newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28 Νοεμβρίου 2025 | 19:46

Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Spotlight

Οι Gen Z «κλειδώνονται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και παρά τα όσα λένε για τα μέλη της συγκεκριμένης γενιάς, είναι οι μόνοι που δεν φταίνε.

Η απόκτηση σπιτιού για όσους έχουν γεννηθεί μεταξύ 1997 και 2012, γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες καθώς και υψηλού κόστους ζωής.

H Gen Z όσο σκληρά κι αν εργαστεί, δεν θα καταφέρει να αγοράσει το δικό της κεραμίδι, όπως έκαναν οι προηγούμενες από αυτήν γενιές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι ενήλικες να στρέφονται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές.

Η στεγαστική κρίση ωθεί τη Gen Ζ στα κρυπτονομίσματα

Έχει γίνει πλέον ιεροτελεστία για κάθε νέα γενιά νέων ενηλίκων να χαρακτηρίζονται τεμπέληδες και ανεύθυνοι από τους μεγαλύτερους, αλλά η Gen Z πιθανότατα έχει περάσει χειρότερα από τους περισσότερους.

Οι κατηγορίες κυμαίνονται από την έλλειψη προσπάθειας στην εργασία έως την σπατάλη σε είδη πολυτελείας και μια νοοτροπία «Yolo» σε επικίνδυνες επενδύσεις όπως τα κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές μεταξύ της Γενιάς Ζ και των προηγούμενων γενεών που αντιμετωπίζουν παρόμοια περιφρόνηση.

  • Η πρώτη είναι ότι αντί να απορρίπτουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς, οι σημερινοί 20άρηδες τείνουν να τους ασπάζονται, καταφεύγοντας σε νεολογισμούς όπως «σιωπηλή εγκατάλειψη».
  • Η δεύτερη είναι ότι νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτές οι συμπεριφορές αποτελούν ορθολογικές απαντήσεις στην επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών: συγκεκριμένα, στην αυξανόμενη αδυναμία απόκτησης κατοικίας.

Η μελέτη

Οικονομολόγοι του Πανεπιστημίου του Σικάγο και του Πανεπιστημίου Northwestern πραγματοποιήσαν μια πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σε αυτή την μελέτη, χρησιμοποίησαν λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές με κάρτες, τον πλούτο και τις στάσεις των Αμερικανών για να αποδείξουν ότι η μειωμένη εργασιακή προσπάθεια, οι αυξημένες δαπάνες αναψυχής και οι επενδύσεις σε επικίνδυνα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων) είναι δυσανάλογα συχνές μεταξύ των νέων ενηλίκων που αντιμετωπίζουν ελάχιστη έως καθόλου ρεαλιστική προοπτική να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι.

Αντίθετα, η έρευνα διαπιστώνει ότι όσοι για τους οποίους η ιδιοκτησία κατοικίας είναι μια πιο ρεαλιστική πιθανότητα μεσοπρόθεσμα ή που την έχουν ήδη επιτύχει, αναλαμβάνουν λιγότερα ρίσκα και προσπαθούν σκληρότερα στην εργασία.

Πώς συνδέεται ο αποκλεισμός κατοικίας με τις επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές

Το πιο σημαντικό είναι ότι στη συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι η μη προσιτή στέγαση και η οικονομική συμπεριφορά φαίνεται να συνδέονται.

Οι πρόσφατες αυξήσεις στην ανάληψη χρηματοοικονομικών κινδύνων, στις δαπάνες αναψυχής και στη μείωση της εργασιακής προσπάθειας αντιδρούν στα μεταβαλλόμενα οικονομικά κίνητρα.

Καθώς η προσιτή τιμή της στέγασης επιδεινώνεται, όσοι πιστεύουν ότι έχουν αποκλειστεί από την αγορά κατοικίας καταφεύγουν σε ένα μείγμα στοιχημάτων υψηλού κινδύνου και σε αυτό που η Αμερικανίδα οικονομική σχολιάστρια Kyla Scanlon αποκαλεί «οικονομικό μηδενισμό». Δηλαδή, γιατί να προσπαθούν να αποταμιεύουν όταν δεν θα είναι αρκετό για να τα βγάλουν πέρα ​​ούτως ή άλλως;

Τα ευρήματα σχετικά με την προσπάθεια στην εργασία είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτα.

Η Gen Z συχνά χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανθεκτικότητας στον χώρο εργασίας. Πολλοί νέοι εργαζόμενοι έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να θρηνήσουν την ματαιότητα του ωραρίου από τις εννέα έως τις πέντε.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτές οι μεταβαλλόμενες πεποιθήσεις και συμπεριφορές βασίζονται στην οικονομική πραγματικότητα καθώς αυτή εξελίσσεται. Δεν είναι ότι οι προηγούμενες γενιές ήταν πιο αφοσιωμένες στην εργασία τους επειδή οι δουλειές τότε ήταν συναρπαστικές, είναι ότι η αφοσίωση στην εργασία ήταν κάποτε ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού.

Με την ανταμοιβή της κατοχής του δικού σας σπιτιού να έχει αφαιρεθεί, όλο αυτό φαίνεται μάταιο.

Το μάταιο του πράγματος

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει από την αυξανόμενη σημασία της γονικής βοήθειας για την άνοδο της ιεραρχίας.

Για τους περισσότερους αγοραστές πρώτης κατοικίας στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι ο μισθός αλλά η προκαταβολή. Γιατί να μένεις μέχρι αργά στο γραφείο για να ολοκληρώσεις αυτό το έργο με την ελπίδα μιας μέτριας αύξησης μισθού, όταν ξέρεις ότι θα καταλήξεις να χρειαστείς μια εξαψήφια προκαταβολή που μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να συσσωρευτεί ούτως ή άλλως;

Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών έχουν σημαντικές επιπτώσεις.

  • Πρώτον, υπογραμμίζουν την κρίσιμη επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης οικονομικής προσιτότητας στην αγορά κατοικίας. Ο αντίκτυπος, όπως μπορούμε τώρα να δούμε, αποσταθεροποιεί την ευρύτερη οικονομία και κοινωνία, θέτοντας πολλούς νέους ενήλικες σε μια ολισθηρή οικονομική πορεία όπου τα λάθη μπορεί να αποδειχθούν ανεπανόρθωτα.
  • Δεύτερον, υπογραμμίζουν τη σημασία της παροχής στους νέους της οικονομικής παιδείας που χρειάζονται για να πλοηγηθούν σε έναν νέο κόσμο όπου για πολλούς η μόνη ελπίδα επιτυχίας είναι η ανάληψη μεγάλων χρηματικών κινδύνων.

Οι σημερινοί 20άρηδες είναι πολύ πιο πιθανό να καταλήξουν να ενοικιάζουν σπίτια εφ’ όρου ζωής από ό,τι οι γονείς τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Green
Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters
Τι αναμένουν 26.11.25

Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters

Δώδεκα από τους δεκαπέντε παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος

Τζούλη Καλημέρη
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Επικριτικός 28.11.25

Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024

Σύνταξη
Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά αποφάσισε να περιμένει και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου πριν πάρει μια δύσκολη απόφαση ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου Betsson Αρης-ΠΑΟΚ και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση

Πιστός στο ραντεβού που έδωσε με φίλους και επικριτές ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει επισήμως την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς - Ποιοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο