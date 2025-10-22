newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Οικονομία 22 Οκτωβρίου 2025 | 23:01

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Την τιμητική της έχει αυτές τις μέρες η στεγαστική κρίση σε επίπεδο διαβούλευσης και ανάλυσης. Την συζητάνε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αναγνωρίζοντάς την ως «μείζονα κοινωνική πρόκληση για τα κράτη μέλη», με την Ελλάδα να είναι από τις πλέον επιβαρυμένες χώρες.

Η στεγαστική κρίση απασχόλησε και τους ομιλητές στην Prodexpo 2025, το «κορυφαίο συνέδριο για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολικη Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών 21-22 Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας χαρακτήρισε «τρομαχτικό» το πρόβλημα της προσιτής κατοικίας. Είναι κάτι που διαπιστώνει και η Deloitte,  κατατάσσοντας την Αθήνα ως τη δεύτερη πιο «απρόσιτη» πόλη στην Ευρωπη,  στο θέμα της στέγασης. Για να αγοράσει κάποιος ένα μέσο διαμέρισμα στην Αθήνα πρέπει να διαθέσει 15,4 φορές το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημά του (με βάση τον μέσο διαθέσιμο μισθό).

Ο Αντώνης Μαρκόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Prosperty, εταιρείας τεχνολογίας και δεδομένων real estate, τόνισε ότι «η στέγη είναι δικαίωμα», προτείνοντας μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Tα στελέχη του real estate προτείνουν λύσεις για τη στεγαστική κρίση – πηγή: Prodexpo – photo: Α. Houlaki

Τι προτεινει η αγορά για τη στεγαστική κρίση

Οι λύσεις που πρότεινε ο CEO της Prosperty δεν είναι ιδιαίτερα πρωτότυπες. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για παραλλαγές μέτρων που εφαρμόζει ήδη η κυβέρνηση, αποσπασματικά και  χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Συγκεκριμένα πρότεινε τα εξής:

  1. Tην υιοθέτηση του μοντέλου «rent to buy». Ο ενοικιαστής έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το ακίνητο μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο ενοικίασης, με μέρος των ενοικίων να υπολογίζεται ως προκαταβολή για την αγορά.  Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται προς το παρόν για όσους νοικιάσουν διαμερίσματα με «προσιτό ενοίκιο», στα ακίνητα της «Κοινωνικής Αντιπαροχής, που θα αναγείρουν εργολάβοι σε γη που θα τους παραχωρήσει το δημόσιo.
  2. Νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙΙ» με διευρυμένα κριτήρια και όρια αξίας και ηλικίας ακινήτου.
  3. Shared Equity, δηλαδή συμμετοχή του κράτους ή ασφαλιστικών ταμείων με 30%-40% στη δημιουγία οικιστικών project (επίσης θυμίζει τα ΣΔΙΤ της κοινωνικής αντιπαροχής).
  4. Κρατικές εγγυήσεις για κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής σε συγκεκριμένες κατηορίες αγοραστών. Πάλι πρόκειται για μέτρο επιδότησης δανείων, στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος «Σπίτι μου».
  5. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές.

Πάνω από όλα  ο κ. Μαρκόπουλος, έδωσε έμφαση στη δημιουργία ενός Ενιαίου Συστήματος Καταχώρισης Ακινήτων (Multiple Listing Service – MLS) όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες. Μία ενιαία πλατφόρμα όπου όλοι οι μεσίτες, τράπεζες, servicers και θεσμικοί φορείς θα καταχωρούν τα ακίνητά τους με τυποποιημένα δεδομένα, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά και να αποφεύγονται διπλές ή ψευδείς αγγελίες.

Το πάνελ των ομιλητών στην εκδήλωση της ΓΣΕΕ για τη στεγαστική κρίση – πηγή: ΕΕΚΕ

Η ΓΣΕΕ και το δικαίωμα στη στέγαση

Εκδήλωση για τη στεγαστική κρίση και την ανάγκη υπέρβασής της πραγματοποίησε και η ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του «ΙnfoFest» (20-21 Οκτωβρίου). Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δεν κήρυξε απεργία την ημέρα που ψηφιζόταν ο εργασιακός νόμος για το «13ωρο», αλλά περιορίστηκε σε μια 24ωρη «ντουφεκιά στον αέρα» μια εβδομάδα νωρίτερα. Κατόπιν εορτής, αντί να κεράσει κονιάκ και παξιμάδι τους εργαζόμενους που γυρνάνε 140 χρονιά πίσω, προτίμησε να διοργανώσει διήμερο ενημερωτικό φεστιβάλ στο Μετρό του Συντάγματος. Mε το σλόγκαν #touch your rights (sic) ενημέρωνε τους εργαζόμενους για όσα δικαιώματα τους έχουν απομείνει.

Τη συζήτηση «Δικαίωμα στη Στέγαση: Ώρα για προστασία και για πραγματικές λύσεις», διοργάνωσε η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΓΣΕΕ.

Κοινωνική κατοικία

Ο πρόεδρος της ΕΕΚΕ Απόστολος Ραυτόπουλος,  αναφέρθηκε στην προτεραιοποίηση της αξιοποίησης της δημόσιας ιδιοκτησίας υπέρ της κοινωνικής κατοικίας.

