Ακίνητα: Πόσα βγήκαν στο σφυρί, πόσα δόθηκαν με γονική παροχή
Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα ακίνητα - Πόσες συμβολαιογραφικές πράξεις έγιναν το 2024
Εκτίναξη πλειστηριασμών καθώς και αύξηση αγοραπωλησιών σε ακίνητα το 2024 αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, αύξηση 14,8% σημείωσαν το 2024 οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα και ανήλθαν σε 961.967 έναντι 837.726 το 2023.
Παράλληλα, από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται άνοδος των εργασιών από 535.992 πράξεις το 2015 σε 961.967 πράξεις το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 79,5%.
Τα στοιχεία για τα ακίνητα
Τα στοιχεία προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού πίνακα από το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας με τη συνεργασία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, ενώ το σύνολο των συμβολαιογράφων ήταν 2.986 το 2024.
Πέρυσι σε σχέση με το 2023, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζουν οι κατηγορίες:
• «Πλειστηριασμοί» (32,1%)
• «Δωρεές εν ζωή» (31,3%)
• «Γονικές Παροχές» (23,4%).
Ενώ, οι κυριότερες συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν αφορούν στις κατηγορίες:
• «Πληρεξούσια» (220.392 πράξεις)
• «Αγοραπωλησίες ακινήτων» (145.765 πράξεις). Διευκρινίζεται ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων αναφέρονται στις πράξεις των μεταβιβάσεων ακινήτων (ένα συμβόλαιο μπορεί να αφορά σε περισσότερα του ενός ακίνητα ή σε μερίδιο/α ακινήτων),
• «Διαθήκες» (39.438 πράξεις).
Οι πλειστηριασμοί
Σημειώνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει την πίεση στους φορολογούμενους για ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν το έσχατο μέσο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για να οδηγήσει στο ταμείο ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, με το συνηθέστερο μέσο να αποτελούν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες διενεργούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία.
Τον Ιούνιο, η ΑΑΔΕ απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια σε μεγαλοοφειλέτες, καλώντας τους να ενταχθούν στις 24 ή 48 δόσεις της πάγιας ρύθμισης. Η ανταπόκριση όμως αποδείχθηκε πενιχρή, οδηγώντας το φοροεισπρακτικό μηχανισμό στο επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό περιουσίας εντός και εκτός συνόρων.
Πηγή: ΟΤ
