που χρησιμοποιούν οι κοινωνίες από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Αμερική για να παρέχουν στέγαση σε άτομα που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις τιμές της αγοράς. Η Ζυρίχη γρήγορα γίνεται ένα σύγχρονο παράδειγμα για το πώς να χρησιμοποιήσει κανείς αυτό το μοντέλο για να χτίσει ένα διαφορετικό είδος πόλης.

Συνεταιριστές με μακρά ιστορία

Ένας στους πέντε πολίτες της Ζυρίχης ζει σήμερα σε συνεταιρισμό, δηλαδή έχει αγοράσει μερίδιο στην εταιρεία που έχτισε και είναι ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας του. Αυτό σημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι η Ζυρίχη είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο και βρίσκεται σε μια όμορφη τοποθεσία στις όχθες μιας μεγάλης λίμνης, οι φτωχότεροι, οι νεότεροι, οι οικογένειες και οι φοιτητές μπορούν ακόμα να βρουν ένα μέρος που μπορούν να αντέξουν οικονομικά στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το σημερινό μοντέλο, τα μέλη αγοράζουν ένα μερίδιο μεταξύ 7.000 και 25.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 6.500 έως 23.500 λίρες) για να γίνουν μέλη ενός συνεταιρισμού και να αποκτήσουν μια κατοικία. Στη συνέχεια, πληρώνουν ένα «ενοίκιο κόστους» που αντανακλά το κόστος αποπληρωμής των χρεών και συντήρησης του ακινήτου.

Οι ελβετικές συνεταιριστικές κατοικίες έχουν μακρά ιστορία. Το κίνημα ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι εργατικές οργανώσεις συνένωσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να αγοράσουν σπίτια που θα τους παρείχαν ασφάλεια εν μέσω της κερδοσκοπίας στον τομέα της στέγασης που άρχιζε να αναπτύσσεται στις αστικές περιοχές.

Στη Ζυρίχη, ο πρώτος συνεταιρισμός στέγασης της πόλης, ο Waidberg, ιδρύθηκε το 1907 και σύντομα ακολούθησαν και άλλοι, όπως ο Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), ο οποίος ιδρύθηκε το 1916, όταν 15 μέλη άρχισαν να καταθέτουν 20 σεντς ο καθένας σε έναν λογαριασμό. Μόλις συγκεντρώνονταν αρκετά χρήματα, χτιζόταν ένα νέο σπίτι. Η ABZ υπάρχει ακόμα και σήμερα, με 5.000 σπίτια που στεγάζουν 12.000 άτομα.

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, οι επιχειρήσεις έγιναν πιο εξελιγμένες, συνενώθηκαν για να συγκεντρώσουν κεφάλαια για την ανάπτυξη. Μια πλήρης αναγέννηση του κινήματος ξεκίνησε στη Ζυρίχη το 2011, μετά από δημοψήφισμα σε ολόκληρη την πόλη, το οποίο έθεσε ως στόχο το ένα τρίτο των κατοικιών της πόλης να ανήκει σε συνεταιρισμούς έως το 2050.

Στεγαστική κρίση και συνεταιρισμοί

Η νομική δομή των συνεταιρισμών σημαίνει ότι κάθε μέλος έχει μία ψήφο στη λήψη αποφάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι ο συλλογικός συνεταιρισμός διοικείται δημοκρατικά από τους κατοίκους του. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο: η διαχείριση ενός κτιρίου είναι δύσκολη και το δημοκρατικό μοντέλο απαιτεί χρόνο, κάτι στο οποίο οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι συνηθισμένοι. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα κτίριά τους λαμβάνονται από τους ίδιους και δεν επιβάλλονται από έναν ιδιοκτήτη ή έναν ελεύθερο ιδιοκτήτη.

Επίσης, δεν είναι πάντα ένα εύκολο μοντέλο από οικονομική άποψη: τα παλαιότερα κτίρια θα χρειαστούν τελικά εργασίες ανακαίνισης, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των ενοικίων. Όσον αφορά τα νεόδμητα έργα, η αύξηση του κόστους κατασκευής έχει οδηγήσει σε αύξηση των ενοικίων, ενώ η έλλειψη γης σημαίνει ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται και η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

Αυτό έχει οδηγήσει σε κατηγορίες ότι δεν είναι προσιτά και ότι στην πραγματικότητα εξυπηρετούν πλουσιότερους ενοικιαστές και οδηγούν σε εξευγενισμό. Ακόμη και με αυτά τα μειονεκτήματα, το μοντέλο είναι φθηνότερο από ό,τι θα ήταν αν έπρεπε να ληφθεί υπόψη και το περιθώριο κέρδους του ιδιοκτήτη.

Θα μπορούσε ένα τέτοιο μοντέλο να λειτουργήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο; Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι δεν θα λειτουργούσε. Πράγματι, υπάρχει ένα υπάρχον δίκτυο μικρών, ακμάζουσων συνεταιρισμών εδώ, η ιστορία των οποίων χρονολογείται από δεκαετίες, συμπεραίνει ο Πίτερ Απς στο Guardian.

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Το κόστος στέγασης αυξάνεται ταχύτερα από τα εισοδήματα.

Για να μειωθεί η πίεση στις τιμές και την προσφορά, περίπου οι μισές χώρες της ΕΕ παρέχουν κάποια μορφή ρυθμιζόμενης κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγασης, αν και οι κανονισμοί και τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις διαφέρουν σημαντικά.

Τα μεγαλύτερα προγράμματα βρίσκονται στην Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία (20% του αποθέματος κατοικιών), ακολουθούμενες από τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία (10-20%). Η Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη παρέχουν τη λιγότερη κοινωνική στέγαση, αναφέρει σε έκθεση η Ευρωπαικη Τράπεζα Επενδύσεων.

Συνολικά, 14 εκατομμύρια κατοικίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπίπτουν στην κατηγορία της κοινωνικής στέγασης, αλλά το μερίδιό τους στο σύνολο των κατοικιών έχει μειωθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, μειώνοντας τρεις ποσοστιαίες μονάδες στο 8% το 2021. Το αποτέλεσμα: το κόστος στέγασης αυξάνεται ταχύτερα από τα εισοδήματα.