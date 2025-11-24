Αυξημένα τα ακίνητα που θα μεταβιβαστούν το 2026 – Τι τιμές προβλέπονται

Με αμείωτη ένταση αναμένεται να συνεχιστεί το κύμα μεταβιβάσεων σε ακίνητα και το 2026 παρά το ράλι που εξακολουθούν να καταγράφουν οι τιμές στην αγορά.

Η όρεξη Ελλήνων και ξένων για επενδύσεις στο εγχώριο real estate αποτυπώνεται στα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού, ο οποίος προβλέπει αυξημένα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων το επόμενο έτος.

Τα έσοδα από ακίνητα

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2026, οι εισπράξεις από τους φόρους στις αγοραπωλησίες ακινήτων θα ανέλθουν στα 653 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 246 εκατ. ευρώ θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές. Τα συνολικά έσοδα του δημοσίου ανέρχονται στα 900 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα τα έσοδα από αγοραπωλησίες κατοικιών επαγγελματικών και άλλων ακινήτων εκτιμάται ότι το 2026 θα αυξηθούν στα 539 εκατ. ευρώ από 488 εκατ. ευρώ φέτος και 459 εκατ. ευρώ το 2024 ενώ 114 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Τα φορολογικά έσοδα από τις κληρονομιές προβλέπεται να ανέλθουν στα 186 εκατ. ευρώ το 2026 από 178 εκατ. ευρώ φέτος ενώ από τις γονικές παροχές και τις δωρεές θα εισπραχθούν 60 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν φέτος. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες γονικές παροχές είναι αφορολόγητες λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ.

Οι τιμές

Η προβλεπόμενη άνοδος των μεταβιβάσεων το 2026 συνδέεται και με την προοπτική της αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων το 2027, οι οποίες υπολείπονται των αγοραίων τιμών.

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καταγράφεται ετήσια αύξηση 7,3% στα διαμερίσματα το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας το ιστορικό υψηλό του 2008 με τα νέα διαμερίσματα να σημειώνουν άνοδο 6,8% και τα παλαιά 7,6%.

Στην Αθήνα η αύξηση ήταν 5,9%και στη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 8,8%. Ανάλογη πορεία ακολουθούν τα ενοίκια, με τον δείκτη τιμών να διαμορφώνεται στις 114,7 μονάδες, δέκα μονάδες υψηλότερα από πέρυσι, πλησιάζοντας τα επίπεδα του 2011.

Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι αναμένεται η αυξητική τάση να διατηρηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό διατηρείται ισχυρή και το απόθεμα κατοικιών παραμένει περιορισμένο.

