Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Ακίνητα: Νέα άνοδος στις τιμές διαμερισμάτων – Οι περιοχές [πίνακας]
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Μαρτίου 2026, 15:14

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα ακίνητα το 2025

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα ακίνητα. Το real estate διατήρησε ανοδική πορεία από το 2020 έως σήμερα, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η οικονομία.

Μετά από μια περίοδο ισχυρής ανάκαμψης που ξεκίνησε σταδιακά μετά την κρίση, η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, στηριζόμενη σε μια σειρά από παράγοντες: την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των ξένων επενδύσεων, τη δυναμική του τουρισμού και τη σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), αυξήθηκαν κατά 7,8% οι τιμές των διαμερισμάτων πανελλαδικά το 2025, με την αγορά να εμφανίζει επιβράδυνση, έναντι του 9,1% που είχαν σημειώσει οι τιμές το 2024.

Οι τιμές στα ακίνητα

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δ΄ τρίμηνο του 2025, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 7,4% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,8% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,4%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,1% το 2025, έναντι αύξησης 8,4% το 2024.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,0% στη Θεσσαλονίκη, 10,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,2%, 9,6%, 9,8% και 8,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,5%.

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση – Τα σενάρια για τον πόλεμο

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Κόσμος
ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Εκτόνωση της κρίσης 19.03.26

Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Πόλεμος Μ. Ανατολή 19.03.26

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

Χρήστος Κολώνας
Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Σύνταξη
Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Δήμητρα Σκούφου
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Τζούλη Καλημέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
«Για πλάκα» 19.03.26

Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 19.03.26

Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Σύνταξη
Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Ελλάδα 19.03.26

Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Μίνα Μουστάκα
Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Εκτόνωση της κρίσης 19.03.26

Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Σύνταξη
Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Κόσμος 19.03.26

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Κόσμος 19.03.26

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Σύνταξη
Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Απόφαση δικαστηρίου 19.03.26

Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;
Στα σκαριά 19.03.26

Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

