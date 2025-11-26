Με εντυπωσιακούς ρυθμούς επεκτείνεται το ενδιαφέρον για ακίνητα στην Ελλάδα.

Αποκαλυπτική είναι η έρευνα της της Greece Sotheby’s International Realty η οποία χαρτογραφεί την ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας, συνδυάζοντας δημοσκόπηση σε δείγμα υψηλού εισοδήματος (UHNW) επενδυτών με επικύρωση από πραγματικά δεδομένα συναλλαγών ύψους 550 εκατ. ευρώ.

Ο ετήσιος όγκος συναλλαγών στην ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ έχοντας, όμως, σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης δεδομένου ότι συνολικά στη Μεσόγειο το αντίστοιχο μέγεθος αγγίζει τα 50 δισ. ευρώ.

Η σύγκριση με ισχυρούς μεσογειακούς και άλλους προορισμούς δείχνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον ανέβει κατηγορία

Η έρευνα για τα ακίνητα

Η έρευνα καταγράφει υψηλό ποσοστό πρόθεσης αγοράς -το 63% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένας στους δύο εξετάζει παράλληλα και άλλες μεσογειακές αγορές, κυρίως την Ιταλία (15%), τη Γαλλία (10%) και την Ισπανία (9%). Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον ώριμους διεθνείς προορισμούς σε μια απαιτητική μεσογειακή σκηνή όπου οι παράγοντες υποδομής, θεσμικού πλαισίου και περιβαλλοντικής αειφορίας διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη αξία.

Οι διεθνείς αγοραστές αντιπροσωπεύουν το 67% των συμμετεχόντων στην έρευνα, με κυριότερες αγορές προέλευσης τις ΗΠΑ (12%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και τη Γαλλία (8%). Οι Έλληνες αγοραστές αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου.

Ο πρόεδρος και CEO της Greece Sotheby’s International Realty, Σάββας Σαββαίδης αναφέρει ότι «τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τιμές συγκρίσιμες με ώριμες αγορές όπως η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα. Το μερίδιό μας στη μεσογειακή αγορά παραμένει στο 2%, γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση θεσμικών επενδύσεων σε αναπτύξεις πολυτελούς κατοικίας. Αυτή η εισροή κεφαλαίων θα δώσει στην αγορά το βάθος που της λείπει σήμερα».

Ο σύγχρονος αγοραστής πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα είναι ώριμος, ενημερωμένος και επιλεκτικός

Η σύγκριση με ισχυρούς μεσογειακούς και άλλους προορισμούς δείχνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον ανέβει κατηγορία. Σε επίπεδο τιμών, η Κέρκυρα κινείται πολύ κοντά στη Μαγιόρκα (8.900 ευρώ/τ.μ. έναντι 9.900 ευρώ/τ.μ.), ενώ η Μύκονος βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο ράφι με την Ίμπιζα (10.800 ευρώ/τ.μ. έναντι 11.600 ευρώ/τ.μ.).

Η Πελοπόννησος συγκρίνεται πλέον με την Τοσκάνη, καθώς οι πολυτελείς κατοικίες πωλούνται αντί 5.500 και 4.000 ευρώ το τετραγωνικό, αντίστοιχα.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα με 10.500 ευρώ το τετραγωνικό πλησιάζει το Ντουμπάι (12.600 ευρώ/τ.μ.). Στις διεθνείς συγκρίσεις πέραν της Μεσογείου, η Τήνος (7.700 ευρώ/τ.μ.) και η Πάρος (8.800/τ.μ.) κινούνται υψηλότερα από το Μαϊάμι (7.600 ευρώ/τ.μ.), ενώ τα Hamptons (9.200 ευρώ/τ.μ.) βρίσκονται πια σε απόσταση αναπνοής από δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς.

Προφίλ και προϋπολογισμός αγοραστή

Σύμφωνα με την έρευνα, ο σύγχρονος αγοραστής πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα είναι ώριμος, ενημερωμένος και επιλεκτικός.

Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται μεταξύ 55-64 ετών (33,6%), ακολουθούμενη από την ομάδα 45-54 ετών (29,6%), με μέση ηλικία τα 54 έτη.

Ο διάμεσος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 87% των αγοραστών κινείται στο εύρος 1 έως 5 εκατ. και το 13% πάνω από αυτό.

Οι Έλληνες αγοραστές προτιμούν την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστια (42%), τις Κυκλάδες (28%), την Πελοπόννησο (15%) και τα Ιόνια νησιά (10%). Οι διεθνείς αγοραστές επιλέγουν τις Κυκλάδες (40%), τα Ιόνια νησιά (20%), την Αθηναϊκή Ριβιέρα (15%) και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (10%).

Το νέο προφίλ αγοραστή: ο «Romantic Affluent»

Η έρευνα αναδεικνύει τον «Romantic Affluent», ένα νέο προφίλ διεθνών αγοραστών που επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας.

Με μέση ηλικία 54 ετών και προϋπολογισμό €2,5 εκατ., ο σύγχρονος αυτός αγοραστής αναζητά αυθεντικότητα, αρμονία και σύνδεση. Προτιμά κατοικίες με αρχιτεκτονική καθαρότητα, φυσική ενσωμάτωση στο τοπίο και έντονη αισθητική ταυτότητα.

Η Ελλάδα, με το φως, το τοπίο και τη διαχρονική της απλότητα, ανταποκρίνεται ιδανικά στις νέες αξίες της διεθνούς ελίτ.