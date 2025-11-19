newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Στεγαστική κρίση: Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση – Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη «ζώνη κινδύνου»
Οικονομία 19 Νοεμβρίου 2025 | 18:52

Στεγαστική κρίση: Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση – Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη «ζώνη κινδύνου»

Η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών κινείται στον ίδιο «κακοτράχαλο διάδρομο» με των υπόλοιπων Ευρωπαίων και ακόμα χειρότερα.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Η στεγαστική κρίση και η αύξηση του κόστους διαβίωσης αποτελούν σημαντική πρόκληση. Η έλλειψη στέγης, η αύξηση των ενοικίων και τα προβλήματα οικονομικής προσιτότητας επιδεινώνονται χρόνο με το χρόνο, οδηγώντας σε πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολλές πόλεις, επιδεινώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Η στέγαση δεν είναι απλώς μια βασική ανάγκη, είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα

Το «στοίχημα» για προσιτή στέγη φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, με τους δημάρχους να εντοπίζουν τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση των τιμών και δυσκολεύουν τους κατοίκους να βρουν προσιτές κατοικίες. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά και αυτό την κάνουν την πιο διαδεδομένη πρόκληση.

Άλλες πιέσεις – όπως η αύξηση του κόστους κατασκευής, η περιορισμένη διαθεσιμότητα γης, οι κερδοσκοπικές επενδύσεις και η επέκταση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων – επιδεινώνουν την κρίση.

Η ζήτηση για κατοικίες υπερβαίνει την προσφορά

86 δήμαρχοι, 26 ευρωπαϊκές χώρες

Η νέα έκθεση Eurocities Pulse Mayors Survey 2025, που βασίζεται στις απαντήσεις 86 δημάρχων μεγάλων πόλεων από 26 ευρωπαϊκές χώρες, προσφέρει ένα επικαιροποιημένο «σφυγμό» για τις πολιτικές προτεραιότητες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις προσδοκίες των αστικών κέντρων της Γηραιάς Ηπείρου.

Η ειδική ενότητα της έρευνας για τη στέγαση καταγράφει μια εικόνα κλιμακούμενης κρίσης. Το 39% των δημάρχων δηλώνει ότι στη δική του πόλη η στέγαση είναι πλέον μη προσιτή, με τα ενοίκια ή τις δόσεις στεγαστικών δανείων να ξεπερνούν το ένα τρίτο του εισοδήματος, όριο που θεωρείται διεθνώς ως «βιώσιμο». Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου»: η στέγαση δεν έχει ακόμη καταστεί πλήρως απρόσιτη, αλλά οι τάσεις σε τιμές και εισοδήματα δείχνουν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται.

Για επτά στους δέκα δημάρχους, η μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της στέγασης είναι οι λιγοστές κατοικίες που είναι διαθέσιμες. Πάνω από το 70% των πόλεων (76%) βλέπουν τη ζήτηση να υπερβαίνει την προσφορά.

Η ελληνική πραγματικότητα

Στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο. Ένας στους τρεις ενοικιαστές δαπανά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματός του για να κρατήσει ένα σπίτι (έρευνα της Blupeak σε συνεργασία με την Navigator CRE) με τη χώρα μας να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας κατά σχεδόν τρεις φορές τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Απλησίαστες έχουν γίνει οι τιμές στα ακίνητα καθώς έχουν ξεπεράσει τα όρια στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί η πλειοψηφία των υποψηφίων αγοραστών.

Το 2024, οι Έλληνες δαπάνησαν κατά μέσο όρο 35,2% του εισοδήματός τους για στέγη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν περίπου 20%. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,19% το πρώτο τρίμηνο του 2025, και τα ενοίκια στις μεγάλες πόλεις σκαρφάλωσαν σχεδόν 9%.

«Φωτιά» οι τιμές

Η απόκτηση νεόδμητης κατοικίας για τον μέσο Έλληνα έχει πλέον καταστεί απαγορευτική. Οι τιμές έχουν εκτιναχθεί, με τα περισσότερα νεόδμητα διαμερίσματα να εντοπίζονται σε Γλυφάδα, Βούλα, Άλιμο, Παλαιό Φάληρο, Μαρούσι, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Άγιο Δημήτριο, Χαλάνδρι και Νέα Σμύρνη,

Από το 2017 έως το 2024, σύμφωνα με την έρευνα της Blupeak, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν πάνω από 50%, ενώ σε περιοχές όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη η αύξηση ξεπερνά το 70%.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, η  εξέλιξη των τιμών στην ελληνική αγορά κατοικιών δεν παρουσιάζει ακόμη σημάδια κόπωσης, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού των αυξήσεων. Αναμένεται επομένως η αυξητική τάση να διατηρηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η ζήτηση από το εσωτερικό  και το εξωτερικό διατηρείται ισχυρή και το απόθεμα κατοικιών παραμένει περιορισμένο.

Η ΤτΕ κάνει ευθέως λόγο για «στεγαστικό πρόβλημα», το οποίο οξύνεται στην Ελλάδα από ένα συνδυασμό παραγόντων: τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών σε οικιστικά ακίνητα και στα ενοίκιά τους, τη φορολογική επιβάρυνση, τα αυξημένο λειτουργικό κόστος (πάγιοι λογαριασμοί, δόσεις δανείων, συντήρηση-επισκευές κ.λπ).

Η εξέλιξη των τιμών στην ελληνική αγορά κατοικιών δεν παρουσιάζει ακόμη σημάδια κόπωσης

Οι πηγές του προβλήματος

Πίσω στην έκθεση Eurocities Pulse Mayors Survey 2025, σε πόλεις που βιώνουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη ή ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, ο ρυθμός δημιουργίας διαθέσιμων κατοικιών – είτε με την κατασκευή νέων σπιτιών, είτε με την επαναχρησιμοποίηση κενών κτιρίων, είτε με την επαναφορά υποαξιοποιημένων κατοικιών στην αγορά – δεν είναι αρκετά γρήγορος για να καλύψει τη ζήτηση.

Ακόμη και όταν οι πόλεις αυξάνουν τη διαθεσιμότητα κατοικιών, το αυξανόμενο κόστος καθιστά τις κατοικίες απρόσιτες για τους ανθρώπους που τις χρειάζονται περισσότερο. Το αυξανόμενο κόστος κατασκευής κατατάσσεται ως ο δεύτερος πιο συχνά αναφερόμενος παράγοντας, με το 71% των πόλεων να το επισημαίνουν ως σημαντικό εμπόδιο στην προσιτότητα.

Ο πληθωρισμός, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και η αύξηση της αξίας της γης καθιστούν πιο ακριβή την ανάπτυξη κατοικιών σε προσιτές τιμές.

Καθώς το κόστος αυξάνεται, οι κατασκευαστές δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα στις κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, αφήνοντας ένα διευρυνόμενο χάσμα για τους κατοίκους μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα γης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το 60% των πόλεων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Η κερδοσκοπία στον τομέα των ακινήτων απομακρύνει τους ντόπιους από τις βασικές αγορές, ιδίως σε περιοχές με υψηλή ζήτηση. Αν και δεν αποτελεί καθολικό πρόβλημα, το 29% των πόλεων κατέταξε τις κερδοσκοπικές επενδύσεις ως ένα από τα τρία σημαντικότερα προβλήματα.

Επίσης, οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, ιδίως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, έχουν καταστεί σοβαρό πρόβλημα στο 25% των πόλεων, ιδίως σε εκείνες με έντονη τουριστική ζήτηση.

Πόλεις όπως η Βαρκελώνη, η Ρώμη, η Αθήνα και η Βουδαπέστη είναι από τις πιο επηρεασμένες, καθώς τα μακροπρόθεσμα ενοικιαζόμενα ακίνητα μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμα, μειώνοντας τη διαθεσιμότητα για τους κατοίκους και αυξάνοντας τα ενοίκια.  Οι δήμαρχοι αυτών των πόλεων θεωρούν τις ανεξέλεγκτες βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ως σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική προσιτότητα και ζητούν αυστηρότερους εθνικούς κανονισμούς.

Ψηλά στις προτεραιότητες των δημάρχων

Οι δήμαρχοι της Ευρώπης θέτουν την προσιτή και κοινωνική στέγαση στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους, καθώς η κρίση στέγασης επιδεινώνεται σε ολόκληρη την ήπειρο. Σχεδόν μία στις δύο πόλεις (47 %) αναγνώρισε την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγασης ως την πιο σημαντική προτεραιότητά της, ενώ ένα συντριπτικό ποσοστό 93% την κατέταξε μεταξύ των τριών κορυφαίων προτεραιοτήτων της.

Παράλληλα με την οικονομική προσιτότητα, η επέκταση της κοινωνικής στέγασης αποτελεί σημαντικό στόχο, με το 32% των πόλεων να την κατατάσσουν ως κορυφαία προτεραιότητα και ένα εντυπωσιακό 76% να την τοποθετεί στις τρεις κορυφαίες προτεραιότητές τους.

Πολλές πόλεις, ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εργάζονται για την επέκταση του ιστορικά περιορισμένου αποθέματος δημόσιων κατοικιών, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις των τιμών που προκαλούνται από την αγορά.

Άλλες δράσεις περιλαμβάνουν την υλοποίηση προγραμμάτων επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στην κοινωνική στέγαση ή την εστίαση στην επαναχρησιμοποίηση υποαξιοποιημένων ακινήτων για κοινωνική στέγαση, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε νέες κατασκευές.

Η μείωση του κόστους στέγασης για τις ευάλωτες ομάδες ήταν η κορυφαία προτεραιότητα για το 10% των πόλεων, ενώ πάνω από το 69% την κατέταξε μεταξύ των τριών κορυφαίων προτεραιοτήτων τους.

Η ποιότητα και η βιωσιμότητα της στέγασης, ιδίως για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους με χαμηλό εισόδημα, είναι ένα άλλο βασικό ζήτημα. Αυτό αντανακλά την αυξανόμενη αναγνώριση ότι το ζήτημα της οικονομικής προσιτότητας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς με την κατασκευή περισσότερων κατοικιών, αλλά πρέπει επίσης να βελτιωθεί ο υπάρχων οικιστικός αποθέματος.

Η επέκταση της κοινωνικής στέγασης αποτελεί σημαντικό στόχο

Ζητούν ισχυρότερη στήριξη από την ΕΕ

Οι δήμαρχοι της Ευρώπης ζητούν ισχυρότερη στήριξη από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με σαφή προτίμηση στην άμεση χρηματοδότηση από την ΕΕ, μεγαλύτερη ευελιξία στις εθνικές επενδύσεις για τη στέγαση και βελτιωμένη πρόσβαση σε προσιτή χρηματοδότηση.

Ενώ οι χρηματοδοτικοί πόροι αποτελούν κρίσιμο μέρος της λύσης, οι δήμαρχοι τονίζουν επίσης ότι οι επενδύσεις πρέπει να συνοδεύονται από φιλόδοξες τοπικές πολιτικές και καινοτόμα έργα, προκειμένου να έχουν διαρκή αντίκτυπο.

Η ισχυρότερη απαίτηση των δημάρχων είναι η άμεση χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με το 56% να την κατατάσσει ως κορυφαία προτεραιότητα. Η προσδοκία είναι ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως η πολιτική συνοχής και τα ειδικά προγράμματα στέγασης, θα πρέπει να είναι πιο προσβάσιμα στις πόλεις, ώστε να υποστηρίζονται οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε προσιτή και κοινωνική στέγαση.

Οι δήμαρχοι πιέζουν επίσης για μεγαλύτερη ευελιξία στις εθνικές επενδύσεις στον τομέα της στέγασης, με το 25 % να δίνει προτεραιότητα στα κίνητρα της ΕΕ για την ελάφρυνση των δημοσιονομικών περιορισμών στις δαπάνες που σχετίζονται με τη στέγαση. Πολλές πόλεις εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τους περιοριστικούς δημοσιονομικούς κανόνες που περιορίζουν τις δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της στέγασης, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί αυτοί υπονομεύουν τις προσπάθειες για την αύξηση του αποθέματος προσιτών κατοικιών.

Το μήνυμα των δημάρχων

Το μήνυμα των δημάρχων είναι σαφές: ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την εξεύρεση λύσεων, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους την κρίση στέγασης. Απαιτούνται περισσότερη άμεση χρηματοδότηση, μεγαλύτερη ευελιξία στις εθνικές επενδύσεις, διαφάνεια στην αγορά στέγασης και βελτιωμένοι μηχανισμοί χρηματοδότησης, ώστε οι πόλεις να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν φιλόδοξες πολιτικές στέγασης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Συγκέντρωσε το 74,25% της ΕΧΑΕ

Euronext: Συγκέντρωσε το 74,25% της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι άλλοι υποψήφιοι 19.11.25

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Τα παιδιά δεν είναι καλά» – Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο
Οικονομία 19.11.25

«Τα παιδιά δεν είναι καλά» - Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο

«Τα παιδιά δεν είναι καλά», προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος, καθώς η άνεργη, απαισιόδοξη Gen Z ζει με τους γονείς της και δημιουργεί μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων στην οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS
Οικονομία 19.11.25

Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS

Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως το IRIS, αλλά και σε άλλους τομείς

Σύνταξη
Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια
Οικονομία 19.11.25

1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας - Νομοθετική ρύθμιση για 14.000 αδημοσίευτα κληροδοτικά έγγραφα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φοινικούντα: «Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» – Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 19.11.25

«Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» - Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούνται

Τα τρία άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν κληθεί το τελευταίο διάστημα για συμπληρωματικές καταθέσεις. Η σύντροφος του ανιψιού τρεις φορές, ο εργοδότης κλήθηκε για δεύτερη φορά, ενώ ο ανιψιός κλήθηκε για πέμπτη φορά.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Ντοκουμέντα με τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα – Αυτό είναι το μισθωμένο ΙΧ του Πετσίτη
Ελλάδα 19.11.25

Ντοκουμέντα με τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα – Αυτό είναι το μισθωμένο ΙΧ του Πετσίτη

Η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη των δραστών εντοπίζοντας αρχικά τα οχήματα με τα οποία μετακινήθηκαν για τη δολοφονία Λάλα και νωρίτερα στην απόπειρα δολοφονίας 34χρονου στο Παγκράτι

Σύνταξη
ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία
ΠΟΥ 19.11.25

Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας, οι πόλεμοι, η κλιματική αλλαγή και η κακή οικονομία είναι παράγοντες που συσχετίζονται με αύξηση της βίας κατά των γυναικών

Σύνταξη
Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»
Ωνασειάδα 19.11.25

Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»

Σαν σήμερα, η Χριστίνα Ωνάση ξεκίνησε το τελευταίο της σκοτεινό ταξίδι στο Μπουένος Άιρες, σε έναν επίλογο μιας ζωής που έμοιαζε (αν δεν ήταν) μια αρχαία ελληνική τραγωδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες

Το ΚΚΕ καταγγέλλει απόπειρα πολιτικής δίωξης, με αφορμή τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας από την Εισαγγελία που ζητά άρση ασυλίας του Κουτσούμπα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»
Champions League 19.11.25

Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»

Την Τετάρτη (19/11) η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ, εξαντλήθηκαν. Να τονίσουμε ότι περισσότεροι από 220.000(!) διαφορετικοί χρήστες επιχείρησαν να αγοράσουν ένα «μαγικό» χαρτάκι.

Σύνταξη
Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε
Φρίκη στο Τορόντο 19.11.25

Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε

Το μοιραίο βράδυ, η 27χρονη κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine»

Σύνταξη
Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Η νέα λεπτότητα 19.11.25

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Συμμετέχουν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη από Ελλάδα & Αμερική.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες
Βόρεια Μακεδονία 19.11.25

Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες

«Κάηκε το μέλλον υπέροχων νέων ανθρώπων που πήγαν εκεί μόνο για να διασκεδάσουν και να χαρούν», ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας για την τραγωδία στο Κότσανη

Σύνταξη
Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς
On Field 19.11.25

Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να καλέσει παλαίμαχους παίκτες – θρύλους της αγγλικής ομάδας για να μιλήσουν στα αποδυτήρια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19.11.25

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο