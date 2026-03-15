Αγορά κατοικίας: Πού ανεβαίνουν οι τιμές και πού κρύβονται ευκαιρίες
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Μαρτίου 2026, 09:06

Αγορά κατοικίας: Πού ανεβαίνουν οι τιμές και πού κρύβονται ευκαιρίες

Τι δείχνουν τα στοιχεία από τη νέα ανάλυση της Savills για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες στην ελληνική αγορά κατοικίας

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Σε μια νέα φάση φαίνεται να εισέρχεται η ελληνική αγορά κατοικίας, καθώς η ισχυρή ζήτηση – τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς αγοραστές – συναντά το… διαχρονικό πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς. Η νέα ανάλυση της Savills για το 2026 αποτυπώνει μια αγορά που παραμένει ελκυστική για επενδυτές, αλλά ταυτόχρονα γίνεται ολοένα πιο σύνθετη, καθώς η άνοδος των τιμών, η αλλαγή της ζήτησης και οι νέες επενδυτικές τάσεις διαμορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο από εκείνο της προηγούμενης δεκαετίας.

Τα τελευταία χρόνια οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά, ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών που καταγράφηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Μετά από μια περίοδο ισχυρής ανάκαμψης που ξεκίνησε σταδιακά μετά την κρίση, η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, στηριζόμενη σε μια σειρά από παράγοντες: την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των ξένων επενδύσεων, τη δυναμική του τουρισμού και τη σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Η ανοδική πορεία των τιμών στην αγορά κατοικίας

Τα τελευταία χρόνια οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά, ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών που καταγράφηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ειδικά στις μεγάλες αστικές περιοχές, όπως η πρωτεύουσα, η αγορά κατοικίας έχει επιστρέψει πλέον σε επίπεδα τιμών που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τα προ κρίσης επίπεδα.

Οι τιμές των παλαιότερων κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ και τα νεόδμητα ακίνητα καταγράφουν ισχυρή άνοδο. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης των τιμών για τις κατοικίες αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7% για το 2025, σε σύγκριση με το άλμα του 9% το 2024.

Τα παλαιότερα ακίνητα παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση με 5,7%, μια τάση που γίνεται ακόμη πιο εμφανής στη Θεσσαλονίκη

Μάλιστα, ο ρυθμός αύξησης των παλαιών ακινήτων στην Αθήνα παρουσίασε αξιοσημείωτη επιτάχυνση, κλείνοντας ουσιαστικά τη διαφορά με τα νεόδμητα. Πιο συγκεκριμένα, το 2025, ενώ η ανάπτυξη των νεόδμητων κατοικιών στην Αθήνα διαμορφώθηκε στο 5,3%, τα παλαιότερα ακίνητα παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση με 5,7%, μια τάση που γίνεται ακόμη πιο εμφανής στη Θεσσαλονίκη, όπου τα παλαιότερα κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο 10,1% σε σύγκριση με 6% για τις νέες κατασκευές.

Το «catch-up» των παλαιών ακινήτων

Η δυναμική αυτή έρχεται να αναδείξει μια στρατηγική μεταστροφή: καθώς οι τιμές των νεόδμητων φτάνουν σε επίπεδα αντοχής, οι επενδυτές στρέφονται όλο και περισσότερο στα υφιστάμενα ακίνητα. Το φαινόμενο ενισχύεται από τα κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης και τη σπανιότητα οικοπέδων, καθιστώντας το 2025-2026 την «επανάκαμψη» των παλαιών ακινήτων το βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς.

Αθήνα: το ανερχόμενο επενδυτικό κέντρο

H Savills αναφέρει ότι η πρωτεύουσα έχει εδραιωθεί ως διεθνές επενδυτικό hub, με την ιστορική ταυτότητα της πόλης να συνδυάζεται με σύγχρονες ανάγκες κατοικίας. Η εισροή ξένου κεφαλαίου και η θεσμική ωρίμανση της αγοράς έχουν αναβαθμίσει την αξία των ακινήτων, με τις τιμές να υπερβαίνουν τον εθνικό μέσο όρο.

Παράλληλα, οι διαφοροποιήσεις ανά περιοχές είναι εμφανείς. Ειδικότερα, στον Πειραιά μετά από την εκρηκτική άνοδο 37% το 2021-2023, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 20% για 2023-2025, με το ανώτατο όριο των €800.000 του Golden Visa να περιορίζει την υπερβολική ζήτηση. Στα Νότια Προάστια, παρατηρείται επιβράδυνση της ανόδου από 26% σε 10% καθώς οι τιμές υψηλής εισόδου περιορίζουν τη ζήτηση σε εύπορους αγοραστές, στα Βόρεια Προάστια εμφανίζονται σημάδια κόπωσης, αφού οι τιμές πιθανώς έχουν φτάσει το ανώτατο όριό τους.

Στα Νότια Προάστια, παρατηρείται επιβράδυνση της ανόδου από 26% σε 10% καθώς οι τιμές υψηλής εισόδου περιορίζουν τη ζήτηση σε εύπορους αγοραστές

Όσον αφορά στα Δυτικά Προάστια & στην υπόλοιπη Αττική καταγράφεται συνεχιζόμενη ανάπτυξη, χάρη σε πιο προσιτές τιμές προηγούμενων ετών. Η ζήτηση παραμένει έντονη σε prime περιοχές, όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και το κέντρο της Αθήνας, όπου οι τιμές διατηρούνται υψηλές λόγω στρατηγικής θέσης και περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Ισχυρός διεθνής χαρακτήρας και Golden Visa

Σύμφωνα με την Savills Hellas, η ελληνική αγορά κατοικίας έχει εδραιωθεί ως κύριος μοχλός της οικονομίας, με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στο 40% των συνολικών FDI το 2024, συνολικού ύψους €2,75 δισ. Η Golden Visa συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές: μόνο το πρώτο τετράμηνο του 2025 οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 31,9% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, η αγορά μετασχηματίζεται. οι επενδύσεις στρέφονται σε μεγάλα θεσμικά έργα και niche ακίνητα όπως Built-to-Rent, κυρίως στην Αθήνα και στον Πειραιά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες ψηφιακών νομάδων, φοιτητών και νέων επαγγελματιών.

Προκλήσεις και προοπτικές για την αγορά κατοικίας

Η κύρια πρόκληση για το 2026 παραμένει η δυσανάλογη σχέση προσφοράς-ζήτησης. Η έκδοση νέων αδειών μειώθηκε κατά 51% το 2025, ενώ οι υψηλές τιμές κατασκευής, η έλλειψη οικοπέδων και η υποστελέχωση των πολεοδομικών υπηρεσιών δημιουργούν «έμφραγμα» στην αγορά. Τα υπάρχοντα ακίνητα με νομική ασφάλεια αποκτούν σημαντικό premium, ενώ ο χρόνος παράδοσης νέων ακινήτων εκτιμάται ότι θα παραταθεί έως το 2027.

Η αγορά μετασχηματίζεται και οι επενδύσεις στρέφονται σε μεγάλα θεσμικά έργα και niche ακίνητα

Σύμφωνα με την Savills Hellas, η αγορά κατοικίας εισέρχεται σε πολυετή κύκλο ανάπτυξης, διατηρώντας υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι σταθερές αποδόσεις, η σταθεροποίηση των κόστους κατασκευής και η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω στεγαστικών δανείων δημιουργούν ισχυρές βάσεις. Με έργα υποδομής όπως η Γραμμή 4 του Μετρό και την αναβάθμιση του Πειραιά, η ελληνική αγορά κατοικίας προβάλλει ως προορισμός υψηλής ποιότητας για την επόμενη δεκαετία.

Πηγή: ΟΤ

Economy
Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Έχε το νου σου στο παιδί - Αποκαλυπτική έρευνα για την πολυδιάστατη παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου

Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς
Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

