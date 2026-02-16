Ψηφιακό φακέλωμα στα ακίνητα – Ποια στοιχεία πρέπει να δηλωθούν

Έρχεται ένα νέο μητρώο για τα ακίνητα όπου θα συγκεντρωθούν στοιχεία για δικαιώματα, τις επιφάνειες, τη χρήση και τις μισθώσεις των σπιτιών της χώρας.

Με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) από την ΑΑΔΕ η καταγραφή της ιδιωτικής περιουσίας περνά σε φάση υλοποίησης.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Μαρτίου, φιλοδοξεί να αποτυπώσει όχι μόνο την ιδιοκτησιακή κατάσταση, αλλά και την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα ακίνητα και η πλατφόρμα

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας, περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους, εάν δηλαδή πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο.

Το νέο μητρώο θα αποτελέσει τη βάση για εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, με στόχο τον περιορισμό της παραοικονομίας και την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, κυρίως από ενοίκια.

Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική «ακτινογραφία» της ακίνητης περιουσίας. Για κάθε ακίνητο θα καταγράφονται στοιχεία όπως το είδος του (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικός χώρος), η επιφάνεια, η γεωγραφική θέση, ο όροφος, η ηλεκτροδότηση, καθώς και η κατάσταση χρήσης.

Παράλληλα, θα εμφανίζονται τόσο ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όσο και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Τι θα δηλώνουν οι ιδιοκτήτες

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν την εικόνα της περιουσίας τους όπως αυτή θα εμφανίζεται στο ΜΙΔΑ και, όπου απαιτείται, να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Για πρώτη φορά, θα δηλώνεται αναλυτικά εάν το ακίνητο είναι ιδιοκατοικούμενο, ιδιοχρησιμοποιούμενο, μισθωμένο (μακροχρόνια ή βραχυχρόνια), δωρεάν παραχωρούμενο, κενό ή ενταγμένο σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Με την ολοκλήρωση της απογραφής θα προκύψει σαφής εικόνα για τον αριθμό των κενών και δωρεάν παραχωρούμενων ακινήτων, ενώ θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις με στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα που δηλώνονται ως κενά αλλά εμφανίζουν αυξημένη κατανάλωση ρεύματος θα τεθούν στο επίκεντρο των ελέγχων.

Σε επόμενη φάση, στο σύστημα θα ενταχθούν και οι ενοικιαστές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αντιστοίχιση των μισθώσεων με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών, ενισχύοντας τους ελέγχους για αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια.

Πηγή: OT