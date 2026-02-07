newspaper
Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Φεβρουαρίου 2026, 08:59

Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)

Τι δείχνει έρευνα για την αγοραστική δύναμη όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των τιμών - Πόση είναι η μέση απώλεια σε τετραγωνικά μέτρα από το 2023

Ανδρομάχη Παύλου
ΕπιμέλειαΑνδρομάχη Παύλου
A
A
Vita.gr
Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Spotlight

Μικρότερα και παλαιότερα ακίνητα μπορεί πλέον να αγοράσει κάποιος με 250.000 ευρώ.

Το real estate διαφοροποιείται όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η τιμή στο τετραγωνικό μέτρο και ο υποψήφιος αγοραστής με τα ίδια χρήματα να καταλήγει σε λιγότερα τετραγωνικά.

Έρευνα για τα ακίνητα

Έρευνα της ReDAtaset αποκαλύπτει ότι για τα έτη 2023 και 2025 δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη των 250.000 ευρώ έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Έτσι, από τα 109,7 τ.μ. του 2023 η επιφάνεια των τ.μ. έχει μεταβληθεί σήμερα στα 102,8 τ.μ. με την εικόνα φυσικά να αλλάζει ανάλογα με την περιοχή.

Στην Αττική, το σπίτι των 250.000 ευρώ το 2025 είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2023, με τη μέση απώλεια να φτάνει τα 6,5 τετραγωνικά μέτρα

Στο κέντρο της Αθήνας αγοράζει κανείς σήμερα ένα σπίτι 87,8 τ.μ. ηλικίας 40 ετών, όταν το 2023 αγόραζε 94,6 τ.μ. για ένα σπίτι, επίσης 40ετίας, ηλικίας του 1987, με τα νούμερα να αποτυπώνουν μία μείωση σε επιφάνεια κατά 6,8 τ.μ.

Στην Καισαριανή καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση, με απώλειες 13,1 τ.μ. μέσα σε μία διετία.

Στα Νότια προάστια  με 250.000 ευρώ αγοράζει κανείς ένα σπίτι 84,2 τ.μ. του 1988, όταν το 2023 με τα ίδια χρήματα αγόραζε διαμέρισμα 87,5 τ.μ. ηλικίας του 1991.

Η Καλλιθέα καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες σε επιφάνεια, με μείον 7,2 τ.μ. από το 2023 μέχρι σήμερα, με τα 250.000 ευρώ να εξασφαλίζουν ένα σπίτι του 1987 επιφάνειας 85,9 τ.μ. το  2025.

Στις πιο ακριβές αγορές, όπως το Παλαιό Φάληρο, οι απώλειες είναι μικρές.

Η Πεντέλη ξεχωρίζει με απώλεια σχεδόν 19 τ.μ. σε επιφάνεια, ενώ  πιέσεις καταγράφονται σε Βριλήσσια, Παπάγου-Χολαργό και Αγία Παρασκευή, δεδομένου ότι στα βόρεια προάστια υπήρχαν μεγαλύτερα περιθώρια για άνοδο των τιμών των κατοικιών σε σχέση με τα νότια την τελευταία διετία.

Στον Πειραιά, ο αγοραστής καταλήγει πλέον σε μικρότερα και ελαφρώς παλαιότερα ακίνητα, καθώς τα 250.000 ευρώ αντιστοιχούν σήμερα σε κατοικία 91,9 τ.μ., κατασκευής 1997, έναντι 99,4 τ.μ. και έτους 1996, που μπορούσε να αποκτήσει το 2023.

Στον Κορυδαλλό, η μέση επιφάνεια κατοικίας που αντιστοιχεί σε  250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 15,7 τ.μ. μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Στη Θεσσαλονίκη το 2023, με 250.000 ευρώ αγόραζε κανείς στη συμπρωτεύουσα σπίτι του 1999 επιφάνειας 176,2 τ.μ., ενώ τώρα αγοράζει ακίνητο 135,8 τ.μ. του 2003.

Στο Βόλο, η απώλεια σε επιφάνεια φτάνει τα 35,7 τ.μ.

Στη Χαλκίδα, η ψαλίδα είναι στα 23 τ.μ., στην Καλαμάτα 22,9 τ.μ., στην Πάτρα 17,9 τ.μ., στο Ηράκλειο στα 12,5 τ.μ. κ.ο.κ.

Πηγή: ΟΤ

