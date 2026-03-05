newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 22:45
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τέλος στο «μπλόκο» των μεταβιβάσεων – Πώς θα πουλάτε ακίνητα με χρέη και κατασχέσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Μαρτίου 2026, 06:00

Τέλος στο «μπλόκο» των μεταβιβάσεων – Πώς θα πουλάτε ακίνητα με χρέη και κατασχέσεις

Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για μεταβιβάσεις εξπρές - Τι προβλέπουν για τα ακίνητα τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε διαβούλευση

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
A
A
Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Spotlight

Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για ευκολότερες και γρηγορότερες μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνει το νομοσχέδιο «για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» με το οποίο ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων, επιτρέπεται η πληρωμή φόρου κληρονομιάς με εκποίηση ακινήτων, καθιερώνονται μεταβιβάσεις ακινήτων με λιγότερα «χαρτιά» και τα συμβολαιογραφεία γίνονται one stop shop.

Τα νέα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, προβλέπουν:

1. Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου. Ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής θα μπορεί να καλύπτεται από το τίμημα της μεταβίβασης. Ο συμβολαιογράφος μαζί με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης θα υποβάλλει και τη δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμβολαίου, θα προσδιορίζει το ποσό του φόρου και της δήλωσης αυτής, θα το παρακρατεί από το τίμημα της πώλησης και θα το αποδίδει στην ΑΑΔΕ.

Σήμερα για να μεταβιβάσει κάποιος ένα ακίνητο απαιτείται να έχει ήδη πληρώσει τον φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. Αρα όσοι δεν έχουν ρευστότητα και οφείλουν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα ποσά από τους φόρους αυτούς δεν μπορούν να εκποιήσουν το ακίνητό τους.

2. Αρση κατασχέσεων ακινήτων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάταξη του νομοσχεδίου που επιτρέπει την άρση της κατάσχεσης, προκειμένου να μπορεί ο ιδιοκτήτης να το μεταβιβάσει, αλλά με δέσμευση να εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του από τίμημα. Σήμερα, η μεταβίβαση (πώληση) ενός ακινήτου κατασχεμένου για χρέη προς το Δημόσιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί από την ΑΑΔΕ και να μπλοκαριστεί. Με την παρέμβαση που προωθείται, δίνεται στον πολίτη η δυνατότητα, με αίτησή του προς την ΑΑΔΕ, να αποδεσμεύσει το ακίνητό του και να προβεί σε μεταβίβαση. Για την αποδέσμευση του ακινήτου από την ΑΑΔΕ θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω όροι:

Κατά τον χρόνο αποδέσμευσης να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Το τίμημα της μεταβίβασης να μην υπολείπεται της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί κατά τον χρόνο της κατάσχεσης. Οταν η εμπορική αξία του ακινήτου είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας, θα λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία.

Από το τίμημα της μεταβίβασης να παρακρατηθεί και να αποδοθεί από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του τρέχοντος υπολοίπου της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Το ποσοστό παρακράτησης θα προσδιορίζεται με βάση κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής.

Σε περίπτωση που το ποσοστό της παρακράτησης αντιστοιχεί σε ποσό που υπερβαίνει το τίμημα θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στην ΑΑΔΕ το σύνολο του τιμήματος. Ο όρος αυτός δεν απαιτείται να πληρούται εφόσον το σύνολο της οφειλής έχει διασφαλιστεί πλήρως από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες.
Κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης δεν υφίστανται βάρη υπέρ άλλων δανειστών επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

3. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης. Εφόσον το ακίνητο είναι σε περιοχή με κυρωμένη και μεταγεγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργούν κτηματολόγιο, δεν απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

4. Τα συμβολαιογραφεία μετατρέπονται σε υπηρεσία οne stop shop για την επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβιβάσεων ακινήτων. Οι συμβολαιογράφοι αποκτούν διασύνδεση με το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και την ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις απαλλαγής φόρου – θα υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά.

Τα διάφορα έξοδα και η αμοιβή για την κατάρτιση του συμβολαίου θα καταβάλλονται σε ειδικό, ακατάσχετο λογαριασμό, από τον οποίο οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν τις πληρωμές. Για τους συμβολαιογράφους θα υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής τους.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Financial Times
Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 04.03.26

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26

Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία - Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
Βloomberg / Marketwatch 04.03.26

Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο

Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, η οικονομία θα «στενάζει» για πολύ καιρό προειδοποιεί ρεπορτάζ του Μarketwatch. Πιο ψύχραιμη η ανάλυση του Βloomberg, εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δημοκρατικές αρχές» 05.03.26

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης

Οι συμφωνίες που έχουν συνάψει η Anthropic και η OpenAI με το Πεντάγωνο προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Αμερικανών. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Πολιτική 05.03.26

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Πιέσεις για απελευθέρωση 05.03.26

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί
Εξομολόγηση 05.03.26

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με το νέο του βιβλίο ο κωμικός Νταξ Σέπαρντ.

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Φύγετε... 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 05.03.26

«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη» είπε για την τραγωδία των Τεμπών ο Χρήστος Στέργιογλου. «Αν υπήρχε αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Μάλφα

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 04.03.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο