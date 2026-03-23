newspaper
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 18:00

Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Spotlight

Τη διάσημη αρχή από το βιβλίο του Ντίκενς «Η Ιστορία Δύο Πόλεων» θυμίζουν τα αποτελέσματα της νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων: «Ήταν οι καλύτεροι καιροί, ήταν οι χειρότεροι καιροί».

Για όσους έχουν χρήματα να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων, οι καιροί είναι ακόμα ευνοϊκοί, αν και όχι απαραίτητα οι καλύτεροι, αφού στην κρίση αγόραζαν κοψοχρονιά. Για όσους θέλουν να πουλήσουν ακίνητα, υπάρχει ακόμα παράθυρο ευκαιρίας, αφού οι τιμές είναι υψηλές και ενδέχεται να αυξηθούν κι άλλο.

Το 58% των συμμετεχόντων στην έρευνα – από το γενικό κοινό – θεωρεί ότι τα ακίνητα αποτελούν ασφαλή επένδυση. Το 42% θεωρεί ότι «το real estate διασφαλίζει πλούτο».

Την ίδια στιγμή,  αν είσαι νέος εργαζόμενος και ψάχνεις σπίτι για να μείνεις, η σημερινή συγκυρία είναι από τις χειρότερες. Το 80% των ερωτηθέντων απαντά ότι η αγορά κατοικίας είναι απρόσιτη για τους νέους. Ένα εξίσου υψηλό ποσοστό (79%) θεωρεί ως πλέον καθοριστικό παράγοντα για την αγορά κατοικίας το εισόδημα. Σημειωτέον, για πάνω από έξι στα δέκα νοικοκυριά το εισόδημα φτάνει μόνο για τις πρώτες 18 μέρες του μήνα (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ),  ενώ πάνω από τέσσερα στα δέκα δυσκολεύονται να πληρώσουν ενοίκια, δάνεια και λογαριασμούς (ΕΛΣΤΑΤ 2025).

Τα παραπάνω ευρήματα, μαζί με άλλες ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις, παρουσιάστηκαν στο  3ο Στρογγυλό Τραπέζι για το Real Estate, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων (ΠΟΣΜΑΣ).

Καθοριστικό το ύψος των επιτοκίων

Καθοριστικά θεωρούν οι υποψήφιοι αγοραστές κατοικίας και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε ποσοστό 66%. Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια, που είναι ήδη υψηλά, επηρεάζονται άμεσα από την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που παραμένει σφιχτή. Η εκτίναξη των τιμών ενέργειας, με τον πόλεμο στο Ιράν, εντείνει τις πιέσεις για άνοδο των επιτοκίων. Ήδη μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, όπως η Βarclays και η J P Morgan προβλέπουν αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ ακόμα και μέσα στον Απρίλιο, με νέες κινήσεις να ακολουθούν το καλοκαίρι.

Πού θα κινηθεί η αγορά ακινήτων

Άλλο ένα αντιφατικό εύρημα της έρευνας της Focus Bari, αφορά τις προβλέψεις για την πορεία των τιμών των ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες (69%) θεωρούν ότι οι τιμές έχουν φτάσει κοντά στο «ταβάνι». Παρ’όλα αυτά πάνω από τους μισούς (56%) εκτιμούν ότι οι τιμές στα ακίνητα θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα δύο χρόνια. Μόνο το 22% προβλέπει πιθανή πτώση τιμών στην αγορά ακινήτων.

Τι ανεβάζει τις τιμές στα ακίνητα

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξάνουν τα ενοίκια και τις τιμές πώλησης ακινήτων (σε ποσοστό 77% και 72% αντίστοιχα). Μόνο το 5% διαφωνεί.

Το παραπάνω εύρημα έρχεται σε αντίθεση με το επιχείρημα ενώσεων ιδιοκτητών, όπως η ΠΟΜΙΔΑ, ότι δεν ευθύνονται τα Airbnb για την στεγαστική κρίση αλλά τα κλειστά διαμερίσματα (βλ. και έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών).

Το 74% πιστεύει ότι οι ξένοι επενδυτές επηρεάζουν καθοριστικά τις τιμές και το 52% ότι η Golden Visa συμβάλλει στην άνοδο των τιμών ακινήτων.

Τι υποστηρίζουν οι επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων, οι επενδύσεις των ξένων έχουν ανεβάσει τις τιμές υπερβολικά. Ο ίδιοι θεωρούν ότι συχνά οι απαιτήσεις των πωλητών είναι παράλογες. Παρ’όλα αυτά εκτιμούν ότι η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε σημείο σταθεροποίησης και ότι η προσφορά και η ζήτηση είναι σε κανονική ροή.  Όσο για το προς τα πού θα κινηθούν οι τιμές, απαντούν ότι «αναμένονται διορθώσεις, αλλά όχι δραματικές».

Οι απαντήσεις προκύπτουν από προσωπικές συνεντεύξεις (in depth interviews) που πραγματοποίησε η Focus Bari σε ένα μικρό δείγμα επαγγελματιών μεσιτών. Οι απαντήσεις του κοινού προέρχονται από online ερωτηματολόγιο, σε δείγμα 601 ατόμων, άνω των 18 ετών, από όλη την Ελλάδα.

Προσφορά και ζήτηση

Οι μεσίτες επίσης θεωρούν ότι η αγορά ακινήτων υπόκειται σε διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την περιοχή και ότι υπάρχουν αγορές με μεγάλη εποχικότητα. Τέλος, παραδέχονται ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά και ότι υπάρχει έλλειψη ακινήτων.

Πρόκειται για μια άποψη που φαινομενικά έρχεται σε αντίθεση με την αντίληψη περί «κανονικής ροής προσφοράς και ζήτησης». Εκτός και αν εννοούν ότι η ροή έχει «κλειδώσει» σε αυτή την ανισορροπία.

Πάντως το τελευταίο Βαρόμετρο Ακινήτων του Ηλία Παπαγεωργιάδη (από έρευνα κοινής γνώμης του Παν/μιου Μακεδονίας), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πωλητές έιναι περισσότεροι από τους αγοραστές – εκείνους δηλαδή που σκοπεύουν να αγοράσουν άμεσα ακίνητο και δεν είναι απλώς «ενδιαφερόμενοι».

Μόνο ο ένας στους τρεις θεωρεί καλή την εποχή για επενδύσεις

Αν και οι έξι στους δέκα θεωρούν ασφαλή επένδυση τα ακίνητα, υπάρχει ένα 34% που εκτιμά ότι η επένδυση σε ακίνητα έχει ρίσκο. Πάντως, το 28% εκτιμά ότι η περίοδος αυτή είναι καλή για την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα και το 30% ότι η Ελλάδα έιναι ελκυτικός προορισμός για τους ξένους. Όσον αφορά την πρόθεση αγοράς, το 19% αναφέρει ότι «είναι πιθανό να αγοράσω ακίνητο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια». Αντίστοιχα, ένα 18% επισημαίνει ότι «θα πουλήσω αν η αξία του ακινήτου ανέβει 20%».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Κόσμος
Τραμπ: «Μια ακόμα ευκαιρία στο Ιράν και τις απειλές του»

Τραμπ: «Μια ακόμα ευκαιρία στο Ιράν και τις απειλές του»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Οικονομία 23.03.26 Upd: 14:32

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δίκη για τα «Τέμπη»: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα - Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Σύνταξη
Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε' τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 23.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
2 ½ ώρες 23.03.26

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» - Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Σύνταξη
Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Βάιος Μπαλάφας
Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Επιστολή 23.03.26

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 23.03.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23.03.26

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

Σύνταξη
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Μπάσκετ 23.03.26

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο