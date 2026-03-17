17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ακίνητα: Πώς και πότε μπορούν τα υπόγεια να μετατραπούν σε κατοικίες – 10+3 ερωτήσεις – απαντήσεις
Οικονομία 17 Μαρτίου 2026, 06:00

Ακίνητα: Πώς και πότε μπορούν τα υπόγεια να μετατραπούν σε κατοικίες – 10+3 ερωτήσεις – απαντήσεις

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες πριν να προχωρήσουν στην αλλαγή χρήσης

Προκόπης Γιόγιακας
Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχωρούν σε αξιοποίηση των υπογείων μετατρέποντάς τα σε κατοικίες ή χώρους αναψυχής.

Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πως αυτή η πρακτική αποτελεί πολεοδομική παράβαση, η οποία θα πρέπει να νομιμοποιηθεί κατάλληλα.

Για τον λόγο αυτό, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου – μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10+3 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι προαναφερόμενοι ιδιοκτήτες, ώστε να γνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις τα υπόγεια μπορούν να αλλάξουν χρήση σε κατοικία, να τακτοποιηθούν ή να μετατραπούν σε καταλύματα Airbnb.

1. Τι θεωρείται υπόγειο;

Υπόγειο θεωρείται ένας όροφος ή χώρος κτιρίου που βρίσκεται στο σύνολό του (ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του) κάτω από τη στάθμη του εδάφους. Ειδικότερα, υπόγειο, σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, είναι όροφος ή τμήμα ορόφου του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση των 1,20 μέτρων από την οριστική στάθμη του εδάφους.

2. Πότε ένας χώρος θεωρείται υπόγειος και πότε ημιυπόγειος;

Η διάκριση μεταξύ υπογείου και ημιυπογείου γίνεται με βάση το πόσο ο χώρος βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του εδάφους, σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, ένας χώρος θεωρείται υπόγειος όταν:

  • η οροφή του βρίσκεται έως 1,20 μέτρα πάνω από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.
  • το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του είναι κάτω από τη στάθμη του εδάφους.
  • δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης (με προϋποθέσεις).

Διευκρίνιση: ο όρος ημιυπόγειος δεν ορίζεται αυστηρά ως ξεχωριστή κατηγορία στον ΝΟΚ,

αλλά χρησιμοποιείται στην πράξη για χώρους που:

  • είναι μερικώς κάτω από το έδαφος.
  • η οροφή τους βρίσκεται πάνω από 1,20 μέτρα από το έδαφος.
  • συχνά έχουν κανονικά ανοίγματα (παράθυρα / πόρτες) και μπορεί να θεωρηθούν κύριοι χώροι.

3. Από ποιο σημείο μετριέται το ύψος;

Το ύψος της οροφής του υπόγειου ορόφου, από την οριστική στάθμη του εδάφους, ορίζεται στα 1,20 μέτρα. Ομως το εσωτερικό ύψος του υπογείου, από το δάπεδο μέχρι την οροφή, προβλέπεται ανάλογα με τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική) αλλά και τις ανάγκες που απορρέουν από αυτή.

Εδώ, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως το ύψος οροφής του υπόγειου ορόφου από το έδαφος ορίζεται διαφορετικά σε ορισμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν ειδικές πολεοδομικές διατάξεις π.χ. εκτός σχεδίου δόμηση ή δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς ή σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000. Δηλαδή, το εσωτερικό ύψος (δάπεδο – οροφή) δεν καθορίζει αν ένας χώρος είναι υπόγειο ή όχι, αλλά αφορά τη νομιμότητα χρήσης αυτού.

4. Πότε το υπόγειο δεν προσμετράται στη δόμηση της κατοικίας;

Δεν προσμετράται όταν σε κτίριο με χρήση κατοικίας το υπόγειο έχει ίση επιφάνεια με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο (με την προϋπόθεση ότι είναι για τις βοηθητικές χρήσεις της κατοικίας) και επίσης όταν η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει τα 1,20 μέτρα από την οριστική στάθμη του εδάφους.

5. Τι προβλέπεται για την περίπτωση που το οικόπεδο είναι επικλινές και ξεμπαζώθηκε μια πλευρά του υπογείου;

Σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), θα πρέπει η οροφή του υπογείου να είναι μικρότερη ή ίση των 1,20 μέτρων από την οριστική στάθμη του εδάφους. Στην περίπτωση που μία όψη είναι πλήρως ελεύθερη (π.χ. 2,50 μέτρα ύψος) και υπάρχουν κανονικά ανοίγματα, τότε αντιμετωπίζεται πρακτικά ως ισόγειος όροφος.

6. Ενας ιδιοκτήτης ξέρει πως το υπόγειο εξέχει από το έδαφος 1,50 μέτρα. Κάνει λάθος;

Τα υπόγεια που έχουν ύψος 1,50 μέτρα κατασκευάστηκαν πριν από το 2012, όταν ίσχυε ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) του 1985, σύμφωνα με τον οποίο η οροφή του υπογείου επιτρεπόταν να βρίσκεται έως 1,50 µ. ψηλότερα από το έδαφος.

7. Ενας ιδιοκτήτης έχει μια κατοικία με υπόγειο και θέλει το υπόγειο να γίνει και νομίμως κατοικήσιμο. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση;

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί στον μηχανικό, προκειμένου να ελεγχθεί αν η Οικοδομική Αδεια του κτιρίου του βρίσκεται σε ισχύ και μπορεί να γίνει αναθεώρησή της ή θα πρέπει να βγει νέα Αδεια.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξετάσει:

  • αν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης, διότι η μετατροπή του υπογείου σε κατοικία μετρά στη
  • δόμηση.
  • αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως χώρος κύριας χρήσης (προδιαγραφές ελεύθερου ύψους, φωτισμού -αερισμού, στάθμη δαπέδου σε σχέση με οριστική στάθμη εδάφους κ.λπ.).
  • αν αρχιτεκτονικά ο χώρος είναι βιώσιμος ως χώρος κατοικίας.

8. Σε ποιες (άλλες) περιπτώσεις το υπόγειο δεν μετρά στον συντελεστή δόμησης;

Δεν μετρούν, μεταξύ άλλων, στον συντελεστή δόμησης:

  • οι υπόγειοι όροφοι για γκαράζ, οι στέρνες, οι πισίνες κ.λπ.
  • τα υπόγεια κατοικιών με οροφή 1,20 μέτρων υπέρ της οριστικής στάθμης του εδάφους για βοηθητικές χρήσεις ή για κύρια χρήση με προσμέτρηση του 50% της επιφάνειας κύριας χρήσης.
  • τα υπόγεια ξενοδοχείων για κολυμβητήρια, γυμναστήρια κ.λπ.

9. Πότε το υπόγειο θεωρείται χώρος κύριας χρήσης;

Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σ’ αυτούς.

Δηλαδή όταν:

Α) Η λειτουργία του είναι κύρια και χρησιμοποιείται ως:

  • κατοικία (υπνοδωμάτια, καθιστικό κ.λπ.).
  • κατάστημα.
  • γραφείο.
  • ιατρείο.
  • εκπαιδευτικός χώρος.
  • χώρος παραμονής κοινού.

Και όχι ως:

  • αποθήκη.
  • λεβητοστάσιο.
  • parking.
  • μηχανοστάσιο.

Β) Πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές κύριου χώρου, σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει:

  • ελάχιστο καθαρό ύψος (συνήθως ≥ 2,50 μέτρα για κύρια χρήση).
  • επαρκής φυσικός φωτισμός.
  • επαρκής φυσικός αερισμός.
  • προδιαγραφές υγιεινής και πυροπροστασίας.

Γ) Εχει εγκριθεί ως κύρια χρήση στην Αδεια. Δηλαδή αν στην Οικοδομική Αδεια αναγράφεται:

  • «Υπόγειο – Αποθήκη», τότε είναι βοηθητικός χώρος.
  • «Υπόγειο – Κατοικία», τότε είναι βοηθητικός χώρος.

Η εγκεκριμένη χρήση είναι καθοριστική.

10. Μπορεί ένας ιδιοκτήτης να κάνει επέκταση του υπογείου στον ακάλυπτο χώρο;

Ναι, μπορεί να κάνει επέκταση υπογείου στον ακάλυπτο χώρο, αλλά όχι ελεύθερα – εξαρτάται από τον ΝΟΚ, τον συντελεστή δόμησης, την κάλυψη και τις αποστάσεις από όρια.

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

  • να τηρούνται οι αποστάσεις από τα όρια οικοπέδου.
  • να μην παραβιάζονται ρυμοτομικές γραμμές.
  •  να μην επηρεάζεται ο φωτισμός / αερισμός.
  • να μην αλλάζει η φυσική στάθμη του εδάφους υπερβολικά.
  • να μην υπάρχει περιορισμός από ειδικούς όρους δόμησης (π.χ. παραδοσιακός οικισμός).

11. Ενας ιδιοκτήτης μετέτρεψε το υπόγειο σε κατοικία και θέλει να το τακτοποιήσει. Μπορεί;

Ναι, μπορεί, αρκεί η μετατροπή του να έγινε πριν από τις 27 Ιουλίου του 2011. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε αλλαγή χρήσης από βοηθητικό χώρο σε κύριο και θα υπολογιστεί η υπέρβαση δόμησης που έγινε με βάση τα όσα προβλέπονται (Ν. 4178/2013 ή 4495/2017 περί αυθαιρέτων).

12. Από τι εξαρτάται το πρόστιμο που θα επιβληθεί;

Το πρόστιμο εξαρτάται από:

  • την αντικειμενική αξία της περιοχής.
  • τα τετραγωνικά μέτρα.
  • το ποσοστό υπέρβασης.
  • την παλαιότητα.

Σημειώνεται πως υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις τακτοποίησης υπογείου. Για παράδειγμα, το υπόγειο να έχει μεν Αδεια, αλλά να μην τηρήθηκε η στάθμη του εδάφους, να έχει υπέρβαση ύψους, να είναι εκτός του περιγράμματος του κτιρίου κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό, προκειμένου να τον συμβουλεύσει κατάλληλα για το θέμα του.

13. Πώς μπορεί ένας ιδιοκτήτης να αποδείξει ότι έχει μετατρέψει – για παράδειγμα – εδώ και 30 χρόνια την αποθήκη σε κατοικία και να την τακτοποιήσει;

Ο χρόνος εγκατάστασης της αλλαγής χρήσης από βοηθητική σε κύρια σε κτίρια με Οικοδομική Αδεια που δεν μπορεί να φανεί σε αεροφωτογραφία αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής (π.χ. Ε9, συμβόλαια, μισθώσεις κ.τ.λ.). Αν δεν υπάρχει κάτι από τα προαναφερόμενα, η παλαιότητα μπορεί να τεκμαίρεται (π.χ. μονολιθική και άρρηκτη σύνδεση με τον φέροντα οργανισμό της οικοδομής). Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης από βοηθητική σε κύρια σε κτίρια με Οικοδομική Αδεια, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος θεώρησης της Οικοδομικής Αδειας για ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία
Οικονομικές Ειδήσεις 17.03.26

Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Τζούλη Καλημέρη
Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Φθήνουσα πορεία 16.03.26

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 07:50

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ
New York Times 17.03.26

Τι απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από την Κούβα

«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
Ντόναλντ Τραμπ 17.03.26

«Θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα»

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ
«Παραπλάνηση» 17.03.26

Διαψεύδει ο Αραγτσί ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Γουίτκοφ

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Μέση Ανατολή: «Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 17.03.26

«Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί

Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
«Εχουμε πόλεμο» 17.03.26

Πάει πίσω το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