Σημείωσε ότι η κατοικία παύει να είναι κοινωνική, χωρίς την παράλληλη δημιουργία οικοδομικών συνεταιρισμών και χωρίς την επανίδρυση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα σύστασης ενός Εκπροσωπευτικού Συμβουλίου Στέγης που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Δημόσιας Διοίκησης – κυρίως δημοτικών και συλλογικών φορέων- και στο οποίο θα συμμετέχουν ισότιμα εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Τόνισε ότι  η αξιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα μπορούσε να αντισταθμίσει τα προβλήματα που δημιουργεί η βραχυχρόνια μίσθωση.

Ο Παναγιώτης Καλόφωνος, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Καταναλωτών της ΕΕΚΕ, αναφέρθηκε στο εισόδημα των μισθωτών σε σύγκριση με το κόστος στέγασης και με τις δυνατότητες λήψης, εξυπηρέτησης ή /και ρύθμισης των δανείων, επισημαίνοντας την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Όπως ανάδειξε πρόσφατα η  Εurostat στην Ελλάδα σχεδόν το ένα στα δύο νοικοκυριά έχει καθυστερημένες οφειλές σε πάγια έξοδα στέγασης: ενοίκια, λογαριασμοί, δόσεις ενυπόθηκων δανείων. Αντίστοιχα, η Ελλάδα έχει μακράν το υψηλότερο κόστος στέγασης στην Ευρώπη σε αναλογία με το εισόδημα, και το υψηλότερο ποσοστό υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης. Κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά ξοδεύουν για στέγαση το 35,5% του διαθέσιμου εισοδηματός τους, έναντι 19,2% στην ΕΕ.

Οι 400.000 νέοι που μένουν με τους γονείς τους

Στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate.

Είπε ότι στην Ελλάδα περίπου 400.000 νέοι 18 ως 34 ετών μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, ακριβώς επειδή η στέγη είναι δυσπρόσιτη ως και απρόσιτη με τους μισθούς που παίρνουν. Η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά νέων που ζουν με τους γονείς τους – σχεδόν οι επτα στους δέκα.

Ο κ. Μπάκας πρόσθεσε ότι μεταξύ 2019 και 2023 το ποσοστο ιδιοκατοίκησης μειώθηκε κατά 5%, ενώ «χάθηκαν» περίπου 180.000 κατοικίες  – πέρασαν δηλαδή στα χέρια των funds και των servicers μέσω πλειστηριασμών.

«Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στέγασης που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία, θα αναπτύσσει κοινωνική κατοικία και θα αξιοποιεί τα αδρανή ακίνητα με φορολογικά κίνητρα και διαφάνεια», τόνισε ο ίδιος.

Οι έξι προτάσεις της ΕΕΚΕ για τη στεγαστική κρίση

Η ΕΕΚΕ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων για την υπέρβαση της στεγαστικής κρίσης, σε έξι σημεία:

1)    Αύξηση της προσφοράς κατοικιών μακροχρόνιας ενοικίασης μέσω φορολογικών κινήτρων και ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης.

2)    Υποβοήθηση της επαναγοράς κατοικίας από πολίτες που έχασαν το σπίτι τους λόγω πλειστηριασμών.

3)    Αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ για φοιτητές, υπερήλικες και εργαζόμενους εκτός έδρας.

4)    Ενίσχυση της κατασκευής προσιτών νεόδμητων κατοικιών μέσω οικοδομικών συνεταιρισμών.

5)    Αξιοποίηση μεγάλων αστικών διαμερισμάτων μέσω συγκατοίκησης ειδικών ομάδων.

6)    Εξισορρόπηση μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων, με εφαρμογή αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το πλήρες κείμενο θέσεων της ΕΕΚΕ για τη στεγαστική κρίση EΔΩ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

World
Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες
Ανισότητες 22.10.25

Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες στην αγοραστική δύναμη τον μισθών. Πόσο έχουμε αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2009.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
Οικονομία 22.10.25

Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών

Τέλος στα χρέη των κληρονόμων με πλήρη διαχωρισμό περιουσιών - Νέες προθεσμίες αποποίησης για κατοίκους Ελλάδας και εξωτερικού - Εκκαθαριστής για τη διαχείριση των οφειλών - Κανόνες για την ευθύνη και τα δικαιώματα των δικαιούχων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φορολογικό σύστημα: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας – Το «σκορ» της χώρας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ
Φορολογική ανταγωνιστικότητα 22.10.25

Τα «συν» και τα «πλην» του ελληνικού φορολογικού συστήματος - Το «σκορ» της Ελλάδας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ

Χαμηλή βαθμολογία, αν και βελτιωμένη, στην φορολογική ανταγωνιστικότητα λαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του φορολογικού συστήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)

Ο Γκουλιέλμο Βικάριο ήταν ανίκητος απέναντι στην επιθετική γραμμή της Μονακό και έτσι η Τότεναμ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
CEV Champions League 22.10.25

Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» στην αγωνιστική σεζόν 2025-26 η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο