Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ακίνητα: Χρυσές δουλειές στο ελληνικό real estate – Ποιες περιοχές «έφτασαν» την Ίμπιζα
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Νοεμβρίου 2025 | 10:03

Ακίνητα: Χρυσές δουλειές στο ελληνικό real estate – Ποιες περιοχές «έφτασαν» την Ίμπιζα

Έντονο το αγοραστικό ενδιαφέρον για ακίνητα - Στην πολυτελή κατοικία πέφτει 1 δισ. ευρώ

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
Με εντυπωσιακούς ρυθμούς επεκτείνεται το ενδιαφέρον για ακίνητα στην Ελλάδα.

Αποκαλυπτική είναι η έρευνα της της Greece Sotheby’s International Realty η οποία χαρτογραφεί την ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας, συνδυάζοντας δημοσκόπηση σε δείγμα υψηλού εισοδήματος (UHNW) επενδυτών με επικύρωση από πραγματικά δεδομένα συναλλαγών ύψους 550 εκατ. ευρώ.

Ο ετήσιος όγκος συναλλαγών στην ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ έχοντας, όμως, σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης δεδομένου ότι συνολικά στη Μεσόγειο το αντίστοιχο μέγεθος αγγίζει τα 50 δισ. ευρώ.

Η σύγκριση με ισχυρούς μεσογειακούς και άλλους προορισμούς δείχνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον ανέβει κατηγορία

Η έρευνα για τα ακίνητα

Η έρευνα καταγράφει υψηλό ποσοστό πρόθεσης αγοράς -το 63% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένας στους δύο εξετάζει παράλληλα και άλλες μεσογειακές αγορές, κυρίως την Ιταλία (15%), τη Γαλλία (10%) και την Ισπανία (9%). Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον ώριμους διεθνείς προορισμούς σε μια απαιτητική μεσογειακή σκηνή όπου οι παράγοντες υποδομής, θεσμικού πλαισίου και περιβαλλοντικής αειφορίας διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη αξία.

Οι διεθνείς αγοραστές αντιπροσωπεύουν το 67% των συμμετεχόντων στην έρευνα, με κυριότερες αγορές προέλευσης τις ΗΠΑ (12%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και τη Γαλλία (8%). Οι Έλληνες αγοραστές αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου.

Ο πρόεδρος και CEO της Greece Sotheby’s International Realty, Σάββας Σαββαίδης αναφέρει ότι «τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τιμές συγκρίσιμες με ώριμες αγορές όπως η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα. Το μερίδιό μας στη μεσογειακή αγορά παραμένει στο 2%, γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση θεσμικών επενδύσεων σε αναπτύξεις πολυτελούς κατοικίας. Αυτή η εισροή κεφαλαίων θα δώσει στην αγορά το βάθος που της λείπει σήμερα».

Ο σύγχρονος αγοραστής πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα είναι ώριμος, ενημερωμένος και επιλεκτικός

Η σύγκριση με ισχυρούς μεσογειακούς και άλλους προορισμούς δείχνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον ανέβει κατηγορία. Σε επίπεδο τιμών, η Κέρκυρα κινείται πολύ κοντά στη Μαγιόρκα (8.900 ευρώ/τ.μ. έναντι 9.900 ευρώ/τ.μ.), ενώ η Μύκονος βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο ράφι με την Ίμπιζα (10.800 ευρώ/τ.μ. έναντι 11.600 ευρώ/τ.μ.).

Η Πελοπόννησος συγκρίνεται πλέον με την Τοσκάνη, καθώς οι πολυτελείς κατοικίες πωλούνται αντί 5.500 και 4.000 ευρώ το τετραγωνικό, αντίστοιχα.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα με 10.500 ευρώ το τετραγωνικό πλησιάζει το Ντουμπάι (12.600 ευρώ/τ.μ.). Στις διεθνείς συγκρίσεις πέραν της Μεσογείου, η Τήνος (7.700 ευρώ/τ.μ.) και η Πάρος (8.800/τ.μ.) κινούνται υψηλότερα από το Μαϊάμι (7.600 ευρώ/τ.μ.), ενώ τα Hamptons (9.200 ευρώ/τ.μ.) βρίσκονται πια σε απόσταση αναπνοής από δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς.

Προφίλ και προϋπολογισμός αγοραστή

Σύμφωνα με την έρευνα, ο σύγχρονος αγοραστής πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα είναι ώριμος, ενημερωμένος και επιλεκτικός.

Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται μεταξύ 55-64 ετών (33,6%), ακολουθούμενη από την ομάδα 45-54 ετών (29,6%), με μέση ηλικία τα 54 έτη.

Ο διάμεσος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 87% των αγοραστών κινείται στο εύρος 1 έως 5 εκατ. και το 13% πάνω από αυτό.

Οι Έλληνες αγοραστές προτιμούν την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστια (42%), τις Κυκλάδες (28%), την Πελοπόννησο (15%) και τα Ιόνια νησιά (10%). Οι διεθνείς αγοραστές επιλέγουν τις Κυκλάδες (40%), τα Ιόνια νησιά (20%), την Αθηναϊκή Ριβιέρα (15%) και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (10%).

Το νέο προφίλ αγοραστή: ο «Romantic Affluent»

Η έρευνα αναδεικνύει τον «Romantic Affluent», ένα νέο προφίλ διεθνών αγοραστών που επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας.

Με μέση ηλικία 54 ετών και προϋπολογισμό €2,5 εκατ., ο σύγχρονος αυτός αγοραστής αναζητά αυθεντικότητα, αρμονία και σύνδεση. Προτιμά κατοικίες με αρχιτεκτονική καθαρότητα, φυσική ενσωμάτωση στο τοπίο και έντονη αισθητική ταυτότητα.

Η Ελλάδα, με το φως, το τοπίο και τη διαχρονική της απλότητα, ανταποκρίνεται ιδανικά στις νέες αξίες της διεθνούς ελίτ.

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Business
Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
