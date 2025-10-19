newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τα μοντέλα στην Ευρώπη για συγκράτηση των τιμών
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Τα μοντέλα στην Ευρώπη για συγκράτηση των τιμών

Αναζητείται ελληνικό σχέδιο - ανάχωμα στο ξέφρενο ράλι αυξήσεων που «τρέχει» με ρυθμό υψηλότερο από την αύξηση των εισοδημάτων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
A
A
Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Spotlight

Με το ράλι στις τιμές των ενοικίων να συνεχίζεται και το στεγαστικό πρόβλημα να παραμένει οξύ και να πιέζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση αναζητά λύσεις, οι οποίες δεν θα επιφέρουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος αλλά θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της αύξησης της προσφοράς ακινήτων και να μπει φρένο στην αύξηση των ενοικίων που «τρέχει» με ρυθμό υψηλότερο από την αύξηση των εισοδημάτων.

Μετά το «λίφτινγκ» στη φορολογική απαλλαγή για τους φορολογούμενους που θα ρίξουν στην αγορά κλειστές κατοικίες και ακίνητα τύπου Airbnb για μακροχρόνια μίσθωση, το «Σπίτι μου 2», το «ψαλίδι» στους φόρους για όσους αποκτούν μεσαία εισοδήματα από ενοίκια, το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» αλλά και τους κόφτες και τους νέους κανόνες λειτουργίας στις βραχυχρόνιες μισθώσεις προωθούνται παρεμβάσεις για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών, τα οποία ξεπερνούν τα 20.000 ενώ δρομολογείται και το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές ώστε να δοθεί δυνατότητα διαχείρισης και αξιοποίησης χιλιάδων ακινήτων που σήμερα παραμένουν στα αζήτητα.

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται και ένα νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, που θα συνδυάζει την επιδότηση της ανακαίνισης και της ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών ακινήτων.  Οι πόροι του προγράμματος, το οποίο θα εξαγγείλει η κυβέρνηση αφού λάβει την έγκριση της Κομισιόν, θα προέλθουν από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα αφαιρεθούν δηλαδή από άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ, προκειμένου να μετακινηθούν στη στέγαση, που αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Κομισιόν.

Κεντρικός στόχος του σχεδίου για το στεγαστικό που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι να «απελευθερωθούν» κλειστές κατοικίες, να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων προς ενοικίαση και να κατεβάσει ταχύτητα ο ρυθμός ανόδου των τιμών στα ενοίκια των κατοικιών. Η μεγάλη πρόκληση είναι να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργία της αγοράς και στην ανάγκη προστασίας των νοικοκυριών με τα στοιχεία να δείχνουν ότι τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 17,1% του προϋπολογισμού τους, κατά μέσο όρο, για ενοίκιο.

Ευρωπαϊκά μοντέλα

Στο οικονομικό επιτελείο, εξετάζουν τα ευρωπαϊκά μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί για την αναχαίτιση της στεγαστικής κρίσης, προκειμένου να εντοπιστούν εκείνα που μπορούν να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα.

Η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Πλήττει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οδηγώντας πολλές κυβερνήσεις στη λήψη αυστηρών μέτρων όπως πλαφόν στις τιμές των ενοικίων, ενίσχυση της κοινωνικής στέγασης, κρατικές κατασκευές και προγράμματα επιδότησης ενοικίων για ευάλωτα νοικοκυριά.

Ποιες είναι οι λύσεις που εφαρμόζονται στην Ευρώπη:

Γαλλία. Για να περιοριστούν οι ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα ενοίκια, υιοθετήθηκε το μέτρο «Encadrement des Loyers». Το μέτρο ισχύει σε περιοχές με έντονη πίεση όπως Παρίσι, Λυών και Λιλ, θέτοντας ανώτατα όρια στα ενοίκια βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων. Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Παρισιού, η πολιτική οδήγησε ήδη σε μειώσεις 5% έως 13% σε ορισμένες κατηγορίες κατοικιών. Ωστόσο, αρκετοί ιδιοκτήτες συνεχίζουν να παραβιάζουν τα όρια, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Ο δήμος Παρισιού αναφέρει ότι το 35-40% των συμβολαίων υπερέβαινε το νόμιμο πλαφόν, αλλά οι καταγγελίες αυξάνονται και αρκετές δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους ενοικιαστές. Παράλληλα, υπάρχει ανώτατο όριο αύξησης λόγω πληθωρισμού σε εθνικό επίπεδο, που περιορίζει το ποσοστό αύξησης κατά την ανανέωση των συμβολαίων, χωρίς να ξεπερνά το πλαφόν της περιοχής.

Αυστρία. Η Βιέννη αποτελεί διεθνές πρότυπο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σχεδόν το 43% των κατοικιών της είναι κοινωνικές ή μη κερδοσκοπικές, με ενοίκια έως 30% χαμηλότερα από την ελεύθερη αγορά. Η μαζική κοινωνική στέγη προσφέρει σταθερότητα στους ενοικιαστές και λειτουργεί αποσυμπιεστικά στην αγορά, συγκρατώντας τις αυξήσεις.

Γερμανία. Εφαρμόστηκε το μέτρο Mietpreisbremse, που περιορίζει αυξήσεις ενοικίων σε λογικό πλαίσιο. Παράλληλα, ενισχύθηκαν επιδόματα στέγασης και τα δικαιώματα των ενοικιαστών.

Ολλανδία. Επεκτάθηκε το ρυθμιζόμενο καθεστώς ενοικίασης με την εισαγωγή της κατηγορίας «middle rent». Το ενοίκιο καθορίζεται μέσω συστήματος βαθμολογίας με βάση ποιότητα, τοποθεσία και παροχές ακινήτου. Πολλές κατοικίες που ήταν ελεύθερης αγοράς πλέον υπάγονται σε ρυθμιζόμενο καθεστώς, αν και υπάρχουν ανησυχίες ότι ιδιοκτήτες μπορεί να αποσύρουν ακίνητα ή να μειώσουν επενδύσεις στη συντήρησή τους.

Ισπανία. Ο νέος νόμος για τη στέγαση (Ley de Vivienda) επιτρέπει όρια στις αυξήσεις ενοικίων σε «ζώνες πίεσης» και ενισχύει ρυθμίσεις για μεγάλους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, κατασκευάζονται 184.000 κατοικίες προσιτής στέγασης μέσω κρατικής και τοπικής χρηματοδότησης, με περίπου 80.000 ήδη σε φάση υλοποίησης, προγραμματισμένες να παραδοθούν έως τον Ιούνιο του 2026.

Πορτογαλία. Υλοποιεί κρατική χρηματοδότηση για χιλιάδες νέες κατοικίες. Έχει εγκριθεί πακέτο 2 δισ. ευρώ για την κατασκευή 33.000 κατοικιών προσιτής στέγασης μέχρι το 2030, με επιχορηγήσεις έως 100% σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Ιρλανδία: Οι αυξήσεις στα ήδη κατοικούμενα σπίτια περιορίζονται στο 2% κάθε χρόνο. Από το 2026, οι νέες μισθώσεις θα μπορούν να αυξάνονται περισσότερο, για να προσελκύσουν επενδύσεις και να χτιστούν νέα σπίτια.

Ιταλία: Τα ενοίκια δεν μπορούν να ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια, τα οποία συμφωνούνται μεταξύ ιδιοκτητών, συλλόγων ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Κατά τον καθορισμό των ορίων λαμβάνονται υπόψη η περιοχή της πόλης, η κατάσταση του κτιρίου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η ενεργειακή απόδοση.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Economy
Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες
Στην… ουρά 18.10.25

Διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ - Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες

Στο σύνολο των 237 περιφερειών της ΕΕ, οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού - Τι αναφέρει το ΚΕΠΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο – Ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Με AI 19.10.25

Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο: Ο Τραμπ ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ενάντια στα εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις «No Kings»

Σύνταξη
Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία
Κόσμος 19.10.25

Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ο 65χρονος δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Σύνταξη
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Κόσμος 19.10.25

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η διπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αμερικής και την κρίσιμη βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών του Πεκίνου την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»
Μπάσκετ 19.10.25

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»

Σύμφωνα με τον Οράσιο Καούκι, τα σενάρια περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει» ξανά και είναι πιθανό να διανύει τους τελευταίους του μήνες στους Μπακς.

Σύνταξη
Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στη δύσκολη συνέχεια της σεζόν.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο