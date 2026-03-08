Συνεχίζουν να τραβούν την… ανηφόρα οι τιμές στα ακίνητα

Σε διαρκή αναζήτηση για τα ακίνητα στην Αττική βρίσκονται υποψήφιοι αγοραστές σε μια αγορά όπου τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη.

Το real estate διαφοροποιείται όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η τιμή στο τετραγωνικό μέτρο και ο υποψήφιος αγοραστής με τα ίδια χρήματα να καταλήγει σε λιγότερα τετραγωνικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές διαμερισμάτων συνέχισαν να κινούνται ανοδικά στο τέλος του 2025, με διψήφιους ρυθμούς σε ορισμένες περιοχές υψηλής ζήτησης.

Η έρευνα για τα ακίνητα

Έρευνα της ReDAtaset, αποκαλύπτει ότι στο Κέντρο της Αθήνας, ο κανόνας είναι τα μικρά και μεσαία διαμερίσματα. Η πυκνή δόμηση και ο χαρακτήρας των δήμων ευνοούν τις μονάδες κάτω των 80 τ.μ., οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Ζωγράφου, όπου το 64% των διαθέσιμων ακινήτων είναι κάτω από το όριο των 80 τ.μ.

Στον αντίποδα, τα Βόρεια Προάστια επιβεβαιώνουν τη φήμη τους ως η περιοχή των «extra large» κατοικιών. Στην Κηφισιά, το εντυπωσιακό 74% των αγγελιών αφορά σπίτια άνω των 120 τ.μ., αναδεικνύοντας τη χαμηλή οικιστική πυκνότητα και την υψηλή αγοραστική δύναμη της περιοχής

Στα Νότια Προάστια, η αγορά εμφανίζεται διχασμένη, αντανακλώντας την «παραλιακή αίγλη» της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Περιοχές όπως η Γλυφάδα (όπου το 47% των αγγελιών αφορά σπίτια >120 τ.μ.) και ο Άλιμος κυριαρχούνται από μεγάλες επιφάνειες, απευθυνόμενες σε υψηλότερα εισοδήματα.

Αντίθετα, η Δυτική Αθήνα και ο Πειραιάς παρουσιάζουν μια πιο ομοιογενή εικόνα, με τα σπίτια των 80-120 τ.μ. να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς.

Στο Ίλιον και στο Κερατσίνι, περίπου μία στις δύο αγγελίες αφορά αυτή τη μεσαία κατηγορία, η οποία εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες των οικογενειών.

Εκτός Αττικής, οι περιφερειακές πόλεις δείχνουν μια σαφή προτίμηση στις μεγάλες κατοικίες. Η Χαλκίδα και το Ηράκλειο πρωταγωνιστούν στην προσφορά μεγάλων ακινήτων, με τη Χαλκίδα να παρουσιάζει το 74% των αγγελιών της σε επιφάνειες άνω των 80 τ.μ. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η Θεσσαλονίκη, η οποία εμφανίζεται ως η πιο «συμπαγής» αγορά της περιφέρειας, με έντονη παρουσία μικρότερων μονάδων.