Ακίνητα: Νέα άνοδος στις τιμές διαμερισμάτων – Οι περιοχές [πίνακας]

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα ακίνητα. Το real estate διατήρησε ανοδική πορεία από το 2020 έως σήμερα, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η οικονομία.

Μετά από μια περίοδο ισχυρής ανάκαμψης που ξεκίνησε σταδιακά μετά την κρίση, η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, στηριζόμενη σε μια σειρά από παράγοντες: την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των ξένων επενδύσεων, τη δυναμική του τουρισμού και τη σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), αυξήθηκαν κατά 7,8% οι τιμές των διαμερισμάτων πανελλαδικά το 2025, με την αγορά να εμφανίζει επιβράδυνση, έναντι του 9,1% που είχαν σημειώσει οι τιμές το 2024.

Οι τιμές στα ακίνητα

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δ΄ τρίμηνο του 2025, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 7,4% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,8% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,4%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,1% το 2025, έναντι αύξησης 8,4% το 2024.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,0% στη Θεσσαλονίκη, 10,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,2%, 9,6%, 9,8% και 8,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,5%.