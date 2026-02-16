newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ψηφιακό φακέλωμα στα ακίνητα – Ποια στοιχεία πρέπει να δηλωθούν
Οικονομία 16 Φεβρουαρίου 2026, 08:18

Ψηφιακό φακέλωμα στα ακίνητα – Ποια στοιχεία πρέπει να δηλωθούν

Ποια ακίνητα θα καταγράφονται στο νέο μητρώο – Πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Έρχεται ένα νέο μητρώο για τα ακίνητα όπου θα συγκεντρωθούν στοιχεία για δικαιώματα, τις επιφάνειες, τη χρήση και τις μισθώσεις των σπιτιών της χώρας.

Με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) από την ΑΑΔΕ η καταγραφή της ιδιωτικής περιουσίας περνά σε φάση υλοποίησης.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Μαρτίου, φιλοδοξεί να αποτυπώσει όχι μόνο την ιδιοκτησιακή κατάσταση, αλλά και την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα ακίνητα και η πλατφόρμα

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας, περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους, εάν δηλαδή πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο.

Το νέο μητρώο θα αποτελέσει τη βάση για εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, με στόχο τον περιορισμό της παραοικονομίας και την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, κυρίως από ενοίκια.

Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική «ακτινογραφία» της ακίνητης περιουσίας. Για κάθε ακίνητο θα καταγράφονται στοιχεία όπως το είδος του (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικός χώρος), η επιφάνεια, η γεωγραφική θέση, ο όροφος, η ηλεκτροδότηση, καθώς και η κατάσταση χρήσης.

Παράλληλα, θα εμφανίζονται τόσο ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όσο και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Τι θα δηλώνουν οι ιδιοκτήτες

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν την εικόνα της περιουσίας τους όπως αυτή θα εμφανίζεται στο ΜΙΔΑ και, όπου απαιτείται, να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Για πρώτη φορά, θα δηλώνεται αναλυτικά εάν το ακίνητο είναι ιδιοκατοικούμενο, ιδιοχρησιμοποιούμενο, μισθωμένο (μακροχρόνια ή βραχυχρόνια), δωρεάν παραχωρούμενο, κενό ή ενταγμένο σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Με την ολοκλήρωση της απογραφής θα προκύψει σαφής εικόνα για τον αριθμό των κενών και δωρεάν παραχωρούμενων ακινήτων, ενώ θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις με στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα που δηλώνονται ως κενά αλλά εμφανίζουν αυξημένη κατανάλωση ρεύματος θα τεθούν στο επίκεντρο των ελέγχων.

Σε επόμενη φάση, στο σύστημα θα ενταχθούν και οι ενοικιαστές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αντιστοίχιση των μισθώσεων με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών, ενισχύοντας τους ελέγχους για αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Chevron: Η Ελλάδα ο επόμενος σταθμός στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Η Ελλάδα ο επόμενος σταθμός στην Ανατολική Μεσόγειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το «χρυσό» τριήμερο: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια
Πίνακας τιμών 16.02.26

Το «χρυσό» τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια

Πληρότητες που αγγίζουν το 100%, τιμές που προκαλούν ίλιγγο και οι μυστικές περιοχές που προσφέρουν διαμονή σε λογικές τιμές τις Απόκριες - Πόσο κοστίζει μια απόδραση σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο

Εύη Σιμοπούλου
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία 15.02.26

Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία

Η αδυναμία σε θέματα αποτελεσματι­κότητας της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων εμποδίζει την προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και ξένων άμεσων επενδύσεων - Τι δείχνουν οι αριθμοί για την ελληνική οικονομία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
Νέα στοιχεία 16.02.26

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας στη Βιολάντα - Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Literature 16.02.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»

Με κάθε επίσκεψη σε πόλη της Ελλάδας για την παρουσίαση της Ιθάκης να μετατρέπεται σε πολιτικό γεγονός ο Αλέξης Τσίπρας στη Λάρισα δέχθηκε από νέους, τους οποίους συνάντησε, ένα δύσκολο... challenge: «Ανακοίνωσέ το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανε μας».

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο